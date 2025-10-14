Вышвырнуть пенсионеров, разлучить семьи: как Латвия мстит русским, строившим её страну Оглавление Пенсионер? Сдай экзамен и докажи лояльность Построили страну и стали негражданами Унижение по расписанию: экзамены для стариков Забрать своих? Или не отдавать земли? Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, как латышские нацисты взялись за окончательное решение «русского вопроса» и что в этой ситуации может сделать Россия. 14 октября, 09:52 Конец терпению: Латвия перешла все границы в борьбе с русским языком. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios, magr80, Vovatol, R BM

Граждане России, которые могут быть депортированы из Латвии, могут построить свою жизнь в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Граждане России могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь, — ответил он на вопрос о том, как Москва может поучаствовать в судьбах более 800 россиян, которым грозит депортация из Латвии.

На прошлой неделе Politico написала о том, что латвийские власти обязали более 800 граждан России покинуть страну до 13 октября из-за несоблюдения миграционных норм. По данным издания, из-за новых правил в Латвии пострадало примерно 30 000 россиян, большинство из которых смогли выполнить требования, а около 2600 граждан добровольно уехали из страны. Сообщалось, что миграционная служба не дождалась документов в срок от 841 человека из России. Всем им поставлены сроки до 13 октября, чтобы выехать из страны.

Пенсионер? Сдай экзамен и докажи лояльность

Правила на самом деле не столь уж новы, они были приняты ещё осенью 2022 года. Тогда — на волне роста русофобии в Европе из-за проведения СВО на Украине — латвийские власти приняли решение продлевать временные виды на жительство россиянам лишь в исключительных случаях, а постоянные выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2.

Самое интересное тут — то, что речь идёт не о «понаехавших» россиянах, богачах, раскупивших недвижимость в Юрмале, а о коренных жителях Латвии, получивших российский паспорт, в основном пенсионеров, переехавших в республику ещё в советское время.

Латвия под видом миграционных норм выдавливает русских. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Построили страну и стали негражданами

Эти люди, приехавшие в своё время со всех концов бывшего Союза, годами, десятилетиями строили Латвию, создавали всё то, благодаря чему сегодня эта страна существует: дома, заводы, инфраструктуру. А после распада СССР они фактически были объявлены врагами. Обретя независимость, Латвия сразу же понизила их в правах. Был введён т.н. институт «негражданства», согласно которому гражданами нового государства не могли стать те, кто приехал после вхождения республики в состав СССР («советской оккупации», согласно новой версии истории), в то время как гражданство легко раздавали потомкам эмигрантов, которые приехали уже после 1991 года.

По сути, Латвия устроила настоящий этноцид, только на дворе был уже конец XX века и Рига строила из себя «европейскую демократию», так что европейские практики 30–40-х годов были уже неприменимы. Но власти Латвии сделали всё, чтобы усложнить жизнь русским настолько, чтобы те уехали сами.

В первую очередь их лишили политических прав — запретили избираться и избирать. Это была своего рода защитная реакция этнократического режима — русские и русскоязычные воспринимались в качестве потенциальной «пятой колонны» и врагов государства, которых ни в коем случае и близко пытались не подпустить к управлению страной.

Нарушение прав человека? Когда прибалтийские республики принимали в ЕС, в Брюсселе на это закрыли глаза, хотя налицо чистый апартеид. Аналогично дела обстояли в Эстонии, правда, там с 2016 года действует поправка в закон, согласно которой дети лиц с неопределённым гражданством, родившиеся в Эстонии, получают эстонское гражданство с момента рождения в порядке натурализации. С тех пор число неграждан стремительно сокращается, так сказать, естественным путём: новых «негров» не появляется, а старые уезжают или умирают…

Латвия пошла аналогичным путём только в 2020 году. То ли под ненавязчивым давлением Европы, то ли решив, что опасность «русского реванша» миновала.

Хотя нет, очевидно, они всё ещё опасаются, если придумали новые дискриминационные меры, позволяющие им продолжать выдавливать из страны потенциально нелояльных. И тут уже никакой Брюссель не посмеет возразить — ведь волна русофобии на фоне СВО захлестнула всю Европу, чем латвийские националисты не преминули воспользоваться.

Воспользовались они и тем фактом, что Россия в своё время сделала шаг в поддержку дискриминируемым соотечественникам, разрешив безвизовый въезд для «негров» и начав предоставлять им российское гражданство. Многие тогда воспользовались возможностью таким образом избавиться от статуса апатрида, получив паспорт РФ, но продолжая жить в Прибалтике с постоянным видом на жительство.

