На следующей неделе доллар войдёт в особую фазу колебаний. Каким будет курс рубля

Ситуация на валютном рынке с 13 по 19 октября обещает быть интригующей. Колебания курса валют усиливаются, а экономисты фиксируют на рынке нетипичные тенденции. Сколько будут стоить доллар, евро и юань на следующей неделе?

Какие события повлияют на курс валют на следующей неделе

9 октября после длинных праздников возобновляет работу китайский рынок. На этом фоне торговые обороты по юаню на предстоящей неделе могут увеличиться. В ближайшее время рубль может реагировать на геополитические новости, вербальные сигналы Центробанка и динамику доллара на мировом рынке. Так охарактеризовал обстановку на рынках инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин.

На рынке складывается особая ситуация. В последние дни отмечается повышенная волатильность курсов и регулярная смена краткосрочных трендов: рубль растёт, потом быстро падает и вот опять укрепляется. При этом из торговых диапазонов курсы не выходят, а сформированные в сентябре тенденции на дальнейшее подорожание иностранных валют всё ещё актуальны. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Такая хаотичность, без направленного хода, связана с воздействием на курс противоположных факторов. Рост налогов и приостановка цикла ЦБ поддерживают рубль, а геополитика и сужение торгового профицита оказывают давление, — пояснил Михаил Зельцер.

Главным фоном для валютных колебаний стал шатдаун в США, вызванный неспособностью Конгресса договориться о временном финансировании правительства. Такая ситуация традиционно повышает спрос на защитные активы, включая золото и доллар, что усиливает волатильность на валютных рынках. На этот момент обратил внимание аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Прогноз курса доллара на следующую неделю

Александр Бахтин считает, что в ближайшую неделю доллар может сохраняться в области 81–83, евро — 95–97, юань — 11,2–11,6 рубля. Волатильность валютных курсов постепенно снижается, рубль ищет баланс на новых уровнях после волны укрепления. Изменение прогнозной траектории ключевой ставки ЦБ, по его мнению, уже заложено в котировки. Более медленный процесс нормализации денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы не даст рублю сильно ослабнуть. Однако накопленный эффект от прежних сокращений ключевой ставки, сезонный рост импорта и давление на экспортные доходы всё же предполагают умеренное среднесрочное удорожание валют.

По прогнозу Михаила Зельцера, в ближайшие недели доллар будет курсировать в рамках 81–83 рублей, евро — в границах 95–97, юань — 11,3–11,6. Но уже до конца осени он ждёт курсы значительно выше. Среднесрочный прогноз: 85–90 за доллар, 100 — за евро, 12 — за юань.

— Рубль в первой половине осени проявляет стойкость. При этом вполне вероятно, что во второй декаде октября мы увидим заметный разворот на рынке и движение доллара к отметке 86 рублей, — считает экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

В краткосрочной перспективе дополнительным фактором влияния на рубль может стать сокращение экспортных поступлений. Снижение цен на нефть и металлы на мировых рынках приводит к уменьшению валютной выручки, которая поступает в страну, — а значит, и к сокращению предложения валюты на внутреннем рынке. С другой стороны, сохраняющиеся ограничения на движение капитала и обязательная продажа части экспортной выручки сдерживают более резкое ослабление рубля. Вероятнее всего, он останется под умеренным давлением и может закрепиться в диапазоне 82,5–84, евро — 96–98, а юань — 11,5–11,7. Такой прогноз сделал Алексей Лоссан.

— Курс рубля в ближайшие дни, по всей вероятности, продолжит укрепляться после периода заметной волатильности. Повышение ставки НДС до 22% оказывает ощутимое влияние на укрепление национальной валюты. Этот шаг способствует снижению потребительского спроса и импорта, что уменьшает давление на валютный рынок и поддерживает рубль, — считает заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук.

Ситуация на денежном рынке, по её словам, также зависит от ожиданий по ключевой ставке. Поскольку Банк России не будет спешить с её снижением и, вероятно, сохранит её на текущем уровне до конца года, интерес к рублёвым активам останется высоким. Это ограничит спекулятивные колебания и поможет рублю удержать позиции.

По прогнозам Елены Марчук, на следующей неделе курс доллара, скорее всего, продолжит постепенное снижение, а рубль укрепится в пределах текущего диапазона. Участники рынка будут внимательно следить за заявлениями финансовых ведомств и реакцией инвесторов на экономические новости, которые могут скорректировать краткосрочные ожидания.

— К началу второй декады октября российская валюта завершила фазу локального укрепления, удержавшись недалеко от нижней границы сентябрьского диапазона: около 80 рублей за доллар, 94 рубля за евро и 11,2 рубля за юань. На рынке сформировалась временная пауза после активных экспортных продаж конца третьего квартала, которые обеспечили рублю краткосрочную поддержку, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Однако, по его оценкам, на новой неделе предпосылок для продолжения укрепления немного. Спрос на иностранную валюту постепенно восстанавливается, что связано как с возобновлением закупок импортёров, так и с сезонным ростом внешних платежей. Дополнительное давление на рубль оказывает обострение геополитической обстановки и признаки охлаждения деловой активности. Сентябрьский индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг впервые за долгое время опустился ниже отметки 50 пунктов, до 47, что указывает на замедление экономического роста.

Авторы Нина Важдаева