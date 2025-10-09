Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 15:23

«Глупости»: PR-директор Шуфутинского резко ответила на сведения о болезни певца

Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Сообщения о срочной операции Михаила Шуфутинского не соответствуют действительности. Об этом заявила его PR-директор Татьяна Юмашева, комментируя ситуацию для издания 360.ru.

«Глупости. Сегодня обрывают просто телефон. Вчера сольный концерт в Екатеринбурге, сегодня большой сольный концерт в Челябинске. Всё в порядке. Откуда это взялось, никто не знает», — заявила она.

Раскрыт страшный диагноз, который поставили Шуфутинскому перед срочной операцией
Раскрыт страшный диагноз, который поставили Шуфутинскому перед срочной операцией

Ранее стало известно, что Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак. Тревожные звоночки прозвучали ещё весной, когда у 77-летнего артиста обнаружили новообразование. Ввиду потенциальной злокачественности, врачи приняли решение о необходимости операции.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Михаил Шуфутинский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar