9 октября, 12:19

Путин: Если бы ракеты ПВО поразили самолёт AZAL, он бы рухнул на месте

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что две ракеты российской системы ПВО, выпущенные в день катастрофы самолёта авиакомпании AZAL под Актау, не попадали в воздушное судно напрямую. По словам главы государства, снаряды взорвались в нескольких метрах от цели — украинского беспилотника, который находился в небе.

Путин отметил, что фюзеляж самолёта мог быть повреждён не боевыми элементами, а обломками.

«Если бы ракеты поразили самолёт напрямую, он бы рухнул на месте», — пояснил президент.

По его словам, самоликвидация ракет произошла примерно в десяти метрах, и именно поэтому пилот мог принять удар за столкновение со стаей птиц.

Марина Фещенко
