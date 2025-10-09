Самый «трезвый» губернатор Георгий Филимонов: Мы выиграем борьбу за человека

Вологодчина чистит рынок от «красных и белых»

— Вологодская область – лидер по сокращению продаж алкоголя. Это сознательный выбор жителей или всё-таки административная сила воли?

— Ограничивая жителей в чём угодно, нужно предлагать альтернативные варианты. Так и здесь: мы ввели новые правила продажи алкоголя, одновременно сделав ставку на развитие сферы физической культуры и спорта. Наша задача – сделать спорт массовым и доступным, чтобы он был в каждом районе и в каждом дворе. Создаём альтернативу деструктивным и ведущим к саморазрушению пристрастиям, условия правильного времяпрепровождения, ведения активного и здорового образа жизни. Впервые в истории строим, ремонтируем и реконструируем 55 спортивных объектов, из них 50 вводим в эксплуатацию в этом году, ещё 5 сдаём в следующем. Такой подход говорит только об одном: запрос со стороны вологжан действительно есть, и всё больше наших жителей делают выбор в пользу активности, силы, здоровья.

— Сеть «Красное & Белое» – крупный федеральный игрок. Приостановка лицензий – это точечная мера или начало масштабной зачистки рынка алкоголя? Кто следующий?

У Филимонова — борьба с алкомаркетами ни на жизнь, а на смерть. Фото © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

— Мы ведём системную работу по ограничению алкоторговли на территории Вологодской области. При этом акцент делаем именно на специализированные сети, потому что они наносят наибольший вред здоровью наших граждан. Постоянно мониторим результаты реализации наших народосберегающих инициатив, в том числе новых правил продажи алкоголя, и видим реальные перемены, подтверждённые зубодробительными статическими данными. На старте инициативы, в марте, в регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 388 уже прекратили реализацию алкоголя или поменяли название и ассортимент. В областной столице закрылись 94 точки из 118, 197 из 265 магазинов прекратили реализацию алкоголя или сменили название и ассортимент в Череповце. Из 87 «наливаек» в Вологде и Череповце на контроле остаются 43 точки. Взамен магазинов различных сетей алкомаркетов никогда не поздно сделать сеть продуктовых магазинов у дома с новым названием.

Как пример — региональная сеть алкомаркетов «Северный градус», которая до 15 октября завершит ребрендинг всех своих точек. Компания меняет название на «Каждая покупка в радость» и не только проводит замену вывесок, но и существенно корректирует ассортимент, который продаётся внутри магазинов. Алкогольная продукция в новых магазинах в общем ассортименте будет составлять не более 20% от всей группы товаров. Георгий Филимонов губернатор Вологодской области

Всех парит, что у нас не курят

— Закрытие почти 100 вейпшопов – это борьба с вредной привычкой или с неконтролируемой торговлей? Кто теперь будет следить за тем, куда ушёл спрос – в подполье или в соседние регионы?

— Наша первоочередная задача – сохранение здоровья детей и молодёжи. Это приоритет в рамках нашей масштабной программы народосбережения. Яркая упаковка, ароматизаторы, образ «крутизны» – всё это делает вейпы особенно привлекательными для подростков. За этим скрываются реальные угрозы, на которые нельзя закрывать глаза.

Почти половина вейпшопов уже закрылась. Начали с 316 точек, осталось 164. Главная цель — защитить детей и подростков. Яркие упаковки и ароматы не должны маскировать зависимость. Георгий Филимонов губернатор Вологодской области

— Вы не боитесь, что чрезмерное ужесточение правил по алкоголю и вейпам подталкивает к развитию «чёрного рынка»? Какие есть данные по нелегальному обороту в области?

— Мы не боимся, потому что говорим о святых, праведных и справедливых задачах: народосбережение и сохранение человека на Русском Севере – главное содержание нашей работы. Продолжаем бороться за жизнь и здоровье наших детей – будущее Вологодчины. И вопреки попыткам нагнетать ситуацию по поводу новых правил продажи алкогольной продукции хочу отметить, что никакого ажиотажа мы не видим. Почему этого не происходит? Потому что люди, в своём большинстве, относятся трезво во всех смыслах и с полным пониманием к этой законодательной инициативе. Увеличения закупок на самогонные аппараты не наблюдается, как и широкого распространения домашнего производства алкоголя. Точечные случаи находятся на контроле правоохранительных органов.

