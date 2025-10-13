К концу октября цены на бензин попадут под влияние новых факторов. Как изменится стоимость топлива Оглавление Каких событий ждут на топливном рынке во второй половине октября Сколько будет стоить бензин на заправках к концу октября В середине октября обстановка на топливном рынке начала меняться. Сколько будет стоить топливо на АЗС к концу месяца? 12 октября, 21:35 Экономисты спрогнозировали цены на бензин к концу октября. Обложка © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Каких событий ждут на топливном рынке во второй половине октября

Ситуация на топливном рынке России в начале октября характеризуется стабилизацией цен после сентябрьской турбулентности. Средняя цена АИ-92 составляет 60,39 рубля за литр, АИ-95 — 64,89 рубля. За последнюю неделю сентября бензин в рознице подорожал примерно на 50 копеек, но к началу второй недели октября цены фактически остановились. Это свидетельствует о постепенной стабилизации рынка. Такое мнение высказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

По его словам, на ценообразование во второй половине октября будут влиять несколько факторов. С одной стороны, сохраняются системные предпосылки роста: инфляционное давление, высокие биржевые котировки (в сентябре цена АИ-95 превышала 80 тысяч рублей за тонну) и постепенный вывод НПЗ из плановых ремонтов. С другой — правительство предпринимает целенаправленные меры для стабилизации рынка.

— Запрет на экспорт продлён до конца года, что направит дополнительные объёмы топлива на внутренний рынок. Минфин согласился расширить диапазон отклонений в демпферном механизме до 20% для бензина (вместо текущих 10%), что позволит компенсировать нефтяникам потери без резкого повышения розничных цен, — рассказал Алексей Иванов.

Сколько будет стоить бензин на заправках к концу октября

По экспертным оценкам, в октябре следует ожидать умеренного роста на 1,5–3,5% для АИ-92 и 2–5% для АИ-95 в зависимости от региона. Локальные дефициты в южных и дальневосточных регионах постепенно устраняются благодаря усилению логистики и росту биржевых объёмов.

— К концу октября ситуация должна успокоиться. Литр АИ-92 будет стоить около 61–62 рублей, АИ-95 — 66–68 рублей. Это ощутимо, но управляемо для экономики, учитывая комплексный подход государства к регулированию топливного рынка, — пояснил Алексей Иванов.

Бензин в России год к году дорожает ориентировочно на 10%. С 20 сентября в России наблюдается опережающий рост цен на топливо. При этом в целом демпферный механизм пока справляется с ключевой задачей, и по итогам октября бензин может подрасти максимум на 50 копеек. Важно, чтобы рост был контролируемым. Такой прогноз сделал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

— Во второй половине октября ситуация на топливном рынке должна оставаться стабильной. Рост цен на бензин не прогнозируется, так как уже приняты все необходимые меры для удержания стоимости топлива на текущем уровне. Одним из ключевых факторов стало ограничение экспорта нефтепродуктов, что позволило перераспределить ресурсы внутри страны и снизить давление на внутренний рынок. Кроме того, вопрос ценообразования находится под пристальным вниманием органов государственной власти, что способствует дополнительному контролю за динамикой цен, — рассказал вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнёр ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер.

Он обратил внимание, что основное влияние на стоимость бензина оказывает уровень внутреннего потребления, а также комплекс мер государственного регулирования. Эти инструменты позволяют удерживать баланс между спросом и предложением, предотвращая возможные скачки стоимости. Учитывая действующие ограничения и контроль со стороны государства, к концу октября цена на бензин должна остаться на текущем уровне без критичных колебаний.

Авторы Нина Важдаева