В подмосковной больнице пенсионерка умерла после падения в коридоре

В подмосковных Химках 76-летняя пенсионерка умерла после падения на пол в местной больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, несколько дней женщина пролежала дома после первого падения — крики о помощи услышали соседи и вызвали медиков. В клинике пациентка вновь упала, когда направлялась в туалет, но рядом не оказалось санитаров.

По словам очевидцев, медсестры не смогли поднять пожилую женщину, дотащили её в пледе до палаты и оставили на полу. Соседка по палате рассказала, что пенсионерке сделали укол, после чего до утра к ней никто не подходил. Утром женщину нашли без признаков жизни.

В Минздраве Московской области сообщили, что начата служебная проверка и действия персонала будут оценены.