Если говорить о так называемых «алкотакси», то за незаконную продажу и доставку алкоголя агрегаторы лишают водителей лицензии. В Вологде работают тайные покупатели, которые после покупки алкоголя у таксиста сообщают об этом факте руководству агрегатора, после чего начинается проверка. Георгий Филимонов губернатор Вологодской области

— Трезвость – это новый образ региона? Что дальше – возможно, ограничения на сахар, фастфуд, газировку?

Горожане во время прогулки около Софийского собора. Фото © Андрей Рубцов/ТАСС

— Вологжане стоят за правду и хотят жить в здоровом, сильном и безопасном обществе. Такой запрос со стороны населения, действительно, есть. Мы не сторонники радикальных мер и запретов. Работаем точечно, мягко и сдержанно.

В качестве альтернативы вредным привычкам развиваем спорт: обновляем инфраструктуру, открываем новые стадионы и секции, проводим марафоны, турниры, фестивали и конкурсы для всей семьи. Летом запускали актуальную инициативу: предлагали вологжанам обменять вейпы и устройства для парения на абонемент в тренажёрный зал Георгий Филимонов губернатор Вологодской области

Вплотную работаем с бизнесом и помогаем предпринимателям, реализующим алкоголь, перенаправить их силы и средства на открытие точек общественного, здорового питания, а теперь ещё и точек продажи розничной продукции «Настоящий Вологодский продукт». Предоставляем субъектам МСП льготный займ до 5 млн руб. под 3% годовых на 3 года на переоборудование помещений по нашей программе «5:3:3». Видим, что мера поддержки востребована: с начала запуска программы выдали уже 12 льготных займов на 52,48 млн руб., а новые точки появились в Вологде, Череповце, Кириллове, Липином Бору, Грязовце, Шексне, Устюжне. Это важный шаг к созданию нового уровня потребительской культуры, профилактике деструктивного образа жизни. Когда регион стремительно вымирает, здоровье наших людей не может быть предметом компромиссов.

— Памятник Сталину в музее «Вологодская ссылка» стоит крепко. Вы лично – за возвращение к фигурам с непростой репутацией? Это жест примирения с историей или политическое заявление?

— Установка таких памятников – шаг к трезвому, взвешенному отношению к нашему прошлому. Не раз говорил о том, что мы воспринимаем историю во всей её многогранности, цветущей многосложности, во всём её величии, славе и трагизме, не отказываясь ни от одного её периода. Это единая, неделимая цепь скованных между собой звеньев исторического процесса. Нужно ею гордиться всецело, потому что это наша основа, память, сила. Роль Иосифа Виссарионовича Сталина в истории нашей державы сложно переоценить – это один из величайших её деятелей.

Безусловно, были трагедии, но были и взлеты, Великая Победа, свершения в военно-политическом, культурном, экономическом и научно-техническом смысле – прогресс науки, техники, технологий того времени. Был создан мощнейший промышленный потенциал – каркас, на который до сих пор опирается наша страна. Именно поэтому я искренне убежден, что Сталин – один из самых грандиозных и величайших деятелей в истории нашей страны Георгий Филимонов губернатор Вологодской области

Только тогда Россия будет жива, только тогда она будет самой крепкой и сильной державой в мире – когда мы, наши дети, правнуки будем чтить, знать и уважать нашу историю.

— Если завтра общество потребует поставить памятник Берии, Петру I или Малюте Скуратову – какие критерии будут у власти, чтобы сказать «да» или «нет»? Почему было принято решение об установке девятиметрового памятника Ивану Грозному?

— История Вологодчины тесно связана с историей нашей необъятной страны, и каждое событие нашей великой истории – звено единой и неразрывной цепи. Вологда основана в 1147 году, является ровесником Москвы и жемчужины Русского Севера – Великого Устюга. Мы должны достойно подойти к 880-летию, сделать город современным, при этом сохранить его узнаваемый характер, атмосферу, душу. Работаем над тем, чтобы областная столица стала ещё лучше, ещё краше: строим, ремонтируем, благоустраиваем, формируем городскую среду, создаём новые культурные пространства для жизни, отдыха и развития. Меняем нашу реальность и в то же время увековечиваем нашу историю, которая неразрывно связана с именем Ивана IV Грозного. Именно Вологду царь рассматривал как столицу Русского государства, воплощал здесь свои амбициозные планы, начал строить каменную крепость и заложил соборный храм – Софийский собор, главную святыню города. С легенды об Иване Грозном и кирпиче Софийского собора начинают рассказ о Вологде все городские экскурсоводы. Мы должны это учитывать, чтобы приезжающие к нам гости и туристы узнавали нашу историю. Именно поэтому этот памятник появится в Вологде неслучайно: он станет символом города, движения русского государства вперёд, приумножения земель, распространения православной веры.

