«Глупости»: PR-директор Шуфутинского резко ответила на сведения о болезни певца

Сообщения о срочной операции Михаила Шуфутинского не соответствуют действительности. Об этом заявила его PR-директор Татьяна Юмашева, комментируя ситуацию для издания 360.ru.

«Глупости. Сегодня обрывают просто телефон. Вчера сольный концерт в Екатеринбурге, сегодня большой сольный концерт в Челябинске. Всё в порядке. Откуда это взялось, никто не знает», — заявила она.

Ранее стало известно, что Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак. Тревожные звоночки прозвучали ещё весной, когда у 77-летнего артиста обнаружили новообразование. Ввиду потенциальной злокачественности, врачи приняли решение о необходимости операции.