Куда детей не впустят со свидетельством, а кто ввёл визы: Новые правила для туристов с 2025 года Оглавление Что важно знать российским туристам, планирующим поездку в ближайшее время Что изменится для путешественников в 2025 году Новые правила въезда в Индию Новые правила въезда в Шри-Ланку Новые правила выезда для детей младше 14 лет Новые правила въезда в страны Шенгенской зоны Запланирован безвизовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией Что изменится для путешественников с 2025 года: новые правила въезда в Индию и Шри-Ланку, система EES в Европе, выезд в Абхазию, Белоруссию, Среднюю Азию для детей младше 14 лет и другие новости — в подборке от Life.ru. 14 октября, 22:05 Для детей — загранпаспорт, для Европы — биометрия. Главные новости для выезжающих за границу. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / motioncenter, © Freepik

Что важно знать российским туристам, планирующим поездку в ближайшее время

В 2025 году сразу несколько стран объявили об изменениях для туристов. Индия и Шри-Ланка перешли на электронные карты прибытия, Европа запускает систему контроля EES, а Россия изменила порядок выезда для детей младше 14 лет. Всё это влияет на то, как планировать поездки в новом сезоне, — особенно для семей с детьми и тех, кто привык к коротким путешествиям по соседним странам.

Новые нормы связаны с усилением безопасности, цифровизацией и борьбой с подделкой документов. Теперь даже простая поездка в Индию требует внимательного отношения к срокам подачи анкет и правильному оформлению визы. А родители, собирающиеся в Абхазию, Казахстан или Белоруссию, должны заранее оформить загранпаспорт ребёнку.

Эксперты туристического рынка считают, что изменения сделают пересечение границ быстрее и безопаснее. Туроператоры советуют заранее изучить обновлённые требования и не откладывать оформление документов на последний момент.

Разбираемся, как всё устроено, какие сроки действуют и что важно знать перед покупкой билетов.

Что изменится для путешественников в 2025 году

Новые правила въезда в Индию

С 1 октября Индия перешла на новую электронную систему регистрации путешественников. Теперь каждый иностранец обязан заполнить e-Arrival Card — цифровую карту прибытия, которая полностью заменяет бумажные анкеты, раньше выдававшиеся в самолёте или аэропорту.

Теперь путешественник должен получить в Индии цифровую карту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / jacklyonnphotos

Все сведения — паспортные данные, номер рейса, цель поездки, адрес проживания и контакты — подаются онлайн через портал Indian Visa Online или мобильное приложение Su-Swagatam. Сделать это нужно не позднее чем за 72 часа до прибытия.

После проверки формы турист получает подтверждение с QR-кодом, который можно предъявить на телефоне или в распечатанном виде. В компании PAC Group поясняют, что новая форма повторяет старую бумажную анкету, но теперь её можно заполнить заранее и без спешки в аэропорту.

Оформление e-Arrival Card обязательно для всех, включая детей. При этом карта не заменяет визу: для въезда по-прежнему нужна действующая электронная или бумажная виза. Эксперты АТОР считают, что нововведение упростит прохождение контроля. По их оценке, электронная регистрация позволит путешественникам быстрее пройти паспортный контроль и быстрее попасть в отель.

Бумажные анкеты пока остаются в обращении, но в течение полугода будут полностью заменены цифровыми.

Дети должны будут путешествовать только с загранпаспортом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FamVeld

Новые правила въезда в Шри-Ланку

С 15 октября 2025 года свои правила обновит и Шри-Ланка. Страна полностью отменяет визы по прилёте, переходя на систему ETA — электронного разрешения на въезд. Теперь туристы обязаны оформить ETA-визу заранее, минимум за 48 часов до вылета, через официальный сайт Online Visa Application.

Ассоциация туроператоров России отмечает, что россияне смогут получать электронное разрешение бесплатно. Подтверждение приходит на электронную почту, и путешественникам рекомендуют иметь при себе как бумажную, так и цифровую копию разрешения, чтобы избежать задержек при прохождении контроля.

По новому порядку россияне смогут находиться в Шри-Ланке до 30 дней, а при необходимости продлить срок пребывания ещё на месяц. В компании ITM Group поясняют, что система введена для того, чтобы сократить очереди в аэропортах в высокий сезон и сделать процесс въезда максимально комфортным.

Россияне смогут находиться в Шри-Ланке до 30 суток. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Rasko

Новые правила выезда для детей младше 14 лет

С 20 января 2026 года в России вступают в силу новые правила пересечения границы для несовершеннолетних. Теперь дети до 14 лет смогут выезжать за пределы страны только по заграничному паспорту. Изменения касаются поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию — именно эти направления раньше разрешали выезд только по свидетельству о рождении.

Министерство иностранных дел и консульские службы предупреждают родителей: если планируется поездка с ребёнком, оформить загранпаспорт стоит заблаговременно — минимум за месяц до выезда. Сделать это можно через портал «Госуслуги», в многофункциональных центрах или отделениях МВД, а за границей — в консульствах России. Подать заявление имеет право только законный представитель: родитель, опекун или попечитель.

