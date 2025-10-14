Фильм «Август» 2025 года — что не так с новой экранизацией за 8 млн долларов с Безруковым в главной роли Оглавление О фильме «Август» 2025 года Дата выхода фильма Сюжет Производство и режиссура Актёры и роли Трейлер фильма «Август» Фото Отзывы критиков Интересные факты о фильме Фильм «Август» 2025 года с Сергеем Безруковым. Каким получился новый военный фильм: отзывы критиков, дата выхода, трейлер, актёры, сюжет, интересные факты — в материале Life.ru. 13 октября, 22:15 Обложка © Кадр из фильма «Август», режиссёры Никита Высоцкий, Илья Лебедев / Kinopoisk

Совсем недавно, в конце сентября 2025 года, в российский прокат вышел фильм «Август», снятый по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого», или, другое название, «Момент истины». Это уже вторая полнометражная экранизация произведения, первая вышла ещё в далеком 2001 году и называлась «В августе 44-го…» Но какой на этот раз вышла новая версия адаптации романа Богомолова? Правда ли, что создатели допустили исторические ошибки, и как вообще зритель оценил новый фильм о Великой Отечественной войне? Сегодня об этом мы как раз и поговорим в свежем материале Life.ru.

О фильме «Август» 2025 года

Новая военная картина 2025 года «Август» — это российский фильм, снятый режиссёрами Никитой Высоцким и Ильёй Лебедевым. Создан он по мотивам известного романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого» (другое название «Момент истины»). В главных ролях тут всем известные Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

Дата выхода фильма

Экранизация романа Владимира Богомолова «Август» вышла в российский прокат 25 сентября 2025 года. Картину ещё крутят в кинотеатрах, поэтому у вас есть возможность сходить и посмотреть фильм на большом экране.

Сюжет

В центре сюжета нового фильма — события августа 1944 года, запад Белорусской ССР, её непроходимые леса. Эти территории совсем недавно освободили от фашистов в ходе операции «Багратион», однако вражеские диверсионно-разведывательные группы всё ещё действуют в тылу у наших солдат. Потому в дело вступают сотрудники контрразведки Смерш, чтобы остановить врага и не дать ему ударить в спину наступающей Красной армии. Они готовы на всё ради защиты Родины.

За адаптацию текста книги и написание сценария отвечал советский и российский кинорежиссёр, сценарист Сергей Снежкин. И так как это не дословная экранизация романа: сюжет, ритм и стиль адаптированы под современное кино, она получила несколько сюжетных различий с первоисточником.

Производство и режиссура

Старт работы над проектом пришёлся на 2018 год, съёмки же начались только в 2022 году и закончились в двадцать третьем. Проходили они в Карелии, Ленинградской, Ростовской и Калининградской областях.

Изначально режиссёром «Августа» был Алексей Андрианов, известный своей работой над сериалами «Годунов» и «София». Однако позже он покинул производство, и режиссёрское кресло перешло Никите Высоцкому («Союз спасения. Время гнева», «Красная Поляна»), а также Илье Лебедеву, который работал над такими проектами, как «Любовь Советского Союза» и «Тесты для настоящих мужчин».

Продюсерами картины стали Анатолий Максимов («Граница: Таёжный роман» и «Диверсант-2: Конец войны») вместе с Константином Эрнстом, генеральным директором Первого канала, который также участвовал в производстве фильмов «Дело декабристов» и «Балабанов. Колокольня. Реквием».

Снят фильм при поддержке Фонда кино и Первого канала. Бюджет составил 650 миллионов рублей.

Актёры и роли

Каст у фильма звёздный. В главных ролях:

Сергей Безруков — капитан Павел Алёхин;

Никита Кологривый — старший лейтенант Евгений Таманцев;

Павел Табаков — гвардии лейтенант Андрей Блинов;

Илья Исаев — старший сержант Архип Хижняк;

Роман Мадянов — генерал-лейтенант Алексей Егоров;

Даниил Воробьёв — подполковник Николай Поляков;

Кирилл Кузнецов — капитан Игорь Аникушин;

Алексей Вертков — майор, комендант города Лиды;

Иван Колесников — майор НКВД Игорь Фомин;

Эльдар Калимулин — старший лейтенант Сенцов;

Илья Малаков — капитан Николаев;

Тина Стойилкович — Юля Антонюк;

Роман Васильев — старший лейтенант Казимир Павловский;

Денис Нурулин — лейтенант-связист;

Ефим Петрунин — капитан Илья Фомченко;

Пётр Логачёв — Максим Горошников;

Вера Шпак — жена майора Фомина;

Максим Емельянов — Михаил Лопухин;

Николай Иванов — начальник Лидского отдела НКВД.

Трейлер фильма «Август»

Отзывы критиков

Не успел фильм выйти, как тут же на него свалилась просто огромная куча критики и негативных отзывов. Ругают за всё — от голливудского экшена до несостыковок с оригинальным романом.

Как мы уже говорили ранее, это не первая экранизация, а потому её почти всегда сравнивают с лентой 2001 года «В августе 44-го…» Многим зрителям, судя по отзывам, Безруков, Кологривый и Табаков в своих ролях не понравились. Пользователи отмечают, что прошлая экранизация во многом держалась как раз на актёрской химии Миронова и Галкина (исполнители главных ролей), ведь те чувствовали и дополняли друг друга. В «Августе» же складывается ощущение, что главные персонажи «пытаются доказать, кто из них круче».

