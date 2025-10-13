Куда поехать без визы, пока тепло: топ-12 стран для яркой осени 2025 года Оглавление Последние новости для путешественников Топ-12 стран, куда полететь без визы этой осенью Турция Китай Сербия Черногория Грузия Армения Таиланд ОАЭ Вьетнам Куба Аргентина Марокко Грузия, Армения, Сербия: куда поехать отдыхать этой осенью в 2025 году, сколько стоит отдых, лучшие направления для поездок и нововведения для путешественников — читайте подробнее в материале Life.ru. 13 октября, 06:01 Новый Китай и другие открытия: Куда полететь без визы осенью 2025-го. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Планировать отпуск осенью стало труднее из-за политической обстановки в мире. Россияне всё ещё могут посетить без визы десятки стран: туристов из России ждут пляжи Средиземноморья, азиатские уличные рынки, шумные мегаполисы Ближнего Востока и тёплые страны Южной Америки.

Осенние месяцы идеально подходят для путешествий — жара спадает, туристический поток уменьшается, а билеты и отели часто стоят дешевле. При этом для поездки в страну без визы для россиян не нужно собирать документы или ждать одобрения консульства — достаточно купить билет и взять загранпаспорт.

В 2025 году поехать без визы можно не только в привычные Грузию, Турцию и Сербию, но и в Китай, где недавно заработал новый режим свободного въезда. Всё больше государств упрощают правила для российских туристов, поэтому осень подходит для спонтанных поездок. Ниже собраны самые интересные направления этой осени с примерными ценами и идеями для отдыха.

Последние новости для путешественников

Главная новость этой осени — введение безвизового режима с Китаем. С 15 сентября россияне могут въезжать в страну на срок до 30 дней без визы. Новое правило уже вызвало рост интереса к Пекину, Шанхаю и острову Хайнань.

Осенью 2025 года сразу несколько стран объявили о введении безвизового режима с Россией. Фото © Shutterstock / FOTODOM / rbkomar

Кроме того, Иордания и Мьянма заявили о готовности подписать соглашения о безвизовом въезде. В Таиланде власти продлили срок пребывания для туристов без визы, а на Сейшелах и Мальдивах упростили правила въезда — теперь при пересечении границы достаточно показать обратный билет и бронь отеля.

На фоне этих новостей появляются и более тревожные сигналы. В Евросоюзе обсуждают новый пакет санкций, который может ограничить въезд россиян. Речь идёт не о полном закрытии границ, а об ужесточении визового режима и усилении контроля за поездками внутри ЕС. Официально въезд для туристов из России пока не запрещён, но тенденция к ограничению потока туристов из России очевидна.

Топ-12 стран, куда полететь без визы этой осенью

Турция

Турция остаётся самым популярным направлением, куда россияне могут поехать без визы. Въезд открыт для туристических и деловых поездок сроком до 60 дней подряд, при этом за полгода можно находиться в стране не более 90 дней. Для пересечения границы достаточно загранпаспорта, который должен действовать не меньше четырёх месяцев на момент въезда. Иногда пограничники просят показать бронь отеля и обратный билет, поэтому стоит подготовить эти документы заранее.

Одним из удивительных мест в Турции считается Каппадокия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ali05

Осенью Турция особенно привлекательна. В сентябре и октябре температура в прибрежных Анталии и Фетхие держится около +28 °C, а море остаётся тёплым до конца ноября. Пляжный отдых легко сочетать с прогулками по Каппадокии, поездками в Памуккале или экскурсиями по древним городам побережья.

Тем, кто ищет спокойный отдых, подойдут термальные источники и СПА-курорты, которые становятся популярнее в межсезонье. А любителям активных маршрутов подойдёт Ликийская тропа — один из самых живописных пешеходных маршрутов Средиземноморья. Благодаря мягкому климату осенью можно путешествовать по горам, наслаждаться видами Тавра и останавливаться в уютных прибрежных деревнях.

Многие используют Турцию и как удобный транзитный узел для поездок в другие страны. Если рейсы оформлены под одним бронированием, пересадка проходит без визы, при условии что пассажир остаётся в транзитной зоне аэропорта. Выйти в город можно только при наличии транзитной визы, но на коротких пересадках она обычно не требуется.

