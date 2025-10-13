Решетников: Инфляция в России по итогам 2025 года составит около 6,8%
Обложка © Life.ru
Инфляция в России по итогам 2025 года может составить около 6,8%. Такой прогноз озвучил министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По словам главы Минэкономразвития, инфляция в сентябре находилась «в районе 8%», и, согласно данным Росстата, показатель немного снизился.
«Поскольку в прошлом году наблюдалось заметное ускорение инфляции к концу года, а сейчас мы находимся в другой части кривой, то тем самым мы на 6,8% спокойно выходим», — отметил Решетников.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.