Оформить загранпаспорт на детей можно через «Госуслуги». Фото © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Дети, которые окажутся в указанных странах по свидетельству о рождении до января 2026 года, смогут вернуться домой по тому же документу. Но после указанной даты свидетельство о рождении больше не будет входить в перечень документов, удостоверяющих личность при пересечении границы. Поправки внесены в законы «О Государственной границе Российской Федерации» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (федеральный закон № 257-ФЗ от 23 июля 2025 года).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что внутренний паспорт остаётся действительным документом для граждан старше 14 лет, а свидетельство о рождении сохранит юридическую силу только для возвращения тех детей, которые покинули Россию до вступления закона в силу. Захарова подчеркнула, что оформление загранпаспорта избавит родителей от возможных проблем на границе, и привела пример из личного опыта, когда семье пришлось менять планы из-за ошибок в документах.

Оформление загранпаспорта для детей до 14 лет сопровождается льготой по госпошлине: документ нового поколения (на 10 лет) стоит 3000 рублей, старого образца (на 5 лет) — 1000 рублей. Для подачи заявления потребуются свидетельство о рождении ребёнка, паспорт одного из родителей, квитанция об оплате пошлины, сведения о гражданстве и регистрации.

В консульском департаменте МИД отмечают, что нововведение направлено на повышение безопасности и защиту несовершеннолетних от незаконного вывоза. Ведомство подчёркивает: поддельные или чужие свидетельства о рождении не позволяют точно установить личность ребёнка, так как на них нет фотографии, а использование загранпаспортов исключает такую возможность.

Получить загранпаспорт можно с самого рождения. Перед подачей заявления важно убедиться, что ребёнку не наложен запрет на выезд, например по заявлению одного из родителей. Если такой запрет есть, загранпаспорт не оформят до урегулирования вопроса.

Детям старше 12 лет при оформлении биометрического паспорта нового образца требуется пройти сканирование отпечатков пальцев. Кроме того, данные ребёнка можно внести в загранпаспорт родителя — но только если документ относится к старому типу.

При оформлении биометрического паспорта дети должны пройти сканирование отпечатков пальцев. Фото © ТАСС / Елена Пальм

Эксперты советуют не откладывать оформление документов на последний момент. Новые правила вступят в силу через год, но спрос на загранпаспорта для детей уже начал расти. Родителям стоит заранее уточнить сроки изготовления и подготовить весь пакет бумаг, чтобы путешествия в 2026 году прошли спокойно и без задержек на границе.

Новые правила въезда в страны Шенгенской зоны

С октября 2025 года в Европе стартует масштабное обновление системы пограничного контроля. Все государства Шенгенской зоны начнут поэтапный переход на цифровую систему въезда-выезда EES (Entry-Exit System). Новые требования касаются граждан стран, не входящих в Европейский союз, в том числе россиян.

С 12 октября Норвегия станет одной из первых стран, где система заработает в тестовом режиме. Как сообщили в российском посольстве в Осло, сначала EES внедрят в аэропорту Гардермуэн, а затем распространят на все международные пункты пропуска. При пересечении границы система будет фиксировать имя путешественника, данные паспорта, биометрические сведения — отпечатки пальцев и фото лица, а также дату и место въезда и выезда.

Такие меры направлены на повышение безопасности и ускорение контроля. Теперь пограничники смогут автоматически сверять биометрические данные с базами данных ЕС, что уменьшит количество ошибок и позволит отслеживать срок пребывания иностранцев в зоне Шенгена. При выезде туристы также будут проходить через процедуру верификации личности.

Европа переходит на цифровую систему въезда-выезда EES. Фото © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

Российское посольство в Норвегии советует учитывать новые правила при планировании поездок и прибывать в аэропорты заранее, так как в первые месяцы возможны очереди из-за перехода на новую систему. При этом важно помнить, что туристические поездки россиянам в Норвегию остаются запрещёнными с 2024 года, поэтому изменения коснутся только деловых, учебных и транзитных поездок.

По информации Еврокомиссии, в течение полугода после запуска EES должна заработать во всех странах Шенгенской зоны. К 10 апреля 2026 года система полностью заменит привычную процедуру проставления штампов в паспортах. Брюссель рассчитывает, что цифровизация ускорит проверку на границе, сократит очереди и поможет эффективнее выявлять тех, кто нарушает сроки визового пребывания.

Новая система станет частью единого цифрового пространства ЕС, где все данные путешественников будут храниться централизованно. Для россиян это означает, что въезд в Европу станет более технологичным и прозрачным, но потребует готовности к сдаче биометрии и более тщательной проверке документов.

Запланирован безвизовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией

На фоне ужесточения правил въезда в ряд стран Правительство России готовит и приятные новости для путешественников. В ближайшее время помимо Китая планируется отмена визового режима с Саудовской Аравией и Малайзией. Этот шаг направлен на развитие туризма и укрепление экономических связей с партнёрами в Азии и на Ближнем Востоке.

Для поездки в Китай визы не понадобятся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roberto Sorin

Как следует из материалов стратегической сессии по развитию туризма, в планы правительства входит подписание соглашений о взаимном безвизовом въезде с тремя странами уже в 2026 году. В Министерстве экономического развития отмечают, что упрощение визовых процедур позволит увеличить поток иностранных туристов в Россию и стимулировать выездные поездки россиян по популярным направлениям в Азии.

По данным правительства, в ближайшие пять лет туризм должен стать одной из ключевых отраслей экономики. К 2030 году Россия намерена увеличить количество иностранных визитов до 16 миллионов в год, а долю туризма в ВВП — до 5%. Для достижения этой цели в отрасль направят около 400 миллиардов рублей.

Эксперты считают, что именно безвизовый обмен с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией даст заметный эффект уже в первые месяцы после вступления соглашений в силу. Эти направления активно развиваются, а у российских туристов к ним стабильно высокий интерес.

Авторы Анна Розанова