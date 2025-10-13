Зеленский заявил, что Трамп пока не принял решение о поставках Украине Tomahawk

Владимир Зеленский в эфире Fox News подтвердил, что президент США Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения по вопросу поставок крылатых ракет «Томагавк». Ранее эта тема обсуждалась лидерами в ходе их телефонного разговора.

«Мы работаем над этим. И я жду решения президента Трампа», — заявил Зеленский. Он добавил, что Киев рассчитывает на положительное решение, но итог пока неизвестен: «Посмотрим».

«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — это американская высокоточная крылатая ракета большой дальности, одна из самых известных в мире. После запуска с корабля или подводной лодки она летит на малой высоте, огибая рельеф, на расстояние до 2500 километров и поражает заранее заданную цель с минимальной погрешностью. Именно эта способность бить с огромного расстояния по ключевым объектам в глубоком тылу противника — командным пунктам, складам, инфраструктуре — и делает «Томагавки» таким стратегически важным активом.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп накануне провели вторую телефонную беседу за последние двое суток. Со стороны Украины переговоры охарактеризовали как продуктивные. Основными темами, по словам Зеленского, стали усиление ПВО и наращивание дальнобойных возможностей. По итогам разговора стороны договорились о продолжении консультаций на уровне рабочих групп.