Демография и борьба за жизнь

— Число абортов в области сократилось в 13 раз. Это результат административного давления или демографической политики?

— Речь идёт лишь только о широком общественном обсуждении отказа от абортов – это часть нашей комплексной политики по повышению рождаемости и народосбережению. Мы запустили масштабную кампанию, направленную на профилактику искусственного прерывания беременности, и взываем к здравому смыслу через диалог с врачами частных и государственных клиник. Разумеется, эта практика не касается случаев прямых медицинских показаний и ситуаций, связанных с последствиями преступных действий в отношении женщин. Хочу обратить особое внимание на положительную динамику по снижению числа абортов на Вологодчине. За март-апрель этого года проведено 32 процедуры аборта против 420 за аналогичный период прошлого года. За май – 9 случаев прерывания беременности против 138 за аналогичный период прошлого года. На 95% сократилось количество абортов в июне: всего 7 операций по искусственному прерыванию беременности, за аналогичный период прошлого года – 136. В июле число абортов сократилось до нуля, когда как за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 112 случаев, закончившихся абортивным исходом. В августе и сентябре зарегистрировано по 1 случаю аборта по медицинским показаниям, для сравнения: за аналогичные периоды прошлого года таких операций было 114 и 145 соответственно. Всё больше женщин выбирают решение в пользу материнства – это не может не радовать. Продолжаем бороться за каждую жизнь, поддерживая вологжанок на всех этапах – от беременности до рождения ребёнка.

— Вы компенсируете 50% стоимости обучения студентам-родителям, мы об этом писали. А какие решения на уровне региона для поддержки рождаемости есть в планах или пока еще в стадии обсуждения?

Для решения демографического кризиса мы запустили масштабную программу «Семья – оплот Русского Севера», которая включает целый комплекс мер поддержки молодых и многодетных семей. Предоставляем выплату 100 тыс. руб. женщинам, родившим ребёнка в возрасте до 25 лет, компенсацию до 20 тыс. руб. в месяц на аренду жилья молодым родителям в возрасте до 35 лет, региональный материнский капитал 150 тыс. руб. за четвёртого и последующих детей и другие льготы Георгий Филимонов губернатор Вологодской области

Активно развиваем инфраструктуру: открыли 26 бесплатных пунктов проката предметов первой необходимости для новорождённых, более 180 комнат и уголков матери и ребёнка в учреждениях региона. Дополнительно в этом году отремонтируем 10 женских консультаций и оснастим их оборудованием. Сейчас формируем службы по подготовке семей к рождению ребенка и переводим меры поддержки в электронный вид, чтобы оформить помощь стало проще и удобнее. С прошлого года реализуем программу «Транспорт для многодетных семей»: 37 машин уже передали семьям с 8 и более детьми, в этом году автомобили получили еще 32 семьи с 7 и более детьми. Ведём большую работу по перезагрузке Вологодского отделения «Российского детского фонда». Забота о тех, кто оказался в трудной ситуации – общая задача власти и бизнеса. Поэтому будем активно привлекать спонсоров к работе организации. Ранее на заседании комиссии Госсовета России в Казани выступил с предложением провести в следующем году в Вологде и сделать регулярным Всероссийский форум, посвящённый обсуждению путей сохранения традиционных духовных ценностей народов России. Такой форум станет настоящей площадкой координации решений, направленных на защиту семьи, нравственности, исторической памяти и идентичности. Вологодская область готова принять этот форум у себя — как земля, где один из приоритетных векторов работы областного Правительства — сбережение традиций и духовно-нравственных, семейных ценностей.

Лапта против смартфонов

— Наших читателей заинтересовала ещё одна новость – возврат лапты, горелок и кубаря в детсады Вологды и Череповца. Неплохое выстраивание альтернативы современным форматам досуга вроде ТикТок. Как Вы лично относитесь к этой инициативе?

— Речь идёт о проекте «Спортивные вечера по-вологодски», который реализовали в 12 детских садах Вологды и Череповца с 1 сентября этого года. Проектом занималась некоммерческая организация «Время перемен», которая выиграла субсидию Правительства Вологодской области на приобретение инвентаря для народных игр. Отношусь к этой инициативе положительно. Это популяризация исконно русских народных игр среди нашего будущего поколения, которое с юных лет должно питаться корнями родной земли, осознавать величие нашего народа.

