Решетников: Инфляция в России по итогам 2025 года составит около 6,8%

Инфляция в России по итогам 2025 года может составить около 6,8%. Такой прогноз озвучил министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По словам главы Минэкономразвития, инфляция в сентябре находилась «в районе 8%», и, согласно данным Росстата, показатель немного снизился.

«Поскольку в прошлом году наблюдалось заметное ускорение инфляции к концу года, а сейчас мы находимся в другой части кривой, то тем самым мы на 6,8% спокойно выходим», — отметил Решетников.