Латвийские власти долго терпели, но в итоге нашли выход: россияне, чтобы подтвердить свой ВНЖ, теперь должны сдавать экзамен по латышскому языку.

Унижение по расписанию: экзамены для стариков

Просто вдумайтесь в это: многие из них — люди пожилого возраста, которым учить язык попросту трудно. Все эти годы они прекрасно обходились без него — Рига и другие крупные города Латвии во многом остаются вполне себе русскоязычными. Теперь этому пришёл конец.

И дело даже не в том, что трудно выучить язык, — многие в силу маломобильности из-за возраста просто не могут прибыть на экзамен. В интернете можно найти немало свидетельств совершенно вопиющих случаев, когда инвалиды не могли попасть в здание, где принимались эти экзамены, по причине отсутствия пандусов, когда пожилым людям становилось плохо, если у них не получалось сдать с первого раза. Кроме того, многие в силу возраста, незнания языка и существования в русском информационном пространстве просто не знали о новых правилах — и тут им приносят документы о принудительной депортации.

Латвия, Рига. Участники массового шествия в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Фото © ТАСС / Мария Иванова

Самое интересное — куда? Повторю, большинство приехало в Латвию несколько десятков лет назад, многие в Латвии родились, родственников, недвижимости и т.д. в России у них просто нет. Но их будут выпроваживать под белые ручки. Зафиксирован случай, когда 82-летней женщине дали предписание покинуть страну, в то время как дело её супруга из-за загруженности должно рассматриваться лишь спустя месяцы. То есть речь идёт о насильственном разлучении семей.

Тех же, кто всё же сдал экзамен в указанные сроки, ждёт ещё одна унизительная процедура: проверка на лояльность. Людей натурально допрашивают: есть ли у них родственники, друзья, знакомые в России, одобряют ли они деятельность латышских эсэсовцев в годы войны, признают ли «оккупацию Крыма и Донбасса», осуждают ли «российскую агрессию на Украине» (СВО). То есть заставляют поступаться принципами под угрозой депортации.

Права человека? Не, не слышали.

Интересно, что существует решение суда при Комитете по правам человека ООН, согласно которому граждане третьих стран, проживающие в той или иной стране 10 и более лет на легальных основаниях, не могут ни при каких условиях быть депортированы, если они не уличены в шпионаже или диверсионной деятельности.

Но в условиях, когда вся Европа видит в русских «оккупантов» и «шпионов», это, очевидно, другое… Латвийские нацисты, кажется, решили окончательно решить «русский вопрос» под молчаливое одобрение всего Коллективного Запада.

Забрать своих? Или не отдавать земли?

На этот счёт уже 30 лет существуют две противоположные точки зрения. Согласно первой: всех наших нужно забрать «домой», дать им жильё, помочь с работой, пенсией и т.д. Это касается не только Латвии, но и всех постсоветских республик, откуда русских все эти годы или открыто гнали, или подспудно выдавливали (кроме разве что Белоруссии), и это оправданно в условиях внутреннего демографического кризиса. Об этом, собственно, и говорит Песков.

Участники митинга за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на Ратушной площади в Риге. Фото © РИА «Новости» / Стрингер

Но есть и другая точка зрения — геополитическая, согласно которой мы не имеем право оставлять территории, политые кровью и потом нескольких поколений наших предков, и оставшиеся там русскоязычные являются преградой для окончательного формирования там враждебных России нацистских государств.

Всё это время в нашем обществе нет единого мнения по этому поводу. А в это время прибалтийские карлики, пользуясь молчанием России, окончательно изживают её из себя — даже ценой серьёзных потерь. Так, ради вступления в ЕС они уничтожили доставшуюся им в дар от СССР промышленность, что привело к серьёзному демографическому упадку. Они и сейчас всячески занимаются самоистязанием назло России: отказались от дешёвого российского газа, спровоцировали перенаправление Россией грузов в обход их портов, которые некогда были для нас основными торговыми воротами в Европу и приносили им немалую прибыль, отказались от российского электричества, перейдя на более дорогое европейское.

Существует точка зрения, согласно которой нужно сделать русофобию «дорогим удовольствием». Однако очевидно, что русофобия это болезнь, поражающая мозг и отключающая логическое мышление. И вообще, пугать мазохиста насилием как-то бесполезно.

Впрочем, нелишним будет признать всех, кто принимал и исполнял дискриминационные законы, лицами, причастными к геноциду русского населения, завести уголовные дела против них, преследуя по всему миру, свободному от влияния Запада, по максимуму усложнить им жизнь.

Ну и не стоит исключать, что новая СВО может пройти именно в Прибалтике, которую НАТО едва ли будет защищать при угрозе большой войны…

Авторы Дмитрий Родионов