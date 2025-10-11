Меняем резину: когда нужно «переобуться», чтобы не получить штраф Оглавление Когда по закону нужно менять летнюю резину на зимнюю Шины, которые можно использовать зимой Шипы Липучка Всесезонные Где лучше шипы, а где липучка Законы и штрафы Штраф за летнюю резину зимой Есть ли запрет на использование резины не по сезону Знак «Шипы»: есть ли штраф Куда нельзя ездить на шипах «Лысые» шины Вопросы и советы экспертов Что означает RunFlat на шинах Стоит ли бояться шин российского производства Можно ли обойтись всесезонными шинами Стоит ли повторно ошиповывать резину? Когда по закону следует менять резину с летней на зимнюю в 2025 году? При какой температуре, какие штрафы могут быть, если не поменять резину, обязательно ли клеить на стекло знак «Шипы» — подробнее в материале Life.ru. 11 октября, 05:01 Минтранс рекомендует переходить на зимние покрышки при устойчивой среднесуточной температуре ниже +7 °C. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Антон Вергун, © Freepik

Синоптики предрекают снег в Москве уже в конце октября 2025 года, числа 30-го или 31-го, и вероятность этого довольно высока. А это значит, что скоро нужно будет «переобувать» своего железного друга. Сегодня разберёмся, когда нужно менять резину с летней на зимнюю, какие могут быть штрафы за езду на летних покрышках зимой, и поговорим о шинах отечественного производства: стоит ли их бояться?

Когда по закону нужно менять летнюю резину на зимнюю

Согласно постановлению Правительства РФ от 27 мая 2023 года № 837 («О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») именно 1 декабря, первый день зимы, является датой начала обязательной замены летних шин на зимние. Но стоит учитывать, что климат в разных регионах разный и холода наступают не в одно и то же время, а значит, на практике ориентироваться следует не только на календарь, но и на погодные условия. Минтранс рекомендует переходить на зимние покрышки при устойчивой среднесуточной температуре ниже +5…+7 °C или перед вероятным первым гололёдом.

Кроме того, региональные власти вправе устанавливать свои сроки с учётом местного климата. В районах Крайнего Севера и Сибири зимний сезон начинается значительно раньше, поэтому владельцам автомобилей в таких регионах замена шин может понадобиться уже в октябре или даже в конце сентября, тогда как москвичи обычно делают это позже, хотя тоже всё зависит от погоды. Тем не менее по закону дата всё та же — 1 декабря.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году оптимальным временем для «переобувки» автомобиля будет примерно 26–27 октября.

По мнению экспертов, оптимально «переобуваться» в 2025 году — в 20-х числах октября. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Шины, которые можно использовать зимой

Как известно, зимой можно использовать покрышки трёх видов, а именно шипованные, «липучки» и всесезонные. Давайте коротко пробежимся по каждой.

Шипы

С шипованной резиной всё понятно: в протектор вмонтированы металлические или керамические шипы, которые врезаются в лёд и обеспечивают максимальное сцепление на скользкой, обледенелой дороге. Плюсы — отличная управляемость и короткий тормозной путь на льду; минусы — шум, снижение комфорта на сухом асфальте и повышенный износ покрытия дороги.

Липучка

«Липучка» — разговорное название нешипованных зимних шин со множеством тонких ламелей в рисунке протектора. Специальная резина не дубеет на морозе, а ламели создают дополнительные кромки сцепления и работают при низких температурах, обеспечивая хорошую управляемость на снежной и ледяной поверхности без шипов. Плюсы — тише и мягче на сухом покрытии, менее «вредны» для дорог; минусы — уступают шипам на очень скользком льду.

Всесезонные

Всесезонные шины — компромисс между летними и зимними шинами. Более жёсткая смесь и менее агрессивный протектор. Подходят для регионов с мягкой зимой или редкими морозами, но в серьёзных зимних условиях их эффективность заметно падает.

Хотя закон разрешает использовать их и зимой, и летом, для продолжительных холодов и частых гололёдов лучше использовать специализированную зимнюю резину (шипы или липучку), так как в жёстких погодных условиях она может быть малоэффективна.

В зависимости от условий эксплуатации можно выбрать шины с шипами или липучку. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина

Где лучше шипы, а где липучка

Шипованные покрышки более актуальны для загородных дорог, которые редко чистят, так как они своими шипами буквально «вгрызаются» в лёд и снег. По чистому асфальту на них ездить не очень комфортно, так как они создают громкий шум на высоких скоростях, быстро изнашиваются сами и портят дорожное покрытие (потому-то и запрещено их использовать летом).

Липучки же как раз отлично подходят для города, так как здесь дороги чистят регулярно и рыхлого снега почти нет, на котором они себя чувствуют не очень уверенно.

Итого: за городом — шипы, в городе — липучки

Законы и штрафы

Штрафов за липучку за городом или шипы в городе нет, а вот за использование летней резины зимой есть. Предлагаем пробежаться по основным моментам и выяснить, какое есть наказание за резину не по сезону, какого размера штрафы бывают и за что ещё могут составить протокол.

За использование несезонной резины предусмотрен штраф. Фото © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Штраф за летнюю резину зимой

Штрафа за использование летних покрышек зимой не существует, но есть нормативный акт, а именно статья 12.5 КоАП РФ, которая закрепляет штрафы за несоблюдение Основных положений по допуску ТС, в частности за езду на резине не по сезону.

