Сойдём с ума от холода? Синоптики рассказали о зиме 2025–2026 года в России и её аномалиях

Готовимся к аномальным холодам

9 октября 2025 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что европейскую часть России может ждать аномально холодная зима. На Петербургском международном газовом форуме он отметил, что компания внимательно следит за погодными моделями и фиксирует отклонения от климатической нормы.

— Мы знаем, что раз в десять лет бывает холодная зима, а раз в двадцать — аномально холодная. И этот цикл может повториться уже сейчас. Температуры могут опуститься до -25 °C — от Мурманской области до Краснодарского края, — подчеркнул Миллер.

По словам Миллера, анализ за последние 100–150 лет показывает, что суровые зимы не зависят от погоды прошлого сезона. То есть тёплая зима 2024 года вовсе не гарантирует мягкую следующую.

Как уточнила метеоролог Татьяна Позднякова, официальные прогнозы на подобные сезоны публикует Гидрометцентр России. На сайте ведомства уже представлен вероятностный прогноз на отопительный период, включая зимние месяцы. Для столичного региона там указано, что в декабре температура будет около нормы или немного ниже климатической нормы.

— В прошлом году зима была довольно тёплая — средняя за сезон аномалия составила плюс 3,3 градуса, что считается большим показателем, — отметила Позднякова.

Однако ведущие метеорологи не столь категоричны. По оценке специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, вероятность аномально холодной зимы не превышает 14%. Он уточнил, что зима 2025–2026 года, наоборот, ожидается теплее климатической нормы на 1–4 °C в большинстве регионов России.

Теплее обычного, по прогнозу, будет почти везде — от центральных областей до Урала. Исключение составят Черноморское побережье Кавказа и акватория Чёрного моря, где температура может быть ниже нормы на 1–2 °C. В Охотском море синоптики прогнозируют отклонение на 3 °C в сторону холода, а на Камчатке и северных Курилах — близкие к норме показатели.

Количество осадков ожидается в пределах нормы, с небольшим превышением (до 20%) в средней полосе и небольшим дефицитом на юге России.

Для Москвы метеорологи прогнозируют мягкую и умеренно снежную зиму. Средняя температура ожидается на 2,5–3 °C выше нормы. В декабре — около +3°, в январе — +1°, в феврале — до +5°. Осадки близки к норме, с небольшим превышением. Метеорологическая зима придёт во второй половине ноября, а устойчивый снежный покров установится к началу декабря — сначала 3–8 см, а к январю сугробы вырастут до 30–40 см.

— Вероятность 25-градусных морозов, о которых говорил «Газпром», в столичном регионе не выше 14%, — уточнил Тишковец.

Каким будет конец осени 2025

В прогнозах на ноябрь 2025 у гидрометеорологов уже формируются ориентиры: в центральных и северных регионах России ожидаются холодные аномалии, особенно на севере Приволжья, в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала. Там условия могут быть на 3–6 градусов ниже нормы, с устойчивой сухой и холодной погодой.

На юге европейской части, в том числе в Краснодарском крае, прогноз нейтральный: заметных минусов не ожидается, однако отдельные дни могут принести мокрый снег и понижение температуры, особенно ближе к концу месяца.

Чтобы оценить реалистичность таких сценариев, стоит вспомнить, каким был ноябрь 2024 в разных уголках страны: в Москве средняя ноябрьская температура держалась на уровне +1 °С с дневными максимумами до +10 °С и ночными минимумами около -6 °С.

В Санкт-Петербурге погода в ноябре 2024 была типичной для Северо-Запада: небольшой плюс днём, туманы, дождливая и влажная погода. Устойчивого снега почти не было.

На Урале (Екатеринбург и окрестности) ноябрь 2024 оказался теплее нормы: средняя температура составила примерно -2,3 °С с положительной аномалией около +3,1 °С. Осадки укладывались в месячную норму (около 104%).

В Краснодарском крае ноябрь прошлой зимы характеризовался влагой и умеренными температурами: днём держались плюсы, ночью — около нуля, без серьёзных морозов и сильных снегопадов.

В Сибири (Новосибирск, Красноярск и др.) ноябрь 2024 начался с относительно тёплых дней, затем сменился антициклоном и устойчивым холодом, особенно в третьей декаде месяца.

На Дальнем Востоке, например, во Владивостоке, в ноябре 2024 устанавливались переходные условия: в начале месяца температура держалась около +3 °С днём, падала до -1 °С ночью, к концу ноября выходили на минусовые значения — иногда до -5 °С.

Какой будет зима 2025

Зима 2024–2025 выдалась очень тёплой. По словам Романа Вильфанда, она заняла второе место по теплу за всю историю наблюдений в России.

В европейской части страны картина выглядела контрастно. Москва в конце января перешла в устойчивые оттепели: 27–28 января Центральное УГМС зафиксировало новые суточные максимумы, а снег в городе почти сошёл. На Петербург в январе обрушились сильные снегопады: 12 января высота покрова выросла до 29 см и побила зимний максимум, но уже к концу месяца город снова встретил тёплые дожди и оттепели. На Урале январь вошёл в число самых тёплых за весь ряд наблюдений: Уралгидрометцентр отмечал превышение нормы на 5–7 градусов и исторические рекорды в Екатеринбурге. В Сибири синоптики фиксировали затяжное «плюсовое» влияние Атлантики и серии аномально тёплых дней в конце января. Дальний Восток провёл январь мягко и малоснежно, а во Владивостоке 14 февраля обновился тёплый рекорд дня. На юге, наоборот, случился «обратный» эпизод: в Краснодаре февраль ушёл в минус и оказался примерно на 5 градусов холоднее нормы.

Температура воздуха этой зимой

Какой же будет зима 2025–2026? Точные прогнозы пока дать невозможно, однако можно посмотреть на многолетние показатели климатической нормы.

Москва и область: декабрь -4,4 °C, январь -6,2 °C, февраль -5,9 °C. На фоне этих значений январь 2025-го стал рекордно тёплым по отдельным дням, снег растаял почти повсеместно, в феврале 2025 года температура также удержалась выше нормы.

В январе Санкт-Петербург покрылся снегом, его высота достигла 29 см — максимума за всю зиму. Но уже к концу месяца начались дожди, и температура поднялась. Согласно долгосрочным прогнозам, в январе в северной столице должно быть около -4,8 °C, а в феврале — около -5,0 °C. В феврале 2025 года средняя температура соответствовала норме, но месяц был нестабильным.

В Екатеринбурге зима 2024–2025 годов стала одной из самых тёплых в истории. По климатической норме температура января составляет -12,6 °C, февраля -10,8 °C. В декабре 2024 года температура была на четыре градуса выше нормы. Январь 2025 года стал одним из самых тёплых месяцев за последние годы. Февраль тоже был теплее обычного, на 3–4 градуса. В итоге зима 2024–2025 годов заняла второе место по теплу в истории города.

На юге России, в Краснодарском крае, декабрь 2024 года был чуть теплее обычного. В январе часто случались оттепели и туманы. А февраль резко сменился холодом: средняя температура в Краснодаре опустилась до -3 °C, что на ять градусов ниже нормы. Наблюдался дефицит осадков.

В Сибири (Новосибирск и соседние регионы) декабрь оказался теплее обычного на 2–6 градусов. В январе были периоды с плюсовыми температурами, когда днём воздух прогревался до слабых минусов и иногда до «около нуля». Обычно в январе здесь около -18…-19 °C, поэтому прошедшая зима была аномально тёплой.

На Дальнем Востоке, в Приморье и Владивостоке, январь был теплее обычного на 2–4 градуса и с нехваткой осадков. В феврале город установил новый рекорд температуры дня — +5,3 градуса 14 февраля, хотя среднемесячная температура оставалась близкой к норме.

Средние температуры зимой в Москве, Санкт-Петербурге и других городах

Москва

По данным Гидрометцентра России, климат Москвы за последние десятилетия остаётся относительно стабильным. Средняя температура декабря составляет около -4,4 °C, января — -6,2 °C, февраля — -5,9 °C, а всей зимы в целом — примерно -5,5 °C. Эти показатели соответствуют классической московской погоде: умеренные морозы, редкие оттепели и прочный снежный покров.