Горожане около скульптуры «Вологодское мороженое» на проспекте Победы в Вологде. Фото © Андрей Рубцов/ТАСС

— Вологда претендует на статус культурной столицы России в 2027 году. Что именно делает её достойной этого звания? Это больше культурный проект или политический бренд?

— В прошлом году мы вошли в число финалистов конкурса, а в этот раз готовы бороться за победу с ещё большим рвением, ведь в 2027 году Вологда отметит свой 880-летний юбилей. Сейчас мы активно преображаем областную столицу: строим, ремонтируем, благоустраиваем, создаём новые культурные пространства для жизни, отдыха и развития. Меняем нашу реальность и восприятие жителей себя в городской среде, делаем город современным, при этом сохраняем его узнаваемый характер, атмосферу и вологодскую душу. Вологда – настоящая жемчужина Русского Севера, Место Силы Русского Мира, где прошлое неразрывно связано с настоящим и будущим. В корнях, традициях – наша сила. Имею в виду, в том числе, лучшие культурные и управленческие практики. Мы знаем и чтим свою историю, опираемся на неё, учимся у наших предков, формируя при этом уникальную культурную базу. Распространять этот опыт на всю страну, передавать его из поколения в поколение – вот наша основополагающая задача. И звание Культурной столицы России позволит создать новый облик Вологды как исторического центра и в то же время живого, яркого, современного культурного города с большим потенциалом и перспективами.

Как по маслу: Вологодчина превращает гастрономию в бренд региона

Для тех, кто ни разу не был в Вологде, посоветуйте – куда первых делом сходить? Что посмотреть?

— Смысловая карточка, гордость и витрина областной столицы – ансамбль Вологодского кремля. Это памятник культурного наследия федерального значения. Он включает 20 объектов, в том числе величественные Софийский и Воскресенский соборы – символы Духовной силы и культурно-исторического наследия. Сейчас по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина ведём большую работу по реставрации архитектурного ансамбля. Большую часть объектов сдадим к 2027 году, когда Вологда будет отмечать 880-летний юбилей. Обновим и Кремлевскую площадь, а её визитной карточкой станет памятник царю Ивану Грозному, по приказу которого Вологодский кремль был заложен. Своя история есть у каждого уголка города. Мы можем наблюдать, как прошлое переплетается здесь с настоящим и будущим. Взять хотя бы Музей кружева и Дом вологодского масла – значимые культурные проекты, где о брендах и традициях региона рассказывают, в том числе, с помощью интерактивных программ. Ещё одно достояние города – памятники деревянного зодчества. Практически все они сохранили свои прежние черты, дух далекого прошлого. Любителей деревянной архитектуры и исследователей менталитета русского народа особенно заинтересует Архитектурно-этнографический музей «Семёнково» под Вологдой. Это комплекс памятников середины XIX – начала XX веков, где представлены экспозиции о крестьянском быте, традициях в охоте и рыболовстве, развитии местных промыслов. Регулярно проводим здесь этнографические и фольклорные фестивали, праздники, ярмарки. Уникальное место, чтобы вспомнить прошлое и зарядиться энергией на будущее.

Музей кружева в Вологде. Фото © Владимир Смирнов/ТАСС

— А как в Вологде с гастрономическим туризмом? Что попробовать в первую очередь?

— Вологодская кухня особенная: в ней соединяются вкус и традиции. Она возвращает к истокам – в тёплые деревенские избы, к русской печке и неповторимому аромату свежеиспеченных пирогов. Наши бренды – «Вологодское масло», «Вологодское мороженое», «Настоящий Вологодский продукт» известны не только в России, но и за рубежом. Традиционно мы угощаем гостей и туристов кирилловским лимонадом, кадуйской чёрной икрой, шоколадными кондитерскими изделиями, мармеладом и пастилой, ароматным вареньем и чаем из северных лесных ягод и трав. Гастрономия – часть нашего культурного кода. Причём это не только про еду, но и про сервис и имидж региона.

— Вы можете представить Вологду через 10 лет – без вейпов, без абортов, без алкоголя, но с памятниками Сталину и играми в лапту? Это утопия, антиутопия или новый русский порядок?

— Мы строим устойчивую стратегию развития, в том числе, в демографии, социальной политике – работаем последовательно, точно и с прицелом на результат. Время покажет, выиграем ли мы борьбу за человека, но ставим задачу – сделать максимум для этого. Продолжим делать всё для того, чтобы в Месте Силы Русского Мира, Душе Русского Севера – на Вологодчине – жили по-настоящему сильные, здоровые и интеллектуальные.