Смазал лыжи? Зачем Хазанов внезапно продал в России недвижимость на сотни миллионов и куда их денет Оглавление Арбат, Пресня, Дом на набережной: Чего лишился Хазанов Что осталось: однушка для ночёвки и доходный бизнес Семейный подряд — какое отношение к богатству Хазанова имеет его жена Цитаты Толстого: Антивоенная позиция и отъезд в Латвию Худрук Московского театра эстрады Геннадий Хазанов, покинувший страну после начала СВО, продал пять объектов недвижимости в России, выручив почти миллиард рублей. Сейчас у него здесь остались лишь скромная однушка и бизнес, а в Латвии — жильё. Как живёт сатирик? 13 октября, 21:20 Хазанов продал 5 объектов в России, оставив себе «каморку» для визитов. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Urban_Reporter, Vovatol, © РИА «Новости» / Нина Зотина

Арбат, Пресня, Дом на набережной: Чего лишился Хазанов

Как стало известно SHOT, 79-летний народный артист избавился сразу от пяти объектов недвижимости в Москве и области, получив за сделки, по скромным подсчётам, около 706 млн рублей.

Как выяснилось, Геннадий Хазанов избавился от квартиры, в которой много лет регистрировался вместе с супругой — Златой Эльбаум. Квартира находится в арбатских переулках, на улице Малая Молчановка, в историческом здании 1913 года постройки, на верхних этажах. Стоимость огромной недвижимости площадью 246,2 кв. м примерно 237 млн рублей.

Ещё одна квартира находилась в Пресненском районе на улице Спиридоновка. Её площадь — 255 квадратов, рыночная стоимость — около 232 млн рублей.

На Якиманке, на улице Серафимовича, Хазанов продал квартиру в знаменитом Доме на набережной, где жила советская партийная элита и находится Театр эстрады, худруком которого продавец до сих пор является. Пятикомнатная квартира площадью 115 квадратов и сейчас оценивается в 102 млн рублей.

В Подмосковье артист избавился от квартиры площадью 112 квадратов в посёлке Сосны Одинцовского городского округа, вместе с кладовкой жильё ушло за 23 млн рублей.

Наконец, продана загородная резиденция Хазановых в ДПК им. 5 декабря 1936 года, что в селе Дубки всё того же Одинцовского округа. Это трёхэтажный дом с постройками общей площадью 845 кв. метров, стоящий на 30 сотках земли. Стоимость особняка — 112 млн рублей.

Что осталось: однушка для ночёвки и доходный бизнес

Куда Хазанов отправит сотни миллионов от продажи недвижимости. Фото © РИА «Новости» / Владимир Трефилов

В собственности артиста осталась скромная однушка площадью 39 квадратов на улице Люсиновской. Похоже, она нужна для того, чтобы останавливаться в ней, когда сатирик приезжает в Москву по делам. Продав «рыбу», Хазанов не избавился от «удочки» — он по-прежнему худрук Московского театра эстрады, а кроме этого, совладелец двух коммерческих предприятий.

Одно из них — производство гидравлического и пневматического силового оборудования «Гидроресурс». Предприятие открылось ещё в 2017 году, но из года в год штампует одну и ту же нулевую отчётность. При этом данных о том, что оно намерено закрыться, нет.

Второе — ИП Хазанов Геннадий Викторович. Кроме основного вида деятельности в сфере исполнительских искусств, оно занимается управлением недвижимостью. Несмотря на распродажу, возможно, заняться Хазанову всё равно будет чем.

Семейный подряд — какое отношение к богатству Хазанова имеет его жена

Жена Хазанова официально зарабатывает больше него. Фото © РИА «Новости» / Валерий Левитин

Злата Эльбаум — тоже коммерсант, причём даже успешнее мужа. Согласно её декларации о доходах за 2021 год, женщина заработала 24 млн рублей — почти в два раза больше Хазанова (его доход за тот же период составил всего 13,5 млн руб.).

В России на ней числились три земельных участка общей площадью 45 соток в 15 километрах от Москвы по Калужскому шоссе, в посёлке Согласие. Супруги приобрели их ещё в декабре 1998 года, и с тех пор здесь появились хозяйский дом, дом для дочери, гостевой домик, бассейн, баня, гараж и летняя кухня. В 2014-м особняк Хазановых попал в криминальные сводки после того, как его обокрали, несмотря на закрытую территорию и круглосуточную охрану.

За рубежом на неё оформлено две квартиры — 118 и 152 кв. м — в Израиле, а также две квартиры — 163 и 91 кв. м — в Латвии. В ту пору столичная пресса связывала успехи супруги с её коммерческой деятельностью.

Причём, кажется, эта деятельность может быть связана с театральной деятельностью мужа. Геннадий Хазанов руководит государственным Театром эстрады 17 лет: с 2003-го по 2009 год и с октября 2012 года по настоящее время. За этот период театр как хозяйствующий объект заключал сотни контрактов для обслуживания своей деятельности.

А на супругу худрука зарегистрировано ИП как раз с деятельностью в сферах искусства, организации ивентов и сдачи в аренду недвижимости, а также различного театрального оборудования.

Согласно данным сайта госзакупок, практически сразу после второго назначения Хазанова на должность худрука — в январе 2013 года — бюджетный Театр эстрады заключил договор аренды театрального оборудования сроком на три года и стоимостью 41,3 млн рублей с ИП Эльбаум Злата Иосифовна, созданным за два месяца до контракта — в ноябре 2012 года.

Когда муж, как руководитель госпредприятия, отдаёт многомиллионные контракты своим родственникам, это прямой конфликт интересов.

Цитаты Толстого: Антивоенная позиция и отъезд в Латвию

Хазанов выступал с антивоенной речью. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Напомним, в конце 2023 года известный артист выпустил неоднозначный ролик, в котором цитировал классика русской литературы Льва Толстого. На видео Хазанов сидит в роскошном кабинете на фоне пейзажа за окном, подозрительно напоминающего сосновый бор на проспекте Дзинтару в Юрмале, — известно, что сразу после начала СВО худрук уехал в Латвию.

— Война — такое несправедливое, дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести. Патриотизм есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство, — зачитал зрителям юморист.

Тогда российская общественность восприняла его обращение однозначно — гражданин Израиля Хазанов занял антироссийскую позицию и бежал из страны.

В ответ артист посоветовал присмотреться к столичным афишам и понять, что он продолжает играть в России и никуда не уезжал, дескать, в Латвии он оказался на отдыхе. Впрочем комментировать свою позицию по происходящему на Украине отказался, обвинив в происках неких злопыхателей.

Действительно, судя по анонсам, Хазанов продолжает работать в Москве. Ближайшие выступления намечены на 14 октября — в Театре эстрады и на 31 октября — в Театре Вахтангова. Впрочем, это ничего не говорит о том, что артист находится в России постоянно, — сюда вполне можно приезжать на гастроли — оставшаяся квартира на Люсиновской вполне подойдёт для короткого пребывания в столице.

Авторы Евгений Кузнецов