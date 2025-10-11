С 2022 года 122 ребёнка воссоединились со своими семьями на территории Украины. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова в эфире «Первого канала».

Львова-Белова отметила, что с 2022 года поступали многочисленные списки детей, нуждающихся в помощи. По её словам, только в 122 случаях потребовалось вмешательство для воссоединения детей с близкими на Украине.

«Также при нашем участии с близкими на Украине на этой неделе воссоединяются шесть мальчиков и одна девочка. Самому младшему ребёнку семь лет, а старшему — 17», — написала она в своём телеграм-канале.

Ранее первая леди Соединённых Штатов Мелания Трамп объявила о возвращении восьми украинских детей к семьям. Российские власти передали полные персональные данные каждого ребёнка, а также подтвердили предоставление необходимой социальной поддержки и медицинской помощи детям, вернувшимся домой.