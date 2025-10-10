Ушаков: Российско-арабский саммит планируют провести в ноябре

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что российско-арабский саммит планируется провести в ноябре. По его словам, окончательные сроки будут зависеть от развития ситуации в контексте реализации плана президента США Дональда Трампа и позиции ближневосточных партнёров.

«Как наши арабские друзья подскажут. Будем учитывать все точки зрения», — отметил Ушаков в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Российско-арабский саммит станет продолжением активного диалога Москвы со странами Ближнего Востока. Предыдущая встреча в таком формате проходила в Эр-Рияде в 2019 году и собрала лидеров Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и других государств региона. Тогда обсуждались вопросы энергетики, торговли, безопасности и урегулирования кризисов на Ближнем Востоке.

Планируемый саммит в ноябре должен стать площадкой для обсуждения новой архитектуры сотрудничества с учётом международных перемен и «плана Трампа», направленного на стабилизацию ближневосточной ситуации. Москва ожидает участия ключевых лидеров арабского мира и рассчитывает укрепить экономические и политические связи со странами региона.