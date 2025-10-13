Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

Владимир Путин приостановил обнуление топливного демпфера для нефтяных компаний. Это позволит им получать компенсации от государства даже при росте внутренних цен на бензин и дизель, пишет oilcapital.ru. Кроме того, отменен акциз на производство зимнего дизельного топлива для стабилизации рынка и предотвращения дефицита.

Ставропольский край

На Ставрополье полицейские задержали ранее судимого жителя села Горнозаводское за кражу рыбы из частного пруда. В его автомобиле нашли мешок с 45 килограммами карпов и рыболовные сети, пишет newstracker.ru. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Республика Удмуртия

В Ижевске представили новый орфографический словарь удмуртского языка, включающий около 55 тысяч слов — почти вдвое больше, чем в издании 2002 года. Словарь подготовлен учёными в рамках программы по сохранению и развитию языков народов региона, пишет udm-info.ru. Тираж издания составил 2 тысячи экземпляров.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону разыскивают 15-летнюю Анастасию, которая ушла из дома 9 октября и не выходит на связь, пишет rostovgazeta.ru. Девушку ищут сотрудники полиции и волонтёры, прочёсывая районы города.

Республика Татарстан

В Татарстане на реке Кама разыскивают трёх человек, пропавших после затопления моторной лодки, сообщает inkazan.ru. Инцидент произошел в Чистополе: пятеро местных жителей вышли на прогулку по реке, но вернулись лишь двое — женщины, которым удалось доплыть до ближайшего острова. Судьба оставшихся трёх человек пока неизвестна, поисковые работы продолжаются.

Волгоградская область

Российский турист из Волгограда погиб в ДТП на трассе Ефахрит-Сивас в Турции, сообщает novostivolgograda.ru. 40-летний Антон Р. ехал в Каппадокию с друзьями, но не справился с управлением и врезался в отбойник. Мужчину доставили в больницу, но спасти не удалось. Причины аварии выясняет местная полиция.

Нижегородская область

В Выксе Нижегородской области состоялось торжественное открытие восстановленной Шуховской башни, пишет newsnn.ru. Инженерный памятник разобрали на 500 элементов, обработали антикоррозийным покрытием и собрали заново в «Шухов-парке». Удалось сохранить 95% оригинальных деталей. Башня открыта для посещения и видна из центра города.

Свердловская область

В Екатеринбурге контролер междугороднего автобуса высадила 16-летнюю пассажирку, предъявившую паспорт из приложения «Госуслуги», пишет tagilcity.ru. Девочка имела оплаченный билет, но её заставили покинуть салон. Компенсацию не предоставили. На автовокзале пояснили, что электронная версия паспорта неприемлема для идентификации пассажиров, купивших билеты через интернет.

Оренбургская область

Руслан Сайпанов из Оренбурга прошел в финал шоу «Ты супер!» на НТВ, исполнив песню Дианы Арбениной «31-я весна». Как пишет 56orb.ru, оренбуржец покорил звездное жюри: он получил все четыре голоса. Диана Арбенина призналась, что Руслан очень «бойцовски» исполнил ее песню, и даже спела с ним дуэтом.

Тюменская область

Из-за новой системы оценок по средневзвешенной формуле тюменские выпускники могут не поступить на бюджет, пишет nashgorod.ru. По подсчётам родителей школьников, при одинаковых результатах дети теперь получают более низкий средний балл и рискуют потерять «красный аттестат». Теперь даже при хороших результатах в конце года одна слабая контрольная способна испортить отличную успеваемость в течение года.

Омская область

Две жительницы Омской области погибли в результате пожара. Как пишет gorod55.ru, возгорание произошло в одном из частных домов поселка Шербакуль 12 октября. В доме находились две женщины и мужчина, которые употребляли спиртные напитки. Одна из женщин пошла будить вторую, однако выбраться им не удалось: спастись удалось только мужчине.

