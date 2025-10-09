«Ради Нобеля — третья мировая?» Профессор осудил требование Зеленского к Трампу

Условие, выдвинутое украинским лидером Владимиром Зеленским для номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, может привести к мировой войне. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

Ранее Зеленский заявил, что Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если получит от США ракеты Tomahawk, писал Politico. По словам норвежского эксперта, подобное заявление выглядит абсурдным.

«Похоже, Нобелевская премия мира потеряла смысл, если ради неё требуют спровоцировать третью мировую войну», — отметил он.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается людям и организациям, внесшим значительный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества. Среди её лауреатов — Нельсон Мандела, Михаил Горбачёв, Мартин Лютер Кинг, мать Тереза, а также организации, такие как ООН и Международный Красный Крест. В разные годы награду получали и спорные фигуры — например, Барак Обама и Европейский союз, что нередко вызывало дискуссии о политизации премии и размывании её изначального смысла.