Китай

Осенью 2025 года Китай официально открыл границы для россиян — теперь страна доступна без визы. С 15 сентября вступил в силу пробный режим, позволяющий находиться в Китае до 30 дней без оформления визовых документов. Правило действует в тестовом формате до сентября 2026 года, но уже вызвало большой интерес у туристов и деловых путешественников.

В Китай теперь можно поехать без визы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EQRoy

Безвизовый въезд распространяется на поездки с туристической, деловой, гостевой и культурной целью. Важно, чтобы срок пребывания не превышал 30 дней, иначе потребуется стандартная виза. Гражданам России достаточно иметь действующий загранпаспорт и обратный билет. Иногда пограничники просят подтвердить бронь жилья и маршрут, поэтому лучше заранее распечатать все документы.

Китай идеально подходит для путешествий осенью. В Пекине и Сиане можно увидеть исторические кварталы, Запретный город и Великую Китайскую стену. В Шанхае туристов ждёт современный ритм мегаполиса, рестораны, смотровые площадки и набережная Бунд. Для тех, кто ищет тепло, подойдёт остров Хайнань — здесь осенью около +28 °C, море спокойное, а сезон дождей уже закончился.

Китай не ограничивается городами: осенью стоит съездить в провинции Юньнань и Гуанси, где горные пейзажи и рисовые террасы особенно красивы. Эти регионы активно развивают внутренний туризм и инфраструктуру для иностранных гостей. Всё больше маршрутов адаптируют под самостоятельных путешественников, а скоростные линии соединяют крупные города с природными достопримечательностями.

Сербия

В Сербию можно поехать без визы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan

Сербия остаётся одним из самых доступных направлений Европы, куда россияне могут отправиться без визы. По действующему соглашению между странами гражданам России разрешено находиться на территории Сербии до 30 дней подряд, а при повторных поездках важно, чтобы общий срок пребывания не превышал 90 дней за полгода. Для въезда достаточно загранпаспорта, действительного не менее трёх месяцев, а также обратного билета и брони жилья — эти документы иногда просят на границе.

Осенью в Сербии комфортная погода: днём температура держится около +20 °C, что делает страну идеальным вариантом для неспешных прогулок, экскурсий и гастрономических туров. Главный туристический центр — Белград, где жизнь кипит круглосуточно. На набережных Савы и Дуная работают десятки баров и кафе, в Старом городе открыты музеи и смотровые площадки, а в крепости Калемегдан можно встретить закат над рекой.

Тем, кто ищет более спокойные маршруты, стоит поехать в Нови-Сад — город фестивалей, винных хозяйств и старинных улиц. Недалеко находится заповедник Фрушка-Гора с монастырями и пешеходными тропами. Любители природы выбирают национальные парки Джердап и Тара, где можно устроить автопутешествие по горам и ущельям. Балканская кухня — отдельная причина приехать сюда осенью: сезон айвара, свежих овощей, вина и мясных блюд.

Сербия — не только туристическое направление, но и удобная точка для транзита. Аэропорт Белграда связывает Европу, Ближний Восток и Азию, при этом для россиян пересадки без выхода из транзитной зоны не требуют визы.

Черногория

Черногория — одно из самых популярных направлений, куда россияне могут поехать без визы. Для въезда достаточно загранпаспорта, действительного не менее трёх месяцев с момента въезда. Срок безвизового пребывания — до 30 дней, этого хватает для полноценного отдыха у моря или короткого путешествия по всей стране.

В безвизовой Черногории осенью достаточно тепло. Фото © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Осень в Черногории мягкая и солнечная. В сентябре температура в Будве и Которе держится около +26 °C, а купальный сезон продолжается до конца октября. Вода в Адриатике тёплая, пляжи полупустые, а цены на жильё и билеты ниже летних. Это одно из немногих мест на побережье Европы, где можно купаться, гулять по старинным улицам и ужинать на террасе у моря без визы и хлопот.

Главные курорты Черногории — Будва, Петровац, Герцег-Нови и Бар. Любители активного отдыха выбирают национальные парки Дурмитор и Биоградска-Гора: осенью горы окрашиваются в золото и багрянец, а пешеходные тропы становятся особенно живописными. В это время туристов меньше, и даже популярные достопримечательности вроде Которской бухты или острова Свети-Стефан можно осмотреть спокойно.

