Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 13:40

Российская блогерша Генсуха «настримила» на Lamborghini Urus за 50 млн рублей

Обложка © t.me/ GENSYXA

Обложка © t.me/ GENSYXA

Популярная российская стримерша и блогер Наталья Бердникова, известная под ником Генсуха, стала обладательницей роскошного автомобиля Lamborghini Urus. Момент покупки она транслировала у себя в «твиче».

25-летняя Генсуха выбрала внедорожник ярко-фиолетового цвета. На опубликованных кадрах она позирует с ключами и букетом цветов, радуясь покупке.

Стоимость Lamborghini Urus в зависимости от комплектации составляет от 39 до 58 миллионов рублей.

Наталья Бердникова — одна из самых популярных российских стримерш, известная активным присутствием на Twitch и в социальных сетях. Недавно она вошла в список самых узнаваемых девушек-стримеров России по версии нескольких медиа-площадок.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar