Золотов: Ожидать ядерных ударов от России — это сумасшествие

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что ожидать ядерных ударов со стороны России — это безумие. Об этом он сказал журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

По словам Золотова, некоторые западные лидеры открыто называют Россию врагом и при этом «не стесняются говорить об этом вслух».

«Ожидать ядерных ударов с нашей стороны по их городам — это сумасшествие», — подчеркнул он.

Глава Росгвардии также отметил, что Владимиру Путину сегодня «просто не с кем общаться», поскольку «уровень самосознания» ряда иностранных лидеров, по его мнению, не соответствует реалиям времени.