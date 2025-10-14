Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 10:37

В Волгограде в свой день рождения умер генерал Николай Акимов

Обложка © Евгения Бикунова / V1.RU

Обложка © Евгения Бикунова / V1.RU

В Волгограде в свой день рождения скончался генерал Николай Акимов, бывший командир 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии. Ему исполнилось 69 лет. О смерти военного сообщает портал V1.RU со ссылкой на его сослуживцев и организацию «Генералы Волгограда».

«Да, к сожалению, это правда… Ровно 69 лет ему исполнилось», — сообщили представители организации.

По данным издания, генерал скончался после продолжительной болезни. У него была онкология.

Николай Акимов окончил Московское общевойсковое командное училище, академии имени Фрунзе и Генштаба, командовал 62-м мотострелковым полком, 6-й Гвардейской бригадой и 20-й Гвардейской дивизией. Позже возглавлял военкоматы Брянской и Ярославской областей.

Акимов участвовал в ликвидации конфликта в Северной Осетии и контртеррористической операции на Северном Кавказе, имеет ранение. Награждён орденами Мужества и «За личное мужество».

Прощание с генералом состоится в четверг в 10:20 на Центральном кладбище Волгограда.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar