С 1 ноября повысят пособия семьям с детьми. Как изменятся меры социальной поддержки Семьи с детьми могут рассчитывать на повышение ряда выплат. Какие законы вступают в силу с 1 ноября и какие новшества ожидаются в следующем году? 9 октября, 21:20

С 1 ноября 2025 года вступает в силу Закон Краснодарского края от 28.07.2025 № 5386-КЗ. Он утверждает ежемесячное пособие на оплату проезда людям в возрасте до 23 лет, признанным инвалидами и обучающимся по очной форме на территории региона. Ежемесячное пособие на оплату проезда установлено в размере 3700 рублей. Оно будет индексироваться один раз в год. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

— В рамках действующих выплат могут рассчитывать на увеличение пособий семьи, которые будут переоформлять выплаты с ноября 2025 года. Речь идёт про единое пособие, которое было назначено в прошлом году. То есть если, к примеру, в семье за 2024 год уменьшился доход, а выплата была ранее назначена в размере 50% прожиточного минимума в регионе, то в 2025 году при продлении пособия в ноябре у семьи есть вероятность увеличения размера пособия до 75 или 100%, — пояснила юрист.

При продлении пособия также будут применяться правила, которые действуют с 1 января 2025 года. Для получения единого пособия минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырёх МРОТ. Минимальный размер оплаты труда на 2025 год равен 22 440 рублям.

— Исходя из установленных требований доход каждого трудоспособного члена семьи, вне зависимости от формы занятости, должен быть не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Это условие не применяется, если в месяцы расчётного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам. К примеру, женщина была беременна или ухаживала за ребёнком, — добавила Оксана Красовская.

Стоит учесть, что семья может не подавать заявление на новорождённого ребёнка, который родится в ноябре, если уже на других детей назначено пособие. Оно будет назначено проактивно в том же размере, в котором семья уже получает выплаты на старших детей. Если семья является малоимущей, то она может обратиться за получением государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Также целый ряд пособий будет увеличен с 1 февраля 2026 года. В частности, планируется повысить пособие по безработице до 16 тысяч рублей.

Кроме того, материнский капитал продолжат выдавать как минимум до 2030 года. Выплата будет индексироваться на уровень инфляции. Семьям дадут возможность получить остатки материнского капитала без определения цели их использования. В целом в проекте бюджета на 2026–2028 годы, который сейчас обсуждается в Госдуме, акцент сделан на социальной сфере.

В бюджете предусмотрены индексации социальных пособий и выплат на фактический уровень инфляции за текущий год. В этом году он, предварительно, составит 6,8%.

Также более 2 триллионов рублей в новом бюджете заложены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. В первую очередь — это субсидирование ставки по ипотеке для всех семей с детьми. Предусмотрены и единовременные выплаты по 450 тысяч рублей. Они предназначены многодетным семьям с тремя и более детьми на частичное погашение ипотеки.

