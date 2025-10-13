Вучич рассказал о конструктивных переговорах по энергетике с российской стороной

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым и первым замминистра энергетики России Павлом Сорокиным прошли в конструктивном ключе.

«Мы только что завершили важные переговоры по вопросам NIS и энергетики в Сербии, и я доволен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора. И с одной, и с другой стороны мы были именно такими», — сказал Вучич в видеообращении в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, ситуация в энергетическом секторе остается сложной, однако поводов для тревоги нет.

Время сейчас нелегкое, и бремя перед нами немалое, но нехватки нефти, нефтепродуктов или какой-либо крупной энергетической кризисной ситуации в Сербии не будет Александр Вучич президент Сербии

Лидер государства отметил, что Белград и Москва нашли взаимопонимание по дальнейшим шагам в энергетике.

«Наши российские друзья поняли наше послание, мы поняли их интересы и сделаем все, что соответствует стратегическим интересам Сербии», — добавил он.

Компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») — крупнейший производитель и поставщик нефтепродуктов в стране, более чем на 50% принадлежащий российской компании. После введения США санкций финансовые операции и международные контракты оказались под давлением. Несмотря на это, Белград заявил, что продолжит сотрудничество с российской стороной, так как NIS играет ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности Сербии и снабжении внутреннего рынка топливом.