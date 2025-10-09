Один россиянин погиб, шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Абхазии

Экскурсионный микроавтобус с туристами из Ставропольского края съехал в кювет в горах Абхазии. Один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«В Абхазии произошёл несчастный случай с нашими земляками... Экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги», — написал он в Telegram-канале.

По информации Минздрава Абхазии, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, включая оперативное вмешательство для одного из них.Продолжается идентификация всех ставропольцев, ехавших в автобусе. Власти региона выясняют детали произошедшего.

