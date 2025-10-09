ВСУ атаковали Ростовскую область: ПВО сбила два дрона, один упал на шоссе

В Ростовской области зафиксирована атака беспилотников. По данным SHOT, над Неклиновским районом заметили БПЛА типа «Лютый». В налёте участвовали три аппарата: два уничтожены силами ПВО, ещё один упал на проезжую часть без детонации. Внутри уцелела боевая часть — около пяти брикетов пластита ориентировочно по 5 кг каждый.