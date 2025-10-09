«Наш долг — знать истину»: Путин потребовал раскрыть правду о крушении самолёта AZAL

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул, что Москва и Баку обязаны дать объективную оценку обстоятельствам крушения самолёта авиакомпании AZAL. По его словам, важно установить подлинные причины трагедии.

Самолёт Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау, на западе Казахстана. Тогда министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что воздушное судно могло подвергнуться внешнему вмешательству.