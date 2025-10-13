Теневой король Одессы: Почему строптивый мэр Труханов не боится бросать перчатку Зеленскому Оглавление Паспорт, который рушит всё Истинная причина ненависти Зеленского От капитана до Гены-капитана Владимир Зеленский хочет лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Якобы у него есть российский паспорт. Как Труханов поднялся и почему стал неудобным для главы киевского режима — в материале Life.ru. 13 октября, 16:58 Враг Зеленского в Одессе: Почему мэра Труханова лишают гражданства. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Kalamurza, paparazzza, © Wikipedia / OlehhBohdanovy

Паспорт, который рушит всё

В украинских СМИ прошла информация, что мэра Одессы Геннадия Труханова могут лишить украинского гражданства (по другим источникам, уже лишили). Основанием для решения стала информация о якобы наличии у него российского паспорта.

В этом случае, согласно украинским законам, его полномочия мэра прекращаются автоматически без необходимости дополнительных решений суда или городского совета.

Сам Труханов уже выступил с ответным заявлением, в котором опроверг получение им гражданства России. Одесский глава сообщил, что история с паспортом всплывает стабильно как минимум один раз в несколько лет, особенно перед выборами либо другими важными политическими процессами.

— За эти годы я получил множество документов как с украинской, так и с российской стороны, которые подтвердили — российского гражданства у меня никогда не было и нет на сегодняшний день. Более того, с 2018 года в России я внесён в санкционные списки как гражданин Украины, — заявил Труханов в своём обращении к властям Незалежной.

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото © ТАСС / Zuma

Похоже, истинная причина может заключаться в том, что должность мэра Одессы делает Труханова почти неподконтрольным Киеву — такое положение дел закреплено в законе «О местном самоуправлении в Украине». И Зеленскому это явно не нравится.

Истинная причина ненависти Зеленского

У главы киевского режима Владимира Зеленского уже не в первый раз появляются претензии к Труханову из-за его позиции. Ранее Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призывал к переговорам с Россией, отметив, что необходимы поиск компромиссов и понижение конфронтации. Он критиковал Зеленского, заявив, что тому следовало бы давать регионам больше независимости. Труханов также говорил, что Одесса — мультикультурная столица Украины и что его беспокоит рост ненависти ко всему русскому. Мэр выступал против сноса памятника Екатерине Второй, на чём настаивал Зеленский. Труханов хоть и отказался сносить памятник Пушкину, но в споре с местными жителями заявил, что Одесса — не русский город. Занятно, что свою позицию он выразил на русском языке.

Окружение Зеленского неоднократно обвиняло Труханова в предательстве, однако истинная причина конфликта между ними может заключаться совсем в другом. Известно, что именно через Одесский порт активно вывозится поступающее на Украину западное вооружение. В этой сфере крутятся большие деньги, на которые претендуют разные группировки, в том числе близкие к Зеленскому. А у мэра Одессы есть свой интерес.

Одесский порт — мощный логистический центр, без которого ВСУ и экономика Украины вряд ли смогут функционировать. Это позволяет Труханову вести отчасти независимую не только внутреннюю, но даже и внешнюю политику.

Порт Одессы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / s_oleg

Контрабандная схема в Одесском порту работает уже четвёртый десяток лет. Её придумали деловые партнёры Труханова, по совместительству главари одесского криминалитета, встроенного в международный синдикат.

От капитана до Гены-капитана

Будущий мэр родился в Одессе в 1965 году, окончил там школу и военное училище, служил на Кавказе, где его и застал распад Союза. В 1992 году снял погоны и вернулся в Одессу, где сразу же включился в охранный бизнес. В 1993-м у Труханова, которого в тот период называли Гена-капитан, было уже своё охранное предприятие «Капитан и компания». Поскольку Труханов вернулся на родину уже с российским паспортом, это породило слухи о якобы его принадлежности к российским спецслужбам.

На момент возвращения Труханова в Одессу, там правила банда Ангерта. Братки через подставных лиц фактически контролировали экспорт нефти, прежде всего через Одесский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), не брезгуя вымогательствами и наёмными убийствами. К ним и примкнул бывший советский офицер.

В 2016 году западные расследователи опубликовали так называемое Панамское досье, согласно которому одесская мафия прятала награбленное в офшорах Британских Виргинских Островов. Репортёры также нашли восемь больших квартир бизнес-класса на сумму в десятки миллионов долларов в элитных районах города (Knightsbridge и Kensington Court Garden), принадлежащих одесским мафиози, их друзьям и членам их семей.

Расследование также выявило связи Труханова с крупным строительным конгломератом в Одессе — «Рост групп», — из которого выводились миллиарды в британские офшоры. Деньги прятались с помощью британской компании Rubicon Capital Consulting, в юрисдикции которой десятки офшорных компаний. Среди её клиентов акционеры и руководители некоторых фирм, связанных с Трухановым. Компанией руководит некий Александр Попивкер, который женат на сестре Александра Ангерта, Анне.

Складывается впечатление, что Труханов был представителем одесского криминала во власти и эмиссаром при международных договорённостях, есть многочисленные свидетельства его перелётов на самолёте Ангерта. В нулевые Гена-капитан был помощником представителя президента компании «ЛУКойл» на Украине по вопросам безопасности.

ОАО «ЛУКойл-Одесский нефтеперерабатывающий завод». Фото © ТАСС / Андрей Новак

С 2004 года Труханов подался в большую политику. Он работал и в аппарате Верховной рады, и в Одесском горсовете, где возглавлял фракцию «Партии регионов». После победы Евромайдана переобулся и вышел из фракции.

Мэром Одессы Труханов стал 25 мая 2014 года, вскоре после страшной трагедии 2 мая в Доме профсоюзов. Не исключено, что занять пост мэра ему помогли осевшие в Лондоне влиятельные одесские мафиози, увидевшие в кризисе 2014 года возможность заработать сверхприбыли на торговле оружием, которое начало с того времени наводнять Украину.

Авторы Евгений Кузнецов