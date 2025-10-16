За кулисами праздника: Как устроен новый современный Дворец бракосочетания в Митине

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый Дворец бракосочетания в Митине на Дубравной улице. По словам градоначальника, его строительство — ответ на запрос жителей большого удалённого от центра района с большим числом молодёжи.

Архитектура счастья: от фасада до интерьеров

Новый дворец в Митине представляет собой светлое просторное здание площадью более 2,9 тысячи квадратных метров. Ежегодно здесь можно проводить свыше 8 тысяч церемоний. Помимо свадеб здесь будут отмечать праздники для юбиляров семейной жизни и церемонии в честь новорождённых.

Фасад облицевали прочными композитными панелями под светлый натуральный камень, а цоколь и крыльцо — матовым гранитом. Интерьеры выполнили в неоклассическом стиле с акцентом на мраморной лестнице. Для торжеств оборудовали два зала — Белый и Зеркальный, каждый вмещает до 50 гостей.

Два зала — два настроения

Белый зал оформлен в светлой цветовой гамме. Его особенность — центральное расположение подиума для молодожёнов, а места для гостей окружают его по кругу. Благодаря этому гости могут легко наблюдать за происходящим, а молодожёны находятся в окружении самых родных людей. Зеркальный зал выполнен в тёмных тонах с классической расстановкой. Потолок из полированной стали создаёт эффект водной ряби, стены имитируют дерево, а главный элемент интерьера — дизайнерская светодиодная люстра на струнном подвесе. Из окон вид на зелёный массив, что добавляет уюта.

Основой архитектурной композиции служит воздушная мраморная лестница, связывающая первый и второй этажи. Дворец оснастили современной системой управления оборудованием, эргономичной мебелью и создали безбарьерную среду. Для маломобильных гостей оборудовали два лифта, пандус, специальную навигацию, а также убрали пороги.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Территория любви: от ротонды до фотозон

В здании организовали отдельные вход и выход. После церемонии гости попадают в благоустроенную зону с беседкой-ротондой для фото. В хорошую погоду здесь можно устроить выездную регистрацию. Внутри создали семь оригинальных фотозон. На первом этаже у окон подачи заявлений разместили семиметровую экспозицию с историей брачных церемоний в Москве. Территорию вокруг украсили аллеями туй и декоративными фонарями. Также там обустроили парковку на 31 машину, включая два места для людей с ограниченной подвижностью.

Эволюция столичных загсов

В последние годы московские власти обновляют городские загсы. Так, в 2021 году провели капремонт в Люблинском отделе ЗАГС и Дворце бракосочетания № 4 — тогда самом большом в городе. В 2022 году реконструировали Кутузовский и Шипиловский отделы, после чего и они стали дворцами. Зимой 2022 года построили Дворец бракосочетания в Южном Бутове, а в октябре 2025-го открыли новый в Митине. С 2019 года по просьбам пар появилось около 40 «адресов счастья» в музеях, усадьбах, гостиницах и даже на стадионах. За это время там поженились 73 345 пар.

В 2025 году заработали четыре новые площадки для выездных церемоний: в кинопарке «Москино», парк-отеле «Теплеево», пространстве «Яуза» и библиотеке искусств имени Боголюбова. Впервые устроили церемонии верхом на лошадях и среди цветущей сакуры в Екатерининском парке. Простую регистрацию без торжеств переместили в центры «Мои документы». Теперь в Москве есть около 200 мест, где можно заключить брак: 11 дворцов, примерно 40 выездных площадок и 139 центров госуслуг.