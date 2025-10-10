День отца в 2025 году: Когда будет праздник в честь папы, какая у него история и традиции Оглавление Когда отмечают День отца в России Когда ещё отмечают День отца История праздника День отца Традиции праздника День отца Как отмечают День отца в разных странах Мероприятия ко Дню отца в России Интересные факты о Дне отца Как поздравить папу с Днём отца Идеи для подарков на День отца 2025 День отца в 2025 году: что подарить на День отца, какого числа отмечают праздник в России, как поздравить с Днём отца. Интересные традиции и история тёплого осеннего праздника, а также причина появления — в материале Life.ru. Знайте, когда поздравить папу! 10 октября, 14:00 День отца в России 19 октября: как правильно отметить День папы. Обложка © Nano Banana AI

По всему миру отмечают праздник День отца. Есть День матери — это важная дата, но почему-то второго родителя долгое время незаслуженно «забывали». Поэтому о Дне отца и его введении в праздничный календарь задумались в России. Когда будет этот праздник в 2025 году? Он меняет число или происходит в одно и то же время? Какого числа День отца осенью 2025? Ответы на эти и другие вопросы будут в материале.

Когда отмечают День отца в России

День отца 2025 отмечают в октябре. Какого именно числа — расскажем далее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

День отца 2025 отметят 19 октября. Это число меняется каждый год, но неизменно приходится на второй месяц осени. О создании такого праздника в России впервые задумались в 2002 году. Тогда День отца законодательно утвердили в Череповце. В 2003 году День папы стали проводить в Новосибирске, с 2006-го он появился в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях. В 2018-м руководитель Комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнёва предложила с 2019 года отмечать День отца в последнюю субботу октября, но идею отклонили.

Зато к 2021 году о Дне отца так или иначе знала вся страна — его праздновали в 38 регионах. Но в какой день будут отмечать праздник, было загадкой. В итоге с 2021 года по предложению Анны Кузнецовой День отца установили в третье воскресенье октября. Теперь вы знаете, когда поздравить папу. Дата празднования приурочена к православному торжеству Покрова пресвятой Богородицы. А его цель — показать важность отцов в воспитании подрастающего поколения.

Когда ещё отмечают День отца

День отца в России в октябре 2025 года. А когда будет День отца в других странах? Фото © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy

День отца, или ласково День папы, стал праздником на федеральном уровне 4 октября 2021 года, тогда соответствующий указ подписал Владимир Путин. Россия — единственная страна, которая отмечает День всех пап именно в третье воскресенье октября. Тридцать две страны в мире, включая США, отмечают День отца в третье воскресенье июня. В основном эти страны находятся в Америке или Азии. В Европе свои традиции. В Испании, Италии, Португалии День отца — это 19 марта. В Дании — 5 мая. В Южной Корее есть общий праздник родителей, он 8 мая. В Германии День пап объединён с Вознесением Господним. Литва и Швейцария празднуют в первое воскресенье июня, Бельгия — во второе. День отца в Египте, Иордане, Ливане, Сирии и Уганде празднуют 21 июня, а 23-го числа того же месяца — в Польше.

Второе воскресенье июля — дата праздника в Уругвае. Тайвань отмечает День папы 8 августа. В Бразилии День отца — это второе воскресенье августа, а в Австралии — первое воскресенье сентября. Во второе воскресенье того же месяца отмечают дату в Латвии. А теперь октябрь: 3-го числа — День Отца в Люксембурге, 21-го числа — в Беларуси. Финляндия, Швеция и Эстония празднуют День папы в ноябре, это второе воскресенье. В Таиланде же Днём отца является 5 декабря. А в Болгарии его отмечают 26 декабря. В этот день там почитают Иосифа Обручника, мужа Девы Марии.

История праздника День отца

День отца — это праздник с богатой историей. Как отмечают День пап, когда его придумали? Линдон Джонсон, 36-й президент США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Официально День отца появился в Америке. Между первым предложением сделать такой праздник и его принятием прошло более 50 лет. За Днём папы скрывается трогательная история. Сонора Луиза Смарт Додд из города Спокан в Вашингтоне отпраздновала эту дату 19 июня 1910 года в честь своего папы. Уильям Смарт был многодетным отцом-одиночкой. Мама миссис Додд умерла при рождении шестого ребёнка, и Уильям успешно воспитал шестерых детей, будучи совершенно один. Потом поздравить папу решил и Линдон Джонсон, 36-й президент США. Он сделал День отца национальным праздником этой страны.

Традиции праздника День отца

День отца — какие с ним связаны традиции? Как поздравить папу по всем правилам? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

День отца — сравнительно молодой праздник, ему едва перевалило за сто лет. По сравнению с историей, например, Рождества Христова, которое отмечают уже более двух тысяч лет, это мгновение. Но у праздника уже сложились собственные традиции. В США семьи собираются на общий ужин. Поздравляют отцов тематическими открытками, подарками для любимого хобби, а также рабочими инструментами для настоящих мужчин. Так что, если вы давно думали, что подарить папе, обратите внимание на хороший шуруповёрт с фонариком... Такое поздравление с днём отца от сына будет особенно приятно.

А в России День отца отмечают с размахом. Уже 23 года существует традиция концертов и фестивалей в честь Дня папы — это на региональном уровне. А с 2014 года и в Москве проходит «Папа фест», где можно собраться всей семьёй. И вообще в России принято на День отца устраивать концерты и семейные соревнования. Самые лучшие мужчины получают по результатам этих соревнований призы.

