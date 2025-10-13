Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 15:29

В подмосковной больнице пенсионерка умерла после падения в коридоре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

В подмосковных Химках 76-летняя пенсионерка умерла после падения на пол в местной больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, несколько дней женщина пролежала дома после первого падения — крики о помощи услышали соседи и вызвали медиков. В клинике пациентка вновь упала, когда направлялась в туалет, но рядом не оказалось санитаров.

По словам очевидцев, медсестры не смогли поднять пожилую женщину, дотащили её в пледе до палаты и оставили на полу. Соседка по палате рассказала, что пенсионерке сделали укол, после чего до утра к ней никто не подходил. Утром женщину нашли без признаков жизни.

В Минздраве Московской области сообщили, что начата служебная проверка и действия персонала будут оценены.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar