В Аргентинском футболе будет русский флаг

Созданный россиянами футбольный клуб Deportivo Moscú официально вошёл в профессиональную региональную лигу Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). Первый матч команда проведёт уже в начале ноября, сообщил Life.ru президент клуба Антон Нефедечев.

Deportivo Moscú появился чуть более года назад, но за это время успел выиграть любительский турнир провинции Буэнос-Айрес, провести несколько товарищеских встреч с серьёзными аргентинскими соперниками — «Акассусо», «Депортиво Эспаньол» и «Альмиранте Браун». Сегодня состав команды насчитывает 35 игроков из России, Белоруссии, Аргентины и Эквадора. На просмотре находятся молодые футболисты из Венесуэлы и Перу.

Главный тренер клуба — Роман Фёдоров, воспитанник ФК «Москва» и автор последнего гола в истории того клуба, чьё имя вдохновило новую команду. При клубе уже открылась детская академия, где мальчики и девочки начинают тренировки с двух лет.

Сегодня на президиуме лиги был объявлен состав сезона региональной лиги «Эскобар». Мы стали его частью и уже 2 ноября проведём матч с командой Capitanes Антон Нефедичев президент клуба Deportivo Moscú

Собеседник Life.ru добавил, что впервые на форме игроков появится логотип AFA рядом с российским флагом и орлом.

Лига «Эскобар» входит в структуру шестого дивизиона чемпионата Аргентины и объединяет 40 клубов. Турнир имеет долгую историю — в 2026 году он отметит 70-летний юбилей. Для Deportivo Moscú участие в AFA стало знаковым шагом — впервые в аргентинском футболе зарегистрирован клуб с российскими корнями и официальным статусом в профессиональной системе.