Как отмечают День отца в разных странах

О Дне отца в других странах нам многое известно. У всех на День папы свои традиции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

День отца — достаточно популярный в мире праздник. Он стал частью традиций многих стран с середины XX века и отмечает возросшую роль пап в семейных делах и воспитании детей. Вот как празднуют День отца в разных странах мира. В США, как мы уже упоминали, День отца празднуют в третье воскресенье июня. Это летний семейный праздник, когда все домочадцы собираются за праздничным столом. Но не только — символом праздника стали розы, которые дети носят в честь пап. Красные — если отец жив, и белые — если уже умер. А ещё — галстуки.

как мы уже упоминали, День отца празднуют в третье воскресенье июня. Это летний семейный праздник, когда все домочадцы собираются за праздничным столом. Но не только — символом праздника стали розы, которые дети носят в честь пап. Красные — если отец жив, и белые — если уже умер. А ещё — галстуки. В Германии своя, особая атмосфера, поскольку здесь День отца уходит корнями в христианство и его отмечают одновременно с Вознесением Господним. Это государственный праздник. По традиции отцы вместе с сыновьями уходят в поход и тащат за собой боллервагены — тележки, наполненные традиционной едой, вином и пивом.

своя, особая атмосфера, поскольку здесь День отца уходит корнями в христианство и его отмечают одновременно с Вознесением Господним. Это государственный праздник. По традиции отцы вместе с сыновьями уходят в поход и тащат за собой боллервагены — тележки, наполненные традиционной едой, вином и пивом. В Мексике принято отмечать День папы вместе с ним. Маленький семейный ужин, встреча с отцом — мексиканские традиции для этого праздника.

принято отмечать День папы вместе с ним. Маленький семейный ужин, встреча с отцом — мексиканские традиции для этого праздника. В Италии на День отца папам обычно дарят парфюм и бутылку хорошего вина.

на День отца папам обычно дарят парфюм и бутылку хорошего вина. В Таиланде День отца приурочен ко дню рождения императора Рамы IX, который правил страной 70 лет. Официальный праздник, когда даже транспорт ходит по расписанию выходных. На День отца тайцы всей семьёй отправляются в ресторан.

Мероприятия ко Дню отца в России

День папы — праздник в России. Какие будут мероприятия на День отца? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Pokrovsky

В Москве на День отца запланировано несколько мероприятий. Уже 18 октября в Дарвиновском музее пройдёт квест «Папа-парад птиц и зверей», а также развлекательные и обучающие игры для всей семьи. Кроме того, пройдёт обучающий мастер-класс «Шоколадная конфетка для папы», где детей научат делать сладости. А в Музее Победы будет специальная выставка «Легенды советского кино».

В Санкт-Петербурге на День отца обширная культурная программа. Уже 17 октября начнётся литературно-игровая программа «Папе всё по плечу» в библиотеке Кировского района. В Музее Паустовского будет мастер-класс по объёмным открыткам, это 18 октября. В субботу в книжном пространстве «Авиатор» будет викторина «Папы в книжках». В Новокузнецке состоится программа «Папин день календаря» на Площади защитников Донбасса, это 17 октября. Кроме того, в регионах пройдут «Разговоры о важном» по теме и множество других интересных мероприятий.

Интересные факты о Дне отца

Какие факты можно вспомнить о Дне отца? Отмечаем сравнительно молодой праздник с интересом. Многодетный отец Сардар Мохаммад Хан Хилджи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alamudun_kg

Несмотря на то что официальный День отца существует сравнительно недавно, мы можем найти множество интересных фактов о данном празднике. Вот они. Самое старое поздравление отцу было найдено в Месопотамии. Это глиняная табличка от сына Эльмесу своему отцу. Табличке уже более трёх тысяч лет.

Самое многочисленное потомство в истории оставил после себя Чингисхан. У него было около 1000 детей.

А индиец Сардар Мохаммад Хан Хилджи — рекордсмен современности, у него 60 детей.

В США есть традиция дарить отцам галстуки. Она возникла случайно потому, что ко Дню отца на прилавках магазинов стало появляться огромное количество галстуков.

Как поздравить папу с Днём отца

День Отца — как поздравить папу. Сложно ли придумать тёплое и душевное поздравление? Фото © «Шедеврум»

С Днём отца принято поздравлять тепло, по-семейному и душевно. И в то же время подчёркивать, насколько важна роль папы в вашей жизни. Можете включить в поздравление благодарности за то, что вы появились на свет, а также за хорошее воспитание. Можно сопроводить яркими метафорами — например, поздравить папу со словами «Ты — главный ориентир в нашей жизни». Поздравьте главного мужчину в вашей жизни с Днём отца, упомянув, что он — герой. Ваш папа точно обрадуется.

Идеи для подарков на День отца 2025

Что подарить папе на День отца 2025? Какой подарок принесёт радость и не будет банальным? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marko Aliaksandr

На День отца можно подарить множество шикарных подарков, от которых ваш папа будет в восторге. Дарить что-то, связанное с его хобби, — один из лучших вариантов. Галстук — наоборот, не очень хорошая идея, поскольку это банально и мало кто носит их в 2025 году. Наши идеи для подарка на День отца следующие. Кресло-массажёр или просто хорошая мебель.

Смарт-часы с функцией счёта шагов.

Для рыбака — новая удочка, для охотника — что-то тактическое, например наушники или очки.

Красивое подарочное издание его любимой книги.

С Днём отца 2025! В октябре этого года праздник приходится на 19-е число. Мы вкратце рассказали в материале, как появился День отца и какие у него традиции, а также способы отметить торжество в других странах. Как поздравить папу — это большой вопрос, поэтому пока что прошлись максимально кратко. Кстати, посмотрите на 7 фраз, которые мужчины ненавидят, у нас на Life.ru был такой текст.