Зима 2024–2025 годов показала, насколько изменчивым стал нынешний климат. Январь оказался одним из самых тёплых в истории наблюдений. Дневные температуры держались в плюсе, снег почти полностью растаял, а устойчивый мороз продержался лишь несколько дней.

Санкт-Петербург

Климат Северной столицы заметно мягче благодаря влиянию Финского залива. Средняя температура в декабре — около -4 °C, в январе — около -4,8 °C, в феврале — около -5 °C. Морской воздух делает погоду непостоянной: за сутки температура может измениться на десять градусов, а снегопады часто переходят в дождь.

Прошедшая зима стала наглядным примером такой нестабильности. В январе 2025 года Петербург накрыл сильный снегопад, сугробы выросли до тридцати сантиметров, но уже через две недели город вернулся к дождям и плюсовым температурам.

Екатеринбург

На Урале климат суровее: в январе температура в среднем -12,6 °C, в феврале — -10,8 °C. Однако зимой 2024/2025 синоптики зафиксировали редкое для региона потепление — в отдельные периоды температура превышала норму на 5–7 градусов. Местами снег таял уже к середине сезона, а устойчивые морозы пришли только в конце февраля.

Новосибирск и Красноярск

В Сибири зима обычно держит уверенные морозы. Средняя температура января в Новосибирске и Красноярске составляет -18…-19 °C, а февраля — около -15 °C. Но в январе 2025 года климат повёл себя иначе: дневные показатели временами приближались к нулю, что стало настоящей аномалией для регионов, привыкших к затяжным холодам и метелям.

Владивосток

На Дальнем Востоке зима мягче, но ветренее. Во Владивостоке январская норма — около -10 °C, февральская — около -7 °C. В феврале 2025 года в городе обновился температурный рекорд — +5,3 °C, а средняя температура месяца оказалась выше нормы. Осадков было мало, и часть зимы приморцы провели без снега.

Краснодар

На юге России зима обычно проходит при слабых морозах или лёгких плюсах — температура колеблется от +2 до -2 °C. Но февраль 2025 года принёс редкое похолодание: среднемесячный показатель упал примерно до -3 °C, что почти на пять градусов ниже климатической нормы. Для региона, привыкшего к мягким зимам, это стало неожиданностью.

В целом зима 2024/2025 подтвердила: привычные климатические рамки больше не работают. Москва и Петербург всё чаще бьют рекорды тепла, Сибирь переживает оттепели, а юг страны внезапно встречает морозы. Даже официальные нормы Гидрометцентра сегодня выглядят не как ориентир, а как напоминание о том, какой зима была раньше.

Погодные аномалии зимой 2025/2026

Синоптики уже начали говорить о том, что грядущая зима 2025–2026 годов может преподнести множество погодных сюрпризов. В центральных и южных регионах страны ожидаются погодные колебания: в течение нескольких дней температура может меняться на десять – пятнадцать градусов. Такой «температурный маятник» станет следствием активного взаимодействия атлантических и арктических воздушных масс. Европейская часть России, по оценкам метеорологов, проведёт зиму примерно на 1–4 градуса теплее климатической нормы. Исключением могут стать Черноморское побережье Кавказа и отдельные районы Сибири, где сохраняется вероятность кратковременных морозов до -25 °C.

Возможные последствия тёплых зим

Тёплые зимы кажутся благом лишь на первый взгляд. На самом деле они нарушают привычные климатические циклы. Из-за слабого промерзания почвы деревья и кустарники раньше просыпаются, а затем страдают от внезапных возвратных холодов. Сельскохозяйственные культуры теряют естественный период закаливания, что повышает риск вымерзания посевов весной. В лесах активнее размножаются насекомые-вредители, которые раньше погибали при морозах, — например, короеды и гусеницы-листовёртки.