Грузия

Грузия по-прежнему входит в число самых открытых направлений, куда россияне могут поехать без визы. Для въезда достаточно загранпаспорта, при этом россиянам разрешено находиться в стране до 360 дней подряд — одно из самых лояльных правил в регионе (geoconsul.gov.ge). Граждане РФ могут въезжать по воздуху, через сухопутные границы или морем. На границе обычно спрашивают только паспорт и бронь жилья.

Россияне могут поехать в Грузию без визы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / irisphoto1

Осень в Грузии — идеальное время для путешествий. В сентябре и октябре в Тбилиси держится комфортная температура около +23 °C, виноградники полны урожая, а винотели устраивают фестивали и дегустации. В Кахетии начинается сезон сбора винограда — Ртвели, а горные районы Сванетии и Казбеги особенно красивы в осенних тонах. Для короткого отдыха подойдут Батуми и окрестности: море тёплое, туристов меньше, цены падают.

Грузия привлекает путешественников своим разнообразием: море, горы, древние храмы, серные бани и гастрономия. Местные жители относятся к туристам доброжелательно. При этом страна остаётся недорогой: жильё в Тбилиси можно найти от $25–30, ужин в ресторане — около $10, а билет из Москвы осенью стоит в среднем от 20 тыс. рублей.

Армения

Для въезда в Армению достаточно загранпаспорта, а срок пребывания без визы — до 180 дней. Перелёт из Москвы до Еревана занимает меньше трёх часов, прямые рейсы летают ежедневно, что делает страну удобной для коротких путешествий.

Осенью Армения особенно красива. В сентябре и октябре температура в Ереване держится около +24 °C, а на фоне горных пейзажей начинается сезон виноделия и фруктов. В это время можно совместить экскурсии и гастрономический отдых — вино, гранаты, инжир и свежие орехи встречаются на каждом рынке. В Ереване стоит прогуляться по проспекту Маштоца, посетить «Каскад», Матенадаран и современный центр искусств Cafesjian.

Любителям природы подойдут поездки в Гегард, Гарни и к озеру Севан, где воздух уже прохладный, но виды остаются впечатляющими. В горах Лори и Сюник осень окрашивает леса в яркие оттенки, а в Татевском монастыре можно прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге «Крылья Татева».

Армения дружелюбно относится к российским туристам: здесь почти не чувствуется языкового барьера, рубли и карты «Мир» принимают во многих местах, а отели и кафе ориентированы на приезжих из России.

Таиланд

С осени 2025 года россияне могут поехать в Таиланд без визы на срок до 60 дней — это решение власти страны продлили ещё на год, чтобы поддержать туристический поток. Для въезда нужен загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев, обратный билет и подтверждение проживания. Оформлять визу заранее не требуется, а регистрация по месту пребывания проходит автоматически при заселении в отель.

Россияне могут находиться в Таиланде до 60 суток. Фото © Shutterstock / FOTODOM / cowardlion

Таиланд — одно из лучших направлений для осеннего отдыха: море тёплое, сезон дождей подходит к концу, а цены ещё не выросли до зимнего уровня. В октябре – ноябре температура на побережьях держится около +30 °C, вода — +27 °C. В это время можно выбрать и пляж, и приключения: с октября оживают курорты Пхукета, Краби, Самуи и Хуахина, а в северных городах вроде Чиангмая начинается сезон фестивалей и цветущих садов.

Для любителей уединения подойдёт остров Ланта — спокойный, зелёный, с длинными пляжами и уютными кафе. Тем, кто ищет ночную жизнь и движение, стоит поехать в Бангкок или Паттайю. Крупные торговые центры, уличная еда, рынки и буддийские храмы делают столицу особенным местом, где современность и традиции сосуществуют бок о бок.

Путешествие в Таиланд можно сочетать с другими странами Юго-Восточной Азии. Россияне часто используют Бангкок как транзитный узел: при пересадках внутри аэропорта виза не требуется. Если же пересадка длительная и предполагает выход в город, достаточно стандартного разрешения по прибытии.

