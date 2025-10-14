Рютте прокомментировал поставки F-35 анекдотом про русскую «ладу» и холодильник
Обложка © ТАСС / EPA
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости нарастить темпы оборонного производства как в Европе, так и в США, назвав нынешние темпы недостаточными. Он призвал компании перестать требовать долгосрочных контрактов, чтобы удовлетворить высокий спрос.
На примере закупок истребителей F-35 и систем ПВО Patriot Рютте пояснил проблему, вспомнив «старую русскую шутку про Lada и холодильник».
«Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет.
Реакция [покупателя] — утром или днём?
Какая разница?
Ну, днём привезут холодильник», — пошутил Рютте.
Генсек подтвердил, что шутка актуальна, так как поставки Patriot, заказанные любