«Мне наплевать на Россию»: Шокирующая правда об актёрах, которых обожали миллионы

«Надя», забывшая русский. «Мне страшно было в России»

Польская актриса Барбара Брыльска, которую — одинокую и больную — разве что не хоронили несколько лет назад в СМИ, внезапно оказывается живой, бойкой и здоровой, стоит только упомянуть о России, русских и русском языке. На днях звезда «Иронии судьбы» отказалась беседовать с российскими журналистами, поскольку они обратились к ней по-русски.

Фото © ТАСС / ZUMA / Sergii Kharchenko

— Я не буду говорить по-русски! Я не скажу русским, чем занимаюсь и где я живу! — цитирует Lenta.ru состоявшийся разговор.

Это далеко не первая русофобская выходка 84-летней актрисы. Известно, что она резко выступала против СВО, заявив, что никогда больше не приедет в Россию. Ранее Брыльска оправдывала артистку-русофобку Лию Ахеджакову и советовала той уезжать из России, потому что родина, дескать, не достойна великой актрисы.

В 2023 году Брыльска считала, что страна живёт в нищете, и говорила, что, прилетая в Омск и Новосибирск, ей было страшно выходить из самолёта.

Судьбу Брыльски лёгкой не назовёшь. Артистка пережила несколько трагедий, в которых потеряла дочь и мужа. Также известно, что с предложениями ролей в родной Польше после успеха в Москве у неё было негусто. После распада СССР, судя по фильмографии актрисы, в основном она снималась в российских картинах.

А кроме них звезда «Иронии» снималась в российской рекламе. В 2016 году даже вспыхнул скандал: в рекламных роликах Брыльска призывала граждан нести свои деньги в одну из финансовых пирамид, обещая неслыханный доход 15% в месяц. Поверившие постаревшей «Наде», а также артистам Александру Буйнову и Леониду Ярмольнику доверчивые россияне отнесли мошенникам почти полмиллиарда рублей.

Сложно сказать, что так повлияло на самую знаменитую, обласканную и любимую польку в России. В последние годы она была замкнута в себе, нелюдима и одинока. Возможно, подобными заявлениями она вымещает накопленные гнев и злость на судьбу, но, скорее всего, русофобией она могла заразиться из-за денег — источников дохода сейчас у неё не так чтобы много.

«Мне наплевать на Россию». Секс-символ 80-х требует с нас репараций

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Советский секс-символ из Латвии, состоявшийся в Москве, в последнее время завёл шарманку в стиле Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачёвой.

— Мне говорят: «Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за всё». — Я говорю: «Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен», — говорит советский актёр из Латвийской ССР Ивар Калныньш.

В принципе, немудрено — в последние годы артисты много общались, особенно после начала СВО. Вероятно, тогда же они, что называется, «сверили часы» — и после этого любимец советских женщин заявил, что вернётся в Россию только после того, как она Украине выплатит репарации и отстроит страну, а пока, мол, делать ему у нас нечего.

— Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они (россияне. — Прим. Life.ru) наживаются на том прекрасном, что мы им оставили… Мне *** на это. Есть другой мир, который интересует меня больше. А все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке. Сегодняшний режим России рухнет как карточный домик, как когда-то Советский Союз… С Россией я закончил все отношения. Туда не звоню — не хочу разочаровываться в людях, — заявлял он недавно в своих интервью.

С актёрской карьерой в Латвии у Калныньша, как и у Брыльски, тоже не очень. Он играет в двух рижских театрах: Малом и Новом, а также периодически занят в антрепризах и сотрудничает с телевидением. Теперь же доход, похоже, ему приносят и русофобские заявления.

Заработала в России состояние. Теперь оправдывает снос памятников русским поэтам

Разбогатевшая за счёт российского зрителя Ингеборга Дапкунайте в первые же дни СВО покинула Россию и переехала вроде бы в Брюссель, но позже её видели в Лондоне. С тех пор она регулярно отмечается антироссийскими пассажами.

Фото © ТАСС / ZUMA / Bernd Elmenthaler

— Жаль, что не уехала из России раньше — сразу после присоединения Крыма в 2014 году. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Я совершила ошибку, и у меня для себя нет оправданий, — оправдывалась актриса в одном литовском издании перед иноагентом Михаилом Зыгарем* и оправдала снос советских памятников на Украине. — Понимаю, что может быть грустно, если сносят памятник Пушкину в бывшей республике СССР, но вопрос, почему поставили этот бюст. Может быть, потому что Советский Союз был создан насильно?

При этом с Россией Дапкунайте связывает даже больше, чем с родной Литвой. Здесь жили её родители. Папа — маститый советский дипломат. Знаковые роли в кино тоже были в Москве: пик актёрской карьеры пришёлся на перестройку и девяностые. В это время актриса сыграла в кинохитах «Интердевочка», «Циники», «Подмосковные вечера» и «Утомлённые солнцем».

