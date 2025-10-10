За пределами столиц: как бизнес создаёт современную среду для жизни в российских малых городах Российские малые города переживают период развития. При поддержке бизнеса там создаются не только рабочие места, но и инфраструктура с пространствами для досуга всей семьи. Подробнее — в материале Life.ru 10 октября, 13:42 Обложка © РУСАЛ

В умах многих людей по-прежнему живёт стереотип, что всё лучшее — только в Москве, Петербурге и других миллионниках. Но сегодня в России появляется всё больше мест, где понятие «качество жизни» наполняется реальным содержанием и совершенно новым смыслом.

Малые города переживают динамичные изменения. Ведётся благоустройство открытых общественных пространств, появляются, в том числе, современные игровые и спортивные площадки, модернизируются школьные и городские стадионы.









Так, в городе Тайшет ведётся работа над развитием многофункциональной открытой общегородской спортивной уличной площадки, с игровыми зонами для волейбола и баскетбола, для проведения спортивных как дворовых, так и профессиональных турниров и организации активного досуга жителей и развития социального спорта. В Таёжном планируется реконструкция поселкового стадиона, установка ограждения с калитками и воротами, трибун и обновлённой беговой дорожки, а также монтаж освещения.

В сфере образования создаются новые учебные пространства, модернизируются и оснащаются школы, средние и высшие учебные заведения. При участии РУСАЛа в Тайшете в конце августа был открыт филиал Иркутского политехнического университета. В Североуральске идёт работа над созданием коворкинг-пространства для профориентационных событий и профильных смен для школьников на базе площадки профессионалитета по направлениям слесарного дела, сварки, обработки металла, электромонтажа, робототехники.







В Шелехове разработана образовательная программа, в рамках которой школьники изучат городскую среду как ресурс для самореализации. Участники пройдут три этапа: теоретическое погружение в урбанистику и тропостроение, разработку собственного проекта благоустройства и его реализацию — создание километровой тропы в городском парке. Итогом труда станет новый общественный объект, который откроется ко Дню города.

В Новокузнецке работают над открытием инновационного интерактивного музея «PROфессия: Твой выбор в Кузбассе!» для популяризации рабочих профессий Кузбасса и повышения их престижа среди детей и подростков 10–17 лет с тематическими зонами «Шахта 4.0», «Металлургия», «ЖД», «Лаборатория самостоятельности» с использованием VR-симуляции.







Также среди проектов этого года — создание многофункционального молодёжного пространства в Ачинске, научной лаборатории для детей в Бокситогорске, «Теплицы молодёжных инициатив» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Это яркие примеры того, как бизнес вовлекает заинтересованных и активных горожан и поддерживает инициативы в рамках грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа».

Социально ответственный бизнес не только создает инфраструктуру сам, но и поддерживает проекты местных жителей, которые способствуют благополучию людей и развитию населенных пунктов. Это и формирование инклюзивной среды, и повышение качества медицины и образования, и расширение возможностей для достойного досуга для всех возрастов.

Всё это вносит вклад в достижение «Национальных целей устойчивого развития Российской Федерации», включая проекты «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», а также национальных проектов.







Современные металлургические производства — это мировой уровень технологий, конкурентные зарплаты и реальные перспективы роста. При этом дорога на работу занимает обычно не больше получаса. А появление современных медицинских центров, образовательных учреждений, спортивных и досуговых комплексов создаёт возможности для достойного качества жизни всей семьи.

Авторы Екатерина Субботина