Регион
9 октября, 17:51

Один россиянин погиб, шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Абхазии

Обложка © МЧС Абхазии

Экскурсионный микроавтобус с туристами из Ставропольского края съехал в кювет в горах Абхазии. Один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«В Абхазии произошёл несчастный случай с нашими земляками... Экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги», — написал он в Telegram-канале.

По информации Минздрава Абхазии, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, включая оперативное вмешательство для одного из них.Продолжается идентификация всех ставропольцев, ехавших в автобусе. Власти региона выясняют детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске пьяный водитель влетел в остановку с людьми. В результате пострадало шесть человек — один из них находится в тяжёлом состоянии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Абхазия
  • ДТП
  • Происшествия
