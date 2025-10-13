Российская блогерша Генсуха «настримила» на Lamborghini Urus за 50 млн рублей
Обложка © t.me/ GENSYXA
Популярная российская стримерша и блогер Наталья Бердникова, известная под ником Генсуха, стала обладательницей роскошного автомобиля Lamborghini Urus. Момент покупки она транслировала у себя в «твиче».
25-летняя Генсуха выбрала внедорожник ярко-фиолетового цвета. На опубликованных кадрах она позирует с ключами и букетом цветов, радуясь покупке.
Стоимость Lamborghini Urus в зависимости от комплектации составляет от 39 до 58 миллионов рублей.
Наталья Бердникова — одна из самых популярных российских стримерш, известная активным присутствием на Twitch и в социальных сетях. Недавно она вошла в список самых узнаваемых девушек-стримеров России по версии нескольких медиа-площадок.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.