«Я ожидал от Безрукова темперамента Высоцкого или Есенина в роли Алёхина, но, видимо, игра Миронова так над ним довлела, что если бы его персонажа в фильме не было совсем, то никто и не заметил бы потери бойца. Кологривый в роли Таманцева тоже неубедителен, ему всё же лучше играть современных солевых отморозков. Персонаж Табакова до конца фильма так и не понял, как он оказался в такой особой группе, и весь фильм ходит с недоуменным задумчивым лицом», — пишет зритель под ником Дарума.

«…посмотрите фильм с Мироновым, и будет вам и хороший сюжет, и актёрская игра, и денег сэкономите. А не вот это вот всё... Стыдобища», — написала mitrikova1973.

Вполне возможно, что здесь играет чувство ностальгии, но факт остётся фактом: химии между героями зритель не почувствовал.

По актёрскому составу ещё прошёлся политолог Юрий Самонкин, а конкретно по актёрам, играющим немцев:

«А немецкие актёры, которые регулярно играют фашистов в наших фильмах, — у них какое-то уже, наверное, клише: какой современный фильм о Великой Отечественной войне ни включи, они везде играют фашистов. Я уже в лицо всех актёров помню и знаю».

Но больше всего негодования у зрителей вызвали несостыковки с книгой и чрезмерный экшен, присущий голливудским боевикам.

Если книга про работу профессионалов и про то, что она часто бывает скучной, утомительной и даже безрезультатной — раскручивание каждой ниточки, каждой зацепки, многие из которых могут вести в никуда. Автор блестяще погружает читателя в рутину, герои у него выглядят профессионалами, кропотливо делающими свою работу. В «Августе» же, где изначально отлично заявили акцент на интеллектуальную работу, психологизм и внимание к деталям, очень быстро начинает просматриваться упор на экшен. Таманцев находит следы в лесу не потому, что он, как ищейка, терпеливо и кропотливо осматривает и обнюхивает каждый метр земли. Нет, он натыкается на эти следы случайно, буквально падая на них во время перестрелки с бывшими полицаями. Никакого профессионализма, просто везение. Скучному поиску и наблюдению, как отмечает зритель, времени уделяется всё меньше, а экшену — больше.

Эпичные перестрелки, драки, погони — это всё понятно. Но вот арбузы…

Особенно зрителей впечатлили именно арбузы. Зрители задаются вопросом: откуда они в августе 44-го на территории только недавно освобождённой Белоруссии, где на заминированных или нашпигованных осколками полях даже самое важное, хлеб с картошкой, вырастить непросто, а тут целый грузовик арбузов. Завезли? Тоже вряд ли — здесь идёт переброска советских войск на запад, в Прибалтику, для крупной военной операции. Техники и так не хватает, солдаты идут пешком, о каких арбузах может идти речь. Но зачем тогда они тут? Ради красивого взрыва.

«В общем, сняли бы просто военный боевик про Смерш, и было бы всё плюс-минус ровно. А на фоне книги и экранизации 2001 года больше всего жалко арбузы», — отозвался один из зрителей.

Концовка тоже подкачала.

«А в конце вообще огонь — разрозненные группировки немецких диверсантов каким-то чудом объединились в одну группу из 3000 человек и начали ожесточённо громить Лиду (город на западе Белоруссии). Хотелось просто взяться за голову, в которой тем временем проплывали мысли лермонтовского Печорина «зачем я жил? для какой цели я родился?» и «зачем я пришла сегодня в кинотеатр?» — пишет пользователь под ником ИзоЛьда999.

Ещё одно допущение в угоду зрелищности и в ущерб здравому смыслу.

Но бог с ними, с этими вольностями в интерпретации книги. Зрители заметили историческую неточность: у офицера Третьего рейха в руках бельгийское оружие редкой модели. Однако в этот мы побудем адвокатами создателей фильма.

Бельгийский Browning High Power, выпущенный на захваченном ещё в 1940 году заводе FN Herstal, действительно использовался офицерами вермахта и разведки. Так что тут ни ляпа, ни просчёта реквизиторов нет.

Немало, конечно, и положительных отзывов — в основном хвалят красивую, «дорогую» картинку, неплохую игру актёров и атмосферу. Всё-таки фильму удаётся держать зрителя в напряжении.

Интересные факты о фильме

И в заключение собрали несколько интересных фактов о новом фильме.

Как вы уже знаете, в основу сценария лёг роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого» («Момент истины»). Книга стала сенсацией, её перевели более чем на 30 языков, вышло свыше 100 изданий, общий тираж — несколько миллионов экземпляров.

В фильме использовалась настоящая техника, предоставленная военно-историческими музеями, — танки, автомобили и обмундирование соответствовали той эпохе.

Роль железнодорожного вокзала в белорусском городе Лида исполнил вокзал в посёлке Шушары под Петербургом.

Большую часть натурных сцен снимали в реальных лесах. Никита Кологривый говорил, что для большего погружения в роль актёры во время съёмок ночевали в палатках прямо там, в лесу.

Специально для фильма было изготовлено огромное количество реквизита, включая исторически достоверные удостоверения и документы, которые специально печатались и состаривались, чтобы выглядеть подлинными.

