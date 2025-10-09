Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 октября, 12:24

Алиев поблагодарил Путина за личный контроль расследования крушения AZAL

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская / POOL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за подробную информацию и внимание к расследованию катастрофы самолёта авиакомпании AZAL, произошедшей в декабре 2024 года недалеко от Актау.

Глава Азербайджана отметил, что ценит личный контроль Путина над процессом выяснения причин трагедии.

Встреча президентов состоялась на полях саммита СНГ и стала первой официальной с октября 2024 года. Как ранее сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, договорённость о встрече была достигнута после телефонного разговора 7 октября, когда Алиев поздравил российского лидера с днём рождения.

