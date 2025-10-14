«Хейт — это часть публичности»: MIA BOYKA — о творчестве, критике и неожиданном комплименте от Аллы Пугачёвой

Миа Бойка (MIA BOYKA) — одна из самых ярких и самобытных артисток новой волны, чьи клипы набирают миллионы просмотров, а релизы с первых дней покоряют чарты. В интервью Life.ru она рассказала, как справляется с хейтом и критикой, почему не боится быть собой и что для неё значит настоящая поддержка.

Артистка поделилась историей создания песни «Извинись», объяснила, как превратить негатив в ресурс, и призналась, что комплимент от Аллы Пугачёвой стал для неё самым неожиданным моментом этого года. Кроме того, MIA BOYKA рассказала о роли учителей в своей жизни, о своём подходе к сотрудничествам и о том, почему её «политика» — это политика добра, любви и позитива.

О коллаборациях и творческих планах

— С каким артистом вы бы хотели записать дуэт и почему? О чём был бы этот трек?

— В последнее время разные артисты часто предлагают дуэты, мне это очень приятно. Но я считаю, что для классного коллаба важно поймать одну волну и действительно вдохновиться друг другом, дуэт просто ради песни — это не про меня. А пока в ближайшее время я хочу сосредоточиться на сольных релизах и надеюсь написать хит.

О хейте, критике и внутреннем равновесии

— После критики бывшего продюсера вы похудели на 15 кг. Что помогло вам не сломаться и превратить эту ситуацию в ресурс для роста? Есть ли у вас правила или лайфхаки для сохранения душевного равновесия под вниманием публики?

— Я уже давно поняла, что хейт — это часть публичности. Когда сталкиваюсь с ним, стараюсь не принимать его на свой счет. Лучше обращать внимания на позитивный отклик у аудитории, он придает мне энергии и всегда поднимает настроение.

Я уже давно поняла, что хейт — это часть публичности MIA BOYKA певица

— Хит «Извинись» стал флешмобом о самоценности. Как вы воспринимаете такой эффект песни? Ожидали ли вы этого при написании и как возникла её главная идея?

— Песня «Извинись» была вдохновлена моей же предыдущей работой «Базовый минимум» и, конечно, невозможно не обратить внимание на её мощный посыл. Это скорее манифест моих слушательниц, чем история на личном опыте, но я очень рада, что трек понравился аудитории.

Песня «Извинись» стала манифестом для моих слушательниц MIA BOYKA певица

— Ваши публичные высказывания часто вызывали резонанс. Как вы живёте в условиях постоянного внимания и контролируете формулировки? Какие лайфхаки вы могли бы подсказать тем, кто подвергается регулярному буллингу?

— Для меня всегда было важно быть открытой перед людьми. Я знаю, кто я, зачем я говорю определённые вещи, и что я хочу ими донести. А если вас пытается кто-то задеть — не замыкайтесь в себе и ищите поддержку. Говорите с близкими, друзьями и никогда не позволяйте травле менять что-то в вас!

Я знаю, кто я, и зачем я говорю определённые вещи MIA BOYKA певица

— Вы часто выступаете судьёй в проектах. Какие чувства вызывает эта роль и насколько сложно оставаться объективной, когда нужно критиковать или отказать? Сталкивались ли вы с непониманием после таких решений?

— Находясь в жюри многих музыкальных проектов я стараюсь быть максимально объективной, но не занимаю позицию «Я всегда права». Мое присутствие во многих проектах является «свежим взглядом» на нашу индустрию, поэтому может вызывать резонанс, но зрителю за этим очень интересно наблюдать. Например, можете обратить внимание на наше взаимодействие с Николаем Басковым на «Битве поколений».

— Что вы думаете о шуме, цитатах и полярных реакциях в медиа вокруг большого интервью Пугачёвой?

— Больше всего я удивлена своим упоминанием. Конечно, безумно приятно слышать в свой адрес похвалу от такого мэтра. Это, наверное, придало мне еще больше сил и желания работать над собой в профессиональном плане и двигаться дальше.

Похвала от Пугачёвой придала мне ещё больше сил и желания работать над собой в профессиональном плане MIA BOYKA певица

— В преддверии Дня учителя общественники предложили отправлять педагогов бесплатно в санатории. Как вам такое предложение и поддерживаете ли вы данную инициативу? Хотелось бы ли лично вам отправить в такой санаторий кого-то из своих школьных учителей, и если да, то за какие именно «заслуги»? Если говорить о любимых педагогах, кто был вашим самым главным учителем в школе и почему он или она запомнились на всю жизнь? А какой самый нелепый или смешной случай, связанный с учителем, вы можете вспомнить со своей школьной поры?

— Мне кажется, это отличная инициатива — профессия учителя в нашей стране заслуживает особого внимания. Я очень благодарна своим школьным учителям и не стала бы кого-то выделять. Каждый педагог, вкладывающий в свою деятельность душу уже заслуживает «санаторий» — как минимум в виде уважения и благодарности от своих учеников.

— Многие зарубежные знаменитости, особенно в США, активно вовлечены в политический процесс: например Тейлор Свифт. А вы лично следите за мировой политикой, читаете новости? И что вы думаете о непоследовательных и часто меняющихся высказываниях Дональда Трампа?

— Я не слежу за политикой, потому что считаю, что это сложные игры для взрослых, а я — девушка, которая предпочитает дарить людям радость и хорошее настроение своими песнями. Моё мнение в мировой политике вряд ли что-то изменит, поэтому я выбираю сосредоточиться на том, что действительно умею — на музыке и позитиве, который она приносит.

Моя политика – это политика добра, любви и позитива. MIA BOYKA певица