В Волгограде в свой день рождения умер генерал Николай Акимов

В Волгограде в свой день рождения скончался генерал Николай Акимов, бывший командир 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии. Ему исполнилось 69 лет. О смерти военного сообщает портал V1.RU со ссылкой на его сослуживцев и организацию «Генералы Волгограда».

«Да, к сожалению, это правда… Ровно 69 лет ему исполнилось», — сообщили представители организации.

По данным издания, генерал скончался после продолжительной болезни. У него была онкология.

Николай Акимов окончил Московское общевойсковое командное училище, академии имени Фрунзе и Генштаба, командовал 62-м мотострелковым полком, 6-й Гвардейской бригадой и 20-й Гвардейской дивизией. Позже возглавлял военкоматы Брянской и Ярославской областей.

Акимов участвовал в ликвидации конфликта в Северной Осетии и контртеррористической операции на Северном Кавказе, имеет ранение. Награждён орденами Мужества и «За личное мужество».

Прощание с генералом состоится в четверг в 10:20 на Центральном кладбище Волгограда.