Карелия

Экологическая катастрофа грозит Онежскому озеру в Петрозаводске, пишет karelinform.ru. Местные жители обнаружили, что неизвестные лица систематически загрязняют водоём, сбрасывая отходы камнеобработки прямо в воду. Один из них внял происходящее на видео и опубликовал в соцсетях. Это вызвало общественный резонанс. В результате к делу подключилась местный депутат, которая пообещала инициировать проверку.

Приморский край

Во Владивостоке вновь зафиксированы случаи появления диких кабанов в городской черте. Животных заметили на улице Часовитина, где они свободно передвигались вблизи проезжей части. Как пишет vostokmedia.com, это не первый инцидент: аналогичные случаи отмечались в том же районе 16 сентября. Горожане выражают обеспокоенность подобными визитами, указывая на потенциальную опасность как для животных, так и для водителей и пешеходов.

Башкирия

В Башкирии с начала 2025 года ветряной оспой заразились 16,5 тыс. человек — вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основной удар пришелся на детей. Как сообщает mkset.ru, в Минздраве республики связывают всплеск с отменой ковидных ограничений и естественными циклами заболеваемости. Острой остается проблема дефицита вакцин, исключенных с 2023 года из Национального календаря прививок.

Краснодарский край

В Геленджике продается, возможно, самая маленькая квартира на курортном рынке — студия 10,4 м² за 3,95 млн рублей. Как передает Kuban Press, абсолютный рекорд компактности принадлежит Москве: в Отрадном предлагают апартаменты площадью всего 8 м², где жилая зона — 4,5 м². Появление таких лотов эксперты связывают с перепланировками и узакониванием нежилых помещений в прошлые годы.

Хабаровский край

Рейсовый автобус № 107у в Хабаровске задержался в пути примерно на 10 минут из-за того, что водитель совершил молитву во время короткого перерыва на конечной остановке. Инцидент вызвал дискуссию в соцсетях после жалобы одной из пассажирок, пишет transsibinfo.com. В министерстве транспорта края пояснили, что остановка «Подсобное хозяйство» является конечной, и у водителей есть регламентированный перерыв, который они могут использовать по своему усмотрению.

Новосибирск

Впервые за последние десятилетия леса Новосибирской области столкнулись с массовым нашествием рыжего соснового пилильщика — насекомого, способного за один сезон лишить жизни вековой кедр, пишет atas.info. Уже сейчас в регионе зафиксированы повреждения на площади более 120 гектаров, а очаги распространения продолжают расти.

Челябинская область

В спорткомплексе «Лидер» в Ленинском районе Челябинска появились новые трибуны, пишет kursdela.biz. В этом году также планируют обновить фасад. Деньги на реализацию проекта выделили из бюджета региона.

ХМАО

В Белом Яре торжественно открыли уникальный для страны объект — муниципальную школу цифровых видов спорта, пишет muksun.fm. Это первое учреждение подобного формата в России, объединившее спортивную и образовательную подготовку в сфере современных технологий и фиджитал-направлений.

Хакасия

С начала текущего года в Хакасии зарегистрировано 20 случаев отравления табаком и вейпами у несовершеннолетних, пишет newkhakasiya.online. Это почти в три раза больше по сравнению с показателями предыдущего года, заявили в республиканском Роспотребнадзоре.

Приморский край

Главы дальневосточных регионов продемонстрировали навыки меткой стрельбы на военно-полевом семинаре в Якутске, пишет zr.media. Стартовой дистанцией стали 600 метров, однако многие участники её превысили. Лучший результат показал врио командующего войсками Восточного военного округа, поразив цель с 1500 метров.

Красноярский край

В Красноярском крае прекратили активные поиски семьи Усольцевых, пишет prmira.ru. Далее будет точечное продолжение поисково-спасательных работ. Супруги с 5-летней дочкой ушли в поход 28 сентября и не вернулись. Искать пропавших начали 1 октября.

Белгородская область

Белгородская область запасается генераторами, пишет bel.ru. В регион поступили 33 генератора и четыре топливных заправщика. Оборудование устанавливают в социальных объектах. Мера призвана повысить энергозащищённость жителей.

Пермский край