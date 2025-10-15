Курсы успешного успеха Собчак и Хакамады: находка для налоговиков из Новосибирска Оглавление Учат жить в хаосе: звёздные лайфхаки от Собчак и Хакамады Полмиллиона за шанс поболтать с Познером и Нагиевым Звёзды с репутационными рисками: почему их собрали вместе Трое сотрудников и миллионы: кто на самом деле делает форум Пока пресловутые инфоцыганки Блиновская и Лерчек под арестом за махинации с налогами, зарабатывать на продаже успешного успеха решили телеведущие-тяжеловесы. Билеты у них подороже и аудитория посолиднее, а занятия проходят в пятизвёздочной гостинице. 14 октября, 21:37 Как Познер, Собчак, Нагиев и Хакамада зарабатывают на общении с собой. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © VK / Бизнес-форум «Грани личного бренда», © ТАСС / Валерий Шарифулин, Михаил Почуев, Сергей Карпухин, Софья Сандурская

Учат жить в хаосе: звёздные лайфхаки от Собчак и Хакамады

В Москве вскоре состоится пафосный форум «Грани личного бренда» — это уже традиционный слёт бизнеса и коучей при участии российских звёзд в роскошном отеле Hyatt Regency.

Хедлайнерами, как всегда, станут Ксения Собчак и Ирина Хакамада, светские львицы, которые пока не пропустили ни одного форума. Первая прочтёт лекцию «Как оставаться собой в медийном поле, где на кону всё». Вторая научит «Как быть успешным в хаосе».

Впервые к ним присоединятся пробующий себя в инфоцыганстве Дмитрий Нагиев и 91-летний ведущий Владимир Познер. Первый посвятит в «Искусство управления вниманием аудитории». Второй расскажет «Что остаётся с вами на всю жизнь».

Форум «Грани личного бренда»: как продают общение со звёздами под видом бизнес-роста. Фото © forumbrand.ru

Вся звёздная компания войдёт в жюри форума, которое выберет очередных «главных мужчин» и «главных женщин» года по своей версии. Лауреатами премии становятся не лоснящиеся олигархи, а неизвестные широкой публике предприниматели, эксперты и менеджеры из регионов. Например, прошлыми «главными людьми» стали иркутянка, придумавшая стекольный бренд, и выпускник «Сколково», основавший производство азиатских продуктов.

Судя по информации в каналах организаторов, заявка на участие в премиях происходит одновременно с покупкой билета.

Полмиллиона за шанс поболтать с Познером и Нагиевым

Мероприятие продлится два дня. Ждут 800 гостей и 14 спикеров. До ужина будут идти выступления с последующими сессиями вопросов и ответов. В перерывах гости смогут пообщаться между собой: по-современному называется «нетворкинг». За отдельную плату возможно задержаться и на пару помпезных ужинов со спикерами под живые выступления «Квартета И». Получается, организаторы форума продают в том числе шанс пообщаться с Собчак, Хакамадой, Познером и Нагиевым.





Самый дешёвый билет стоит 150 тысяч рублей — это за место на галёрке гостиничного конференц-зала, включены обед и кофе-брейки. Самый дорогой обойдётся в 480 тысяч рублей — это за 1–2-й ряд, включены перекусы в VIP-зале, посещения обоих гала-ужинов, фотосессия с топ-спикерами и гарантия посадки за круглый стол со спикером. Билеты продаются и в рассрочку. Если перечитать, понятно, что шанса пообщаться хотя бы пару минут с Собчак может и не предоставиться. Она может вообще не прийти на неофициальную часть.

Естественно, весь отель уже зарезервирован за участниками форума. Можно остаться на ночь. Несмотря на пятизвёздочность, обычный номер там — 15 тысяч за ночь — по карману многим.

Когда читаешь отзывы на этот форум, то не покидает ощущение, что ты находишься на сайтах таких инфоцыган, как Аяз Шабутдинов, Елена Блиновская и Лерчек. Сплошь восторги и восхищения.

«Это было невероятное событие, где я оказалась в компании известных личностей. Участие в этом форуме стало для меня не только возможностью поделиться своими знаниями и опытом, но и уникальным шансом для личного и профессионального роста», — пишет в своём блоге бизнес-стратег Наталья Михайлова. Она была среди спикеров прошлого форума. За соседство с ней за столом кто-то выложил полмиллиона.

Чтобы выступить на форуме, надо написать организаторам. Публичной информации нет. Скорее всего, если ты не звезда, за право выступить придётся заплатить.

Спикер на полмиллиона Наталья Михайлова. Фото © VK / Бизнес-форум «Грани личного бренда»

Звёзды с репутационными рисками: почему их собрали вместе

«Это бинго», — шутят комментаторы в Сети по поводу состава хедлайнеров.

Ксения Собчак напоказ летает джетами, шикует в Куршевеле и хвастается сумочками на сотню миллионов рублей. Её не потопило даже участие в печально известной «голой вечеринке» Насти Ивлеевой.

Ставшая тренером личностного роста Ирина Хакамада тоже предпочитает отмалчиваться по ситуации вокруг СВО. Но отвечая в эфире на журналистский вопрос, «есть ли среди ваших знакомых мобилизованные», бросила оскорбительную фразу:

— Нет, моих нет, они не идиоты! Хе-хе! — зевнула она, всем своим видом выражая отношение к теме.

Дмитрий Нагиев после февраля 2022-го написал в соцсетях «что ж я, старый, натворил» и выложил видео, где сам себе брил голову под строчку из песни Гребенщикова**: «По новым данным разведки, мы воевали сами с собой». После Нагиев на долгое время пропал из телевизионного прайм-тайма.

Либеральная позиция Владимира Познера в представлениях не нуждается. Однако темы СВО заслуженный ведущий избегает. Впрочем, недавно он позволил себе кинуть камень в адрес коллег, мол, «мне стыдно за профессию».

Трое сотрудников и миллионы: кто на самом деле делает форум

Согласно базе Спарк, «Грани личного бренда» организует учреждённая семь лет назад новосибирская компания «Роскошь Сибири», и других активностей у неё нет. Финансовые показатели там странные. В прошлом году — 146 миллионов рублей доходов и 142 миллиона расходов, чистая прибыль составила всего 3 миллиона рублей. Стоило ли затевать такой масштабный и помпезный проект? Наиболее успешным для фирмы вышел позапрошлый год, когда чистая прибыль превысила 22 миллиона рублей.

Татьяна Ломоносова, организатор «Граней». Фото © VK / Татьяна Ломоносова

Сотрудников в фирме по штату трое. Один из них — это точно гендиректор, она же полновластная владелица, Татьяна Ломоносова. Её имя известно в Кузбассе. Она была главным редактором кузбасского глянцевого журнала «Самый сок». Кстати, Ломоносова точно знает Собчак уже много лет. Последняя красовалась у неё в передовицах ещё в прошлом десятилетии.

Кто два других сотрудника, остаётся гадать. Не исключено, что это бизнес-коуч Радислав Гандапас и тренер НЛП Алексей Ситников. Оба давно уже выступают как спикеры «Граней». Оба, как и Татьяна Ломоносова, из Новосибирской области.

