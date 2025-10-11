Прибавка к отпуску. Кому положены дополнительные выходные и как их получить Оглавление Кто имеет право на дополнительный отпуск Кто имеет право на дополнительный выходной Как оплачиваются дополнительные выходные и отпуска Отпускной сезон закончился, но у многих сотрудников есть право на дополнительные дни отдыха. Не все знают о своих правах. Юристы рассказали, как получить несколько дней к отпуску или внеплановые выходные и как они будут оплачены? 10 октября, 21:39 Юристы рассказали, кому положены дополнительные выходные и как их оплатят. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Dundjerski

Кто имеет право на дополнительный отпуск

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются людям, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, имеющим особый характер работы, ненормированный рабочий день. Больше должны отдыхать и те, кто трудится в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Об этом рассказала юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются также людям, работающим в представительствах Российской Федерации за границей при наличии в стране пребывания одного из следующих условий: тяжёлые климатические условия; неблагоприятная экологическая или эпидемиологическая обстановка; военные действия, вооружённые конфликты; нестабильная общественно-политическая обстановка, включая террористическую деятельность; высокий уровень преступности. Перечень этих стран установлен отдельным постановлением правительства.

— Право на предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска есть у спортсменов, тренеров. Продолжительность такого отпуска определяется коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, но не может быть менее четырёх календарных дней, — рассказала Екатерина Ноженко.

Отдельным категориям медицинских работников может быть предоставлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. К ним относятся, в частности, врачи-специалисты и средний медицинский персонал участковых больниц, расположенных в сельской местности, врачи скорой медицинской помощи.

Дополнительные отпуска предоставляются государственным служащим, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, сотрудникам органов принудительного исполнения Российской Федерации, сотрудникам ОВД, спасателям, а также ряду других категорий граждан.

— Кроме права на дополнительный отпуск у работников есть право на перенесение или продление очередного отпуска. Например, в случае временной нетрудоспособности работника. Такое же право появляется в ситуациях, когда работник во время ежегодного оплачиваемого отпуска исполнял государственные обязанности, а также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством и локальными нормативными актами. Срок, на который отпуск должен быть продлён или перенесён, определяется работодателем с учётом пожеланий работника, — пояснила Екатерина Ноженко.

Кто имеет право на дополнительный выходной

Работники могут получить выходные дни для прохождения диспансеризации. Количество таких дополнительных выходных зависит от возраста сотрудника. Например, работники до 39 лет могут взять один выходной раз в три года, а старше 40 лет — один день раз в год. Пенсионерам и предпенсионерам выдают по два выходных ежегодно.

— Дополнительные дни отдыха по ТК РФ положены за ненормированный рабочий день (не менее трёх дней), работникам-инвалидам и работникам, воспитывающим ребёнка-инвалида (четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц). Продолжительность дополнительного отпуска зависит от конкретных условий и может составлять от нескольких дней до нескольких недель — например, работникам, трудящимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Продолжительность зависит от конкретной территории — 24 дня для Крайнего Севера и 16 дней для приравненных местностей, — рассказала HR-директор интерьерной компании Mr.Doors Ирина Медведева.

Как оплачиваются дополнительные выходные и отпуска

Ирина Медведева отметила, что оплата дополнительного отпуска рассчитывается исходя из среднего дневного заработка. Деньги перечисляются не позднее чем за три полных календарных дня до начала отпуска.

— Если сотрудник уверен, что имеет право на дополнительные дни отпуска, ему необходимо предоставить работодателю подтверждающие документы и заблаговременно уведомить о своём намерении пойти в отпуск, подав заявление, — добавила Ирина Медведева.

Авторы Нина Важдаева