ОАЭ

Осенью 2025 года россияне по-прежнему могут поехать в ОАЭ без визы. Для краткосрочных поездок действует соглашение, по которому гражданам России разрешено находиться в стране до 90 дней в течение каждых 180 дней. Для въезда нужен только загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев.

ОАЭ являются одной из популярных стран для россиян. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Осенью в Эмиратах начинается комфортный по погоде сезон. После летней жары температура опускается до комфортных +30 °C, и страны Персидского залива снова заполняются туристами. Самые популярные направления — Дубай, Абу-Даби и Шарджа. В Дубае можно провести отпуск у моря, посетить смотровую площадку Бурдж-Халифа, устроить шопинг в Dubai Mall и прогуляться по старому району Аль-Фахиди. Абу-Даби подойдёт для более спокойного отдыха — здесь находится впечатляющая мечеть шейха Зайда и культурный центр с филиалом Лувра.

Тем, кто ищет экзотику, стоит отправиться в пустыню. Осенью открываются сафари-туры на джипах, полёты на воздушных шарах и ночёвки под звёздами в бедуинских лагерях. Любители активного отдыха выбирают дайвинг у побережья Фуджейры или катание на сёрфе в районе Джумейры.

ОАЭ также удобны для транзитных путешествий. Если пересадка не превышает 24 часа и пассажир остаётся в транзитной зоне, виза не требуется. При длительных пересадках можно оформить транзитную визу на 48 или 96 часов прямо в аэропорту — многие авиакомпании, включая Emirates и Etihad, делают это автоматически для пассажиров с длительным ожиданием между рейсами.

Вьетнам

С 2023 года Вьетнам официально разрешает гражданам России въезжать без визы на срок до 45 дней. Это правило сохраняется и осенью 2025 года. Для поездки нужен только загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев, и обратный билет. Если турист хочет остаться дольше, можно оформить электронную визу прямо на сайте иммиграционной службы.

Вьетнам разрешает россиянам находиться в стране без визы на срок до 45 суток. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sean Hsu

Осень — лучшее время для путешествия во Вьетнам. В октябре заканчивается сезон дождей, и вся страна постепенно входит в сухой период. В северной части (Ханой, залив Халонг, Ниньбинь) стоит мягкая погода — +25…+28 °C, без жары и высокой влажности. В центральных регионах (Хюэ, Дананг, Хойан) температура держится около +30 °C, море прогревается, а пляжи почти пустые. На юге, в Хошимине и на островах Фукуок и Кондао, уже начинается высокий сезон — тёплое солнце, чистое море и стабильная погода без ливней.

Путешествие по Вьетнаму удобно совмещать с экскурсиями и гастрономией. В Ханое туристов ждут уличные кафе и старинные храмы, в Дананге — длинные пляжи и современные отели, а в Хошимине — шумный рынок Бен Тхань и французская архитектура. Любители природы выбирают круизы по заливу Халонг, трекинги в Сапе и купание на водопадах в районе Далата.

Вьетнам также остаётся популярной точкой для транзита в Юго-Восточной Азии. Если пересадка не превышает 24 часов и пассажир не выходит из транзитной зоны, виза не нужна. При длительных пересадках можно оформить электронное разрешение прямо в аэропорту.

Куба

Куба — одно из самых колоритных направлений, куда россияне могут поехать без визы. Гражданам России разрешено находиться на острове до 90 дней без оформления визовых документов. Для въезда нужен только загранпаспорт, билет туда-обратно и туристическая карточка, которую выдают авиакомпании или можно оформить прямо в аэропорту перед вылетом. Этот документ заменяет визу и даёт право на пребывание до трёх месяцев с возможностью продления ещё на 30 дней.

На Кубе россияне могут находиться до 90 дней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kamira

В октябре температура держится на уровне +29…+31 °C, вода в Карибском море — +27 °C. Сезон дождей к этому времени заканчивается, и остров становится идеальным местом для отдыха. Самые популярные курорты — Варадеро, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Санта-Клара. Здесь – белоснежные пляжи, тёплое море, ром, сигары и живые ритмы сальсы на улицах.

Любителям истории стоит провести несколько дней в Гаване. Старый город с разноцветными фасадами, ретро-автомобилями и уличными оркестрами передаёт атмосферу 1950-х.

