9 октября, 10:30

ВСУ атаковали Ростовскую область: ПВО сбила два дрона, один упал на шоссе

Обложка © Александр Полегенько/ТАСС

В Ростовской области зафиксирована атака беспилотников. По данным SHOT, над Неклиновским районом заметили БПЛА типа «Лютый». В налёте участвовали три аппарата: два уничтожены силами ПВО, ещё один упал на проезжую часть без детонации. Внутри уцелела боевая часть — около пяти брикетов пластита ориентировочно по 5 кг каждый.

