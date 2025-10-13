Российская блогерша Генсуха «настримила» на Lamborghini Urus за 50 млн рублей

Популярная российская стримерша и блогер Наталья Бердникова, известная под ником Генсуха, стала обладательницей роскошного автомобиля Lamborghini Urus. Момент покупки она транслировала у себя в «твиче».

25-летняя Генсуха выбрала внедорожник ярко-фиолетового цвета. На опубликованных кадрах она позирует с ключами и букетом цветов, радуясь покупке.

Стоимость Lamborghini Urus в зависимости от комплектации составляет от 39 до 58 миллионов рублей.

Наталья Бердникова — одна из самых популярных российских стримерш, известная активным присутствием на Twitch и в социальных сетях. Недавно она вошла в список самых узнаваемых девушек-стримеров России по версии нескольких медиа-площадок.