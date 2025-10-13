Дворник-озеленитель, враг народа и друг Шварценеггер: секреты «короля эпизода» Савелия Крамарова Оглавление Клеймо на всю жизнь: Детство Крамарова Как косоглазие стало его главной фишкой Король эпизода: Как он затмевал главных героев Побег из СССР: Почему он рискнул всем 13 октября 1934 года родился советский актёр Савелий Крамаров. Будучи сыном «врага народа», ему удалось стать именитым артистом, но в конечном итоге он решил покинуть СССР и перебраться в Америку, где утратил былую славу. Как он жил? 12 октября, 22:15 Коллаж © Life.ru. Фото © РИА «Новости» / Юрий Иванов, © Фото © Кадр из фильма «Танго и Кэш», режиссёр Андрей Кончаловский, сценарист Рэнди Фельдман / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk

Клеймо на всю жизнь: Детство Крамарова

Савелий Крамаров родился в еврейской семье в Москве. Его отец Виктор Крамаров был столичным адвокатом, который в разгар репрессий 1937–1938 годов отстаивал интересы «врагов народа». Он прекрасно понимал, что оправдать человека с таким клеймом будет крайне сложно, поэтому основные его усилия были направлены на возможность смягчения наказания, где это было ему под силу.

Такая активность Крамарова-старшего привела к тому, что он попал в поле зрения чекистов. В 1938 году его приговорили к восьми годам заключения за контрреволюционную деятельность. Савелию Крамарову тогда было всего четыре года. Мать будущего актёра Бенедикта Волчек, оставшаяся одна с двумя детьми, вынуждена была искать работу, но с клеймом жены «врага народа» это было практически невозможно. Поэтому она решила развестись с супругом, после чего её приняли машинисткой.

Крамаров обычно играл хулиганов. Фото © РИА «Новости»

В 1951 году Виктор Крамаров свёл счёты с жизнью в лагере, а вскоре от онкологии скончалась и Бенедикта Волчек. В 16-летнем возрасте будущий актёр стал полным сиротой. Несмотря на сложное детство и врождённое косоглазие, Савелий Крамаров мечтал стать артистом. И по окончании школы он предпринял свою первую попытку заняться театральным искусством. Он подал документы в театральный институт, но его отказались зачислить, не разглядев в нём таланта.

Чтобы не прерывать образовательный процесс, Крамаров решает поступить в Лесотехнический институт на озеленителя. Но отказываться от мечты о сцене, несмотря на неудачу, будущий актёр не собирался. В 1954 году он поступил в театральную студию при Центральном доме работников искусств, где получил свой первый опыт работы перед зрителем. После окончания вуза Крамаров устроился на работу озеленителем, но она ему казалась скучной, поэтому вскоре он принимает решение уволиться, желание стать актёром было куда сильнее.

Как косоглазие стало его главной фишкой

После ухода с работы Крамаров решает разослать свои фотографии во все киностудии страны. Он прекрасно понимал, что большая часть таких писем, скорее всего, даже не дойдёт до адресата. Поэтому шанс получить ответ был крайне низким. К удивлению будущего актёра, из одной киностудии ему всё же ответили.

Одним из ярких персонажей Крамарова стал Илюха Верехов. Фото © РИА «Новости»

Выпускник ВГИКа Алексей Салтыков собирался снять свой дебютный фильм и решил пригласить Крамарова на пробы. И будущий актёр не оплошал и был принят. В короткометражке «Ребята с нашего двора» он сыграл хулигана Ваську Ржавого. В этом образе талант Крамарова раскрылся настолько, что в последующих нескольких картинах на роль хулиганов приглашали именно его. Образ Крамарова выглядел слегка чудаковатым, внешность актёра также выделялась на фоне других — это цепляло зрителей. Со временем эти странности станут своего рода фишкой актёра.

Король эпизода: Как он затмевал главных героев

В 1960-е Крамаров играл в основном эпизодические роли, но его цепляющая манера игры сделала его узнаваемым. Зрителя привлекала немного странная, но в то же время искренняя игра актёра. Нередко Крамаров, сыгравший в одном эпизоде, запоминался больше, чем другой актёр, которому в картине отводилось больше времени.

Наглядный пример тому — роль Илюхи Верехова в фильме «Неуловимые мстители», которая принесла Крамарову всесоюзную славу. Такой успех обеспечила всего лишь одна фраза: «А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина...», которая довольно быстро ушла в народ и сделала Крамарова популярным у советских зрителей.

Врождённое косоглазие стало визитной карточкой Крамарова. Фото © Кадр из фильма «Неуловимые мстители», режиссёр Эдмонд Кеосаян, сценаристы Сергей Ермолинский, Эдмонд Кеосаян, Павел Бляхин / Kinopoisk

По-настоящему всесоюзную славу Крамарову принесла роль Косого в культовом фильме «Джентльмены удачи». Многие фразы, сказанные актёром, стали крылатыми, а его образ уголовника вызывал у зрителей исключительно положительное отношение.

Развили успех актёра роли в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Мимино» и других. В 1974 году Крамарову присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Казалось бы, впереди актёра ждёт только расцвет карьеры, но на деле всё обернулось совершенно иначе.

Побег из СССР: Почему он рискнул всем

После смерти родителей опеку над Савелием Крамаровым взял его дядя Аба Крамаров. Поэтому актёр считал его своим вторым отцом. В конце 70-х Аба Крамаров мигрировал в Израиль, что в то время считалось тревожным звоночком о самом актёре, поскольку он начал восприниматься спецслужбами как человек с сомнительными связями. Ситуацию усугублял уход Крамарова в религию: он отказывался сниматься по субботам и стал ходить в синагогу, причём не скрывал своих убеждений. В результате Крамарова стали приглашать реже на съёмки, а с 1978-го по 1981 год он и вовсе не снялся ни в одной картине.

Крамаров уехал в США, но так ничего там и не добился. Фото © ТАСС / Мамонтов Сергей

В 1981 году он принимает решение покинуть Советский Союз и отправиться в Израиль к своему дяде. Руководство страны на начальном этапе ответило отказом, поскольку отъезд знаменитости стал бы настоящим ударом по имиджу СССР. И тогда он решается на отчаянный шаг: пишет письмо президенту США Рональду Рейгану с просьбой посодействовать. Во избежание международного скандала советские власти всё же дали согласие на выезд — и Крамаров покинул пределы СССР, но обосновался не в Израиле, а в Соединённых Штатах.

В Америке Крамаров рассчитывал на то, что в США ему удастся раскрыться как драматическому актёру. Но он совершенно не владел английским, да и потребность в деньгах дала о себе знать. Конечно, в США раскрыть свой драматический потенциал ему не удалось, поскольку его приглашали играть второстепенные роли выходцев из СССР. В фильме «Москва на Гудзоне» он сыграл роль агента КГБ, в «Космической одиссее – 2010» — советского космонавта, в «Красной жаре» — связного Григория Мазурского.

Ему удалось поработать вместе с такими именитыми актёрами, как Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, а также вступить в Гильдию киноактёров США, но сам он оставался в тени. Той народной любви и славы, которая у него была в Советском Союзе, в Штатах он лишился.

Крамаров остаётся любимым актёром в России. Фото © ТАСС / Кожевников В.

После распада СССР он дважды приезжал в Россию. В 1992 году Крамаров стал почётным гостем фестиваля «Кинотавр», а также успел сняться в фильме «Настя». В 1995 году 60-летний Савелий Крамаров скончался от онкологии.