Оштрафовать могут на 500 рублей или же просто вынести предупреждение.

Да, сумма небольшая, и можно подумать, что в случае чего можно и заплатить этот штраф и дальше ездить на летних покрышках, но в первую очередь необходимо подумать о безопасности, своей и окружающих.

Есть ли запрет на использование резины не по сезону

Да, как уже было сказано ранее, использовать резину не по сезону нельзя, это напрямую запрещает вышеупомянутая статья 12.5 КоАП РФ.

Но важно уточнить, что летом нельзя ездить только на шипованной зимней резине, липучек это не касается. То есть чисто теоретически и по закону вы можете использовать летом нешипованные зимние покрышки.

А вот в весенние месяцы (март, апрель, май) и осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь) сезонных ограничений нет, можно использовать любой комплект шин.

Знак «Шипы»: есть ли штраф

Постановлением правительства от 29 ноября 2018 года требование устанавливать знак «Шипы» на транспортные средства было снято, поэтому в 2025 году водителей не штрафуют за его отсутствие.

Знак «Шипы» на автомобилях теперь не обязателен. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Куда нельзя ездить на шипах

В России нет таких мест, куда нельзя ездить на шипованной резине, ограничения существуют только сезонные, то есть, как уже было сказано ранее, запрещено их использовать летом. Но вот если вы планируете поехать на своём автомобиле за границу, то в таком случае необходимо уточнить этот момент, так как в некоторых странах использование шипов категорически запрещено.

«Лысые» шины

Старые, изношенные шины теряют свои эксплуатационные свойства и становятся менее управляемыми на дороге. В России эксплуатация зимних шин с глубиной протектора менее 4 мм запрещена, так как она напрямую определяет уровень сцепления с покрытием. Производители же рекомендуют заменять их ещё раньше. За использование «лысых» покрышек вам могут также выписать штраф в размере 500 рублей.

Вопросы и советы экспертов

И в заключение собрали специально для вас несколько ответов на важные вопросы по покрышкам и полезные советы экспертов.

Что означает RunFlat на шинах

Если на ваших шинах есть маркировка RunFlat, вам повезло. Эта технология позволяет продолжать движение даже в случае прокола шины. Такие покрышки оборудованы усиленными боковинами, которые могут выдерживать вес автомобиля, несмотря на потерю давления. Важно отметить, что на шинах с такой технологией можно проехать до ста километров со скоростью 80 км/ч, а значит, у вас будет возможность доехать до ближайшей СТО.

Они позволяют сэкономить пространство в багажнике, устраняя необходимость в запасном колесе. Однако стоит помнить, что такие шины обычно дороже и имеют свои особенности по обслуживанию: их труднее отремонтировать и в некоторых случаях после серьёзного прокола они требуют полной замены, так как починить их уже не получится.

Стоит ли бояться шин российского производства

С уходом иностранных компаний встал вопрос: стоит ли бояться шин отечественного производства?

На российском рынке наблюдается активное развитие местных брендов, которые применяют инновационные технологии и современные материалы в производстве.

Отечественные покрышки значительно дешевле по сравнению с зарубежными аналогами, что делает их особенно привлекательными для российских потребителей, особенно в условиях роста цен на импортные товары. Качество российской резины не расстраивает: она хорошо справляется с различными дорожными условиями и обеспечивает надёжное сцепление с дорогой в любое время года.

Также отечественные шины имеют хорошее шумоподавление и высокую износостойкость. Так что бояться российских покрышек уж точно не стоит. Но всегда необходимо изучать, читать отзывы и сравнивать продукты, чтобы найти именно то, что вам нужно.

Перед покупкой шин лучше почитать отзывы. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Можно ли обойтись всесезонными шинами

Несмотря на их название, такие шины не являются универсальным решением. Они лучше подходят для межсезонья и регионов с мягким климатом. В жару такие покрышки быстро изнашиваются, а в холод могут «дубеть», как летние.

Законодательство не выделяет такие шины вовсе, поэтому владельцам следует обращать внимание на маркировку. Если на шинах есть обозначения «М + S», «M&S» или «MS», где «S» подразумевает Snow (снег), то использование их зимой не приведёт к получению штрафа.

Ян Хайцеэр, автоэксперт: «Хотя в южных регионах допустимо использование всесезонных шин, в большинстве случаев без зимней резины не обойтись». Он подчеркнул, что сцепление с дорогой ухудшается даже у достаточно новых шин.

Стоит ли повторно ошиповывать резину?

Повторная ошиповка (дошиповка) зимних шин целесообразна, если резина ещё имеет ресурс износа (напоминаем, глубина протектора — не менее 4 мм, желательно больше 6). Процедура позволяет восстановить характеристики колёс, усилить их сцепные и тормозные свойства, которые важны при движении в зимних условиях — по льду и укатанному снегу.

Однако некоторые эксперты вообще не советуют этим заниматься.

— Повторная ошиповка покрышек — процедура сомнительная. Если шина уже эксплуатировалась не один сезон, то у неё подстёртый протектор. Тут необходимо изготавливать под каждую шину персональные шипы. В сервисе же вам поставят универсальные, но они могут оказаться длиннее, а следовательно, машина будет сильнее скользить на асфальте, что увеличит вероятность ДТП. Кроме того, такие шипы часто не совпадают по ширине с размером отверстий на шине и выпадают в течение нескольких недель, — пояснил менеджер шинной компании Сергей Мишин.

Авторы Андрей Ананьев