Экологи отмечают, что тёплая зима приводит к нестабильности экосистем. В водоёмах поздно появляется лёд, из-за чего сбивается цикл жизни многих видов рыбы. На Байкале и сибирских реках более поздний ледостав влияет на миграцию нерпы и затягивает весенний паводок. Увеличение числа оттепелей в центральных и северных районах создаёт угрозу гололёда и подтоплений, особенно при резком переходе в мороз.

Тёплые зимы отражаются и на жизни городов. Из-за частых колебаний температуры дорожное покрытие разрушается быстрее, а фасады зданий страдают от повышенной влажности. Энергосистемы в такие периоды работают в режиме нестабильных нагрузок — потребление тепла падает, но возрастает потребность в электроэнергии, особенно в часы оттепелей.

Медики предупреждают о ещё одном последствии — сезонных вирусах. Из-за нестабильной погоды организм испытывает стресс, иммунитет снижается, а вирусные инфекции распространяются быстрее. К этому добавляется более длительный сезон аллергий, ведь растения могут начать пылить раньше обычного.

Мнение синоптиков

Роман Вильфанд в разговоре с Life.ru отметил, что колебания температуры от года к году — нормальное климатическое явление, но в целом тенденция остаётся неизменной: климат в России продолжает теплеть.

— Есть понятие климата — это усреднённые характеристики за несколько десятилетий. Если сравнить периоды 1961–1990 и 1991–2020 годов, то в январе температура повысилась на 3,1 градуса. Это огромный скачок. А год на год не приходится — резкие скачки мы видим у погоды, а не у климата. Погода, она более капризная леди, чем уверенный, спокойный джентльмен климат. Погода меняется по разным причинам, — пояснил Life.ru Вильфанд.

Вильфанд напомнил, что норма рассчитывается по тридцатилетнему периоду 1991–2020 годов, и добавил, что говорить о «суровых морозах» преждевременно — закономерности потепления сохраняются, хотя конкретные погодные сценарии могут меняться от сезона к сезону.

Схожее мнение в беседе с Life.ru высказала метеоролог Татьяна Позднякова. По её словам, заявления о «рекордно холодной зиме» сильно преувеличены.

— Я проконсультировалась с теми, кто занимается долгосрочными прогнозами. Они не подтверждают информацию о сильных морозах, — пояснила Life.ru Позднякова. — В ноябре нас ждёт положительная аномалия температуры, а декабрь может быть чуть холоднее нормы, но это будет единственный зимний месяц с небольшой отрицательной температурой. Все остальные месяцы — с положительной аномалией.

Она уточнила, что, по суммарным расчётам, сезон 2025–2026 годов ожидается теплее климатической нормы. Прохладнее он будет только на фоне предыдущей, почти экстремально тёплой зимы, когда в Москве аномалия температуры составила +3,3 °C, а январь дал превышение более чем на шесть градусов.

Позднякова также объяснила, от чего зависят такие различия между сезонами. В прошлом году погоду в Сибири определяли тёплые атлантические циклоны, которые приносили влажный воздух и делали климат «не по-сибирски мягким». Сейчас же, по её словам, над севером Сибири сформировался классический антициклон, блокирующий проникновение тёплых масс.

— Этот антициклон сейчас занимает почти всю Сибирь и не даёт теплу двигаться дальше на восток. Поэтому там зима уже началась всерьёз, а на европейской территории тепло задерживается, поскольку Атлантика по-прежнему посылает нам циклоны, — объяснила Life.ru Позднякова.

Метеоролог добавила, что начало осени проходит с дефицитом влаги, но ближе к концу октября возможны значительные дожди.

— Первая половина месяца — с недостатком осадков, но в выходные и в начале следующей недели мы ждём дожди, которые могут принести до 20 миллиметров осадков. Это будет полезно, потому что сентябрь выдался слишком сухим, а дожди всё-таки перед зимним сезоном нашей земле необходимы, — отметила Позднякова.

Таким образом, по оценке специалистов, зима 2025–2026 годов пройдёт в пределах климатической нормы, а её основной особенностью станет контраст между тёплой европейской частью и морозной Сибирью.

— Морозы возможны, но это естественно для нашего климата, — заключила Позднякова. — Пугаться нечего, всё будет в рамках обычной российской зимы.

