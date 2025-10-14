Из ботанического сада в Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире

Из ботанического сада в немецком Дортмунде был похищен редкий клубень аморфофаллуса титанического, известного как самый вонючий цветок в мире. Об инциденте рассказали представители сада «Ромбергпарк», сообщает Spiegel.

Неизвестные злоумышленники выкопали из горшка ценный клубень по имени «Давид», вес которого оценивается в 20-30 килограммов. Представители учреждения выразили надежду на возвращение растения, отметив, что многие жители города с нетерпением ждали его следующего цветения.

«Кража «Давида» стала для нас тяжёлым ударом. Многие жители Дортмунда ждали следующего цветения. Мы надеемся, что воры пожалеют о своём решении и вернут «Давида», — подчеркнул сотрудник ботанического сада.

