Сын в Лондоне, а брат во Львове. Почему Григорию Явлинскому не жалко Россию?

Крах надежд: Как Явлинский и вся оппозиция с треском провалили выборы

Одно из запоминающихся появлений Григория Явлинского в публичном поле после начала СВО — период кампании по выборам президента России в 2023–2024 годах. На волне по сути антироссийской риторики весь 2023 год политик интриговал общественность: пойти ему или не пойти на президентские выборы в России?

Напомним, тогда либеральная общественность, беглые оппозиционеры и влиятельные круги Запада возлагали на него большие надежды как на некий прозападный локомотив, который поддержит иллюзию единства оппозиции в стране, «подобрав» голоса избирателей с альтернативным видением будущего России.

В итоге на выборы Явлинский не пошёл, потому что из 10 миллионов подписей, необходимых для его выдвижения, собрал в 10 раз меньше. Забавно также, что при этом не дал добро под партийным флагом избираться другой оппозиционной претендентке — журналистке Дарье Дунцовой*, которую готовили к выборам структуры Михаила Ходорковского*. Стоит отметить, что тогда оппозиция вообще с треском проиграла по всем фронтам, обнажив всю нежизнеспособность своих идей.

Страшилки из Прибалтики: Почему прогнозы Явлинского выгодны Западу

С тех пор заметно постаревший «яблочник» регулярно ходит по эфирам различных русофобских проектов, вещающих из-за рубежа — большей частью из Прибалтики. В своих интервью Явлинский всё время стращает: мол, нужно немедленно остановить СВО — прямо на тех линиях, что есть, а после этого договариваться о будущем, в котором, вполне вероятно, зазвучат предложения вроде отката ситуации к 1991 году — с уходом России из республик Донбасса, южных Херсонской и Запорожской областей и Крыма.

Аргументы у политика простые: дескать, уже даже в среднесрочной перспективе «от этой войны» Россия проиграет — её ресурсы истощатся раньше, чем закончится противостояние с Украиной. На него политик отводит 10 лет — в случае, если договориться не удастся. Похоже, он рассчитывает, что установленный им такой большой срок вызовет уныние и смятение в умах российских граждан. А в последнее время к этому им приплетается ещё одна пугалка: ядерное противостояние с НАТО.

Выступая перед публикой, Явлинский не утруждает себя объяснением позиций России и того, что именно Запад, в том числе и с помощью Киева, является инициатором эскалации, которая однажды может дорасти до апокалипсического сценария. Из его слов следует, что остановиться должен не «весь цивилизованный мир», а именно Россия. При этом он умалчивает, что эта остановка обязана произойти именно за её счёт — с последующей потерей позиций, авторитета в мире и, как следствие, территорий и государственности.

Отдельно стоит подчеркнуть, что всё, что говорит на зарубежных иноагентских площадках Явлинский, перекочёвывает на его официальный сайт, в отличие от них работающий в России без всяких ограничений.

Куда он ездит? Тайные встречи Явлинского в иностранных посольствах

За подобной «миротворческой» риторикой, как неоднократно убеждался Life.ru в своих публикациях о работе российской беглой оппозиции за рубежом, обычно стоят зарубежные деньги, активы и родственные или иные близкие отношения за рубежом. Не стал исключением и Григорий Явлинский.

Глава, по сути, почившей в бозе партии, которая если ещё и существует, то фрагментарно и усилиями каких-то альтруистов на местах, в России давно растерял мобилизационную мощь и, судя по материалам российских СМИ (в том числе и о его заболеваниях), в лучшем случае способен вызвать лишь сочувствие.

Совсем недавно даже одиозная Высшая школа экономики (ВШЭ), бывшая одним из столпов либеральной идеи в России, не продлила контракт с лидером партии «Яблоко». Напомним, там он преподавал 20 лет и даже был профессором в Департаменте прикладной экономики.

На самом же деле Явлинский отнюдь не сидит без дела. В распоряжении Life.ru оказались кадры уличных съёмок у различных иностранных посольств, на которых видно, что Явлинский часто ходит туда на встречи. Иногда, как, например, в случае с Посольством Франции, ходит туда пешком, а чаще скрывается на территориях в салоне одного и того же седана бизнес-класса Hyundai Equus.

Семья против страны? Почему Явлинский ставит интересы Украины выше российских

Активная миротворческая деятельность Григория Явлинского и его сочувствие Украине может объясняться ещё одним фактором. 73-летний председатель партии «Яблоко» — уроженец Львова. Там до сих пор живёт его родной младший брат Михаил.

Ему 68 лет, судя по данным украинских бизнес-реестров, он владелец как минимум четырёх фирм: вместе с женой и сыном занимается агробизнесом, на пару с супругой также управляет компанией по строительству и эксплуатации зданий и сооружений, с партнёрами владеет СТО, он также занимается организацией туристических путешествий и в качестве ИП работает агентом по недвижимости.

Как выяснил Life.ru, у него есть анонимный аккаунт в ВК, владелец которого откровенно поливает Россию помоями, подписан на группы беглых русофобов и экстремистских организаций и провозглашает «Явлинский — наш президент».

Личная жизнь под прицелом: Помощницы из Лондона и тайные проводы в аэропорт

Кроме того, известно, что основатель «Яблока» часто улетает из России в самых разных направлениях: например, в Турцию или Сербию. Возможно, это лишь транзитные точки на маршруте политика — известно, что сын Явлинского, Алексей, постоянно живёт в Лондоне.

А ещё к женатому политику, у которого больная супруга, в гости в Москву приезжают бывшие помощницы. Например, бывшая пресс-секретарь Явлинского, а позже журналистка одного из изданий-иноагентов Елена Диллендорф.

Она, кстати, как и сын шефа, Алексей, тоже постоянно живёт в Великобритании. Злые языки утверждают, что её сын очень похож на политика. В столице бывший начальник и его подчинённая гуляют по улицам города, обедают в различных заведениях. Как минимум единожды Явлинский провожал Диллендорф с ребёнком на самолёт до Лондона.

Кроме неё, с отставным политиком в Москве видят ещё одну бывшую помощницу — Ольгу Кизилову. Женщина постоянно живёт в Санкт-Петербурге и, судя по сайтам поиска исполнителей различных услуг, подрабатывает репетиторством и психологическими консультациями. В Москве её тоже видят в ресторанах в компании Явлинского.

Финал истории: почему у «Яблока» нет будущего в России

Эта история — не только про Явлинского. Это болезнь всей партии. Бывший руководитель фракции «Яблока» в Мосгордуме Максим Круглов был задержан по статье о фейках про армию. И что мы видим? А его жена и ребёнок тоже живут в Великобритании. Получается, что у многих ключевых фигур «Яблока» родственные и идеологические связи крепко-накрепко привязаны к Западу. В основном к Лондону. Партия изначально была либеральной. Но с годами её либерализм превратился в нечто другое. В странный гибрид из правозащитной риторики, прозападной агитации и личных интересов руководства.

Перед выборами избирателям стоит задать себе простой вопрос: готовы ли они доверять партии, у которой дела и семья остались по ту сторону баррикад?

Проект «Яблоко» и его вечный лидер Григорий Явлинский действительно кажутся устаревшими. Они застряли где-то в 90-х, в эпохе, когда можно было легко быть «за всё хорошее» и при этом иметь все блага на Западе. Сейчас времена изменились. И требуются политики, чьи интересы и ценности неразрывно связаны с судьбой их собственной страны. А не с жизнью в Лондоне.

* Физическое или юридическое лицо, находящееся в реестре иностранных агентов Минюста.

