Рейс из Минска в Анталью вынужденно сел в России: пассажирам стало плохо в небе

Иностранный самолёт, следовавший из Белоруссии в Турцию, совершил незапланированную посадку в России. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Всё случилось ещё 6 октября на рейсе авиакомпании «Белавиа» из Минска в Анталью. Во время полёта экипаж доложил о пассажирах, почувствовавших себя плохо, и принял решение приземлиться в аэропорту Гагарин в Саратове.

Пилоты не объявляли сигналы срочности или бедствия, однако по прибытии запросили скорую помощь. О состоянии заболевших путешественников пока не сообщается.

Ранее стало известно, что рост числа авиапроисшествий в текущем году стал причиной для масштабных проверок в 51 региональной авиакомпании России. В списке «Азимут», «Алроса», «ИрАэро» и другие перевозчики.