Куба остаётся дружелюбной к россиянам страной: русская речь слышна повсюду, а персонал в отелях часто говорит по-русски. При этом цены на отдых ниже, чем в других странах Карибского бассейна: ужин в ресторане обойдётся в $10–15, жильё можно найти от $40 в сутки. Прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга есть в Гавану и Варадеро, перелёт занимает около 13 часов.

Аргентина

Аргентина остаётся одним из самых дальних, но по-настоящему впечатляющих направлений, куда россияне могут поехать без визы. По соглашению между странами граждане России могут находиться здесь до 90 дней без оформления визовых документов. Для въезда требуется только загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев, и обратный билет. Никаких приглашений, визовых анкет или дополнительных разрешений не нужно.

Для посещения Аргентины россиянам не нужна виза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Осень в России совпадает с весной в Южном полушарии — и это делает поездку в Аргентину особенно привлекательной. В октябре и ноябре здесь цветут деревья, а температура в Буэнос-Айресе поднимается до +25 °C. В это время комфортно гулять по старинным кварталам Сан-Тельмо, наслаждаться уличными выступлениями танго и пробовать аргентинское вино в кафе Палермо.

Для любителей природы страна предлагает маршруты на любой вкус: ледники Патагонии, водопады Игуасу, винодельни Мендосы, озёра Барилоче и долины Кордовы. Осенью, когда туристов меньше, можно спокойно путешествовать между регионами и открывать страну без спешки. На юге начинается сезон прогулок к национальным паркам и леднику Перито-Морено — одному из самых зрелищных мест Южной Америки.

Аргентина также удобна как транзитное направление. Многие туристы совмещают её с поездками в соседние безвизовые страны — Бразилию, Уругвай и Чили. Между Буэнос-Айресом и Монтевидео курсируют паромы, а перелёт до Рио-де-Жанейро занимает всего три часа.

Перелёт из Москвы занимает около 17 часов с пересадкой в Стамбуле или Дубае. Цены осенью 2025 года начинаются от 110 000 ₽ туда-обратно, но за это путешествие турист получает невероятный контраст: от шумного Буэнос-Айреса до заснеженных вершин Анд. Без визы, без бюрократии и без языкового барьера — в Аргентине многие понимают английский, а русских туристов здесь ждут с радушием.

Марокко

Марокко остаётся одним из самых ярких направлений Северной Африки, куда россияне могут поехать без визы. Гражданам России разрешено находиться в стране до 90 дней без оформления визы. Для въезда нужен только загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев с даты пересечения границы. На паспортном контроле могут попросить показать обратный билет и бронь отеля, но никаких дополнительных разрешений или визовых анкет не требуется.

Осенью Марокко идеально подходит для путешествий. В сентябре и октябре температура в Агадире и Марракеше держится около +27 °C, а жара лета уже спадает. На побережье Атлантики продолжается купальный сезон, а в горах и пустыне начинается комфортное время для экскурсий. Это редкий период, когда можно за один отпуск увидеть пляжи, древние медины и пески Сахары.

Самые популярные маршруты — Марракеш, Касабланка, Фес и Шефшауэн — голубой город в горах Риф. В Марракеше стоит прогуляться по площади Джемаа-эль-Фна, где к вечеру оживают уличные артисты, рынки и кафе с восточной кухней. Любители моря выбирают Агадир и Эссуэйру: осенью здесь тепло, но не жарко, а сёрфинг и прогулки вдоль океана особенно приятны.

Тем, кто жаждет приключений, подойдут поездки в пустыню Сахара — верблюжьи караваны, ночёвки в шатрах и рассветы среди дюн. Осенью климат позволяет комфортно передвигаться по южным регионам, не страдая от жары. Туристы всё чаще комбинируют маршрут: несколько дней в городах, потом — выезд к Атласским горам или в пустыню.

Таким образом, осенью 2025 года путешественникам из России по-прежнему доступно множество направлений, куда можно отправиться без визы. Для короткого отпуска подойдут Армения, Сербия, Беларусь или Черногория, а тем, кто мечтает о море и солнце, стоит рассмотреть Таиланд, Кубу, Доминикану или Бразилию. Любители дальних маршрутов могут поехать из России без визы в Китай или Аргентину — осенью там комфортная погода и меньше туристов.

