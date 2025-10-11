Евросоюз обвинил Таджикистан в игнорировании ордера МУС на «арест» Путина

Евросоюз обвинил Таджикистан в игнорировании ордера МУС на «арест» российского лидера Владимира Путина, заявив, что страна якобы не выполнила свои обязательства, предусмотренные Римским статутом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS). Президент РФ был в стране с 8 по 10 октября.

В документе отмечается, что Путин посетил Таджикистан, несмотря на ордер МУС, что, по мнению ЕС, является нарушением обязательств страны как участника Римского статута. Евросоюз также подтвердил свою поддержку расследований МУС на Украине и призвал все страны к сотрудничеству.

«Президент России находился в Таджикистане, несмотря на ордер на его «арест», выданный МУС. Таджикистан является государством-участником Римского статута МУС и не выполнил свои обязательства по исполнению ордера», — говорится в заявлении.

Напомним, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Данное решение было инициировано прокурором МУС Каримом Ханом. В апреле 2025 года стало известно, что Италия отказалась исполнять ордер МУС на «арест» Владимира Путина.