В столице она имела роскошную недвижимость: трёшку в престижном Пресненском районе на Никитском бульваре, в самом центре Москвы, и шикарный особняк в «Резиденции Бенилюкс» на Новорижском шоссе.

Цена первой — около 100 млн рублей. Её Дапкунайте продала в 2023 году со скандалом. Покупатели заявили, что артистка взяла у них деньги и укатила из России, не завершив все необходимые формальности в Росреестре. В итоге новые владельцы не могли ни вступить в права собственности, ни прописаться. На связь Дапкунайте не выходила, поэтому людям пришлось подавать на неё в суд.

Цена особняка на Новой Риге точно не известна, однако, судя по объявлениям, дома в посёлке продаются в диапазоне от 150 млн до 1 млрд рублей.

Россия научила его пить водку. Теперь он винит в своём алкоголизме русских

Некогда обаятельный финский актёр из Холлола в России прославился в 1995 году ролью, по сути, самого себя — иностранца в России в фильме «Особенности национальной охоты». Лента имела оглушительный успех — и предложения финну посыпались как из рога изобилия.

Фото © ТАСС / Филиппов Алексей

Кроме съёмок в российском кино он работал ведущим на центральных каналах, был участником телешоу «Ледниковый период» и «Минута славы», являлся лицом рекламной кампании слабоалкогольных напитков, после этого стал лицом рекламы юго-восточного региона Кюменлааксо в России.

Успехи финна в России отмечались как солидными гонорарами, так и премиями — на Московском международном кинофестивале в 2012 году он получил статуэтку «Серебряный Святой Георгий» за лучшую мужскую роль в кинодраме «Кукушка».

Заработки помогли Хаапасало стать в Финляндии маститым ресторатором — к 2022 году их у финна было минимум пять. Один из них — русский ресторан Davai Davai — он закрыл после начала СВО с формулировкой: «В настоящее время идея ресторана является бестактной». Более того, в своих интервью на родине актёр стал открещиваться от своего успеха в России, он заявлял, что перестал общаться со своими российскими коллегами и друзьями и вообще он «никогда не поддерживал российское руководство».

Судя по данным финской прессы, сейчас Вилле Хаапасало активно спивается. В одном из интервью он сообщил, что водку научился пить в России и с тех пор обожает выпить. Своё увлечение актёр объясняет сильным нервным напряжением, которое иначе он снять не в состоянии.

«Кощей» сбежал в Литву. Читает русофобские пьесы, собирая деньги для Украины

80-летний российский актёр Филиппенко — главный злодей сначала советской, а позже и российской сцены — уже давно известен своей критической позицией по поводу действующей российской власти: за последние десять лет принимал участие во множестве протестных акций. В 2014 году он выступил категорически против воссоединения Крыма с Россией, а в 2022-м в соцсетях выложил свою фотографию в украинской вышиванке.

Фото © ТАСС / АР / Natacha Pisarenko

Позиция Филиппенко относительно проведения СВО привела к тому, что организаторам его концертов в России стали отказывать в согласовании площадок. По сути, актёр остался без основного источника доходов. В результате в ноябре того же года он уволился из Государственного академического театра имени Моссовета, где служил в последнее время, и уехал в Литву. Как стало известно год спустя, чтобы «прийти в себя и забыть всю эту гадость».

После бегства актёр занимается тем же, чем и прочие беглые артисты, — гастролирует со своими «творческими вечерами» по странам Европы и республикам бывшего СССР. В феврале прошлого года даже побывал на своей родине — в Казахстане. Кроме того, активно сотрудничает с латвийской компанией – организатором выступлений «Прямая речь» (Pryamaya OÜ), на площадках которой сейчас регулярно появляются Дмитрий Быков* и Леонид Парфёнов.

В марте 2023 года в Риге он отметился участием в читке русофобской пьесы Артура Соломонова* «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Судя по надписи на афише, деньги, собранные во время постановки, должны были пойти на помощь Украине.

А в прошлом году в Москве Филиппенко вручили премию «Белый слон», которая изначально учреждалась для поддержки артхаусного кино в России, однако за последние годы превратилась в оппозиционный междусобойчик, из которого в конце концов побежали даже номинанты, не пожелавшие делить награды с Навальным** и прочими одиозными личностями.

Похоже, в Литве Филиппенко живёт с младшей дочерью Александрой, выпускницей МГИМО, кандидатом наук, экспертом по внутренней политике США и старшим научным сотрудником Института США и Канады РАН.

После начала СВО в 2022 году 38-летняя Александра сбежала в Литву и там стала политическим обозревателем «независимых российских, украинских и международных СМИ», в том числе телеканалов «Дождь»*, France24, Current Time, FreeДом, «Радио Свобода»*, TRT World и «Живой гвоздь» (бывшее «Эхо Москвы»).

* Входит в реестр физических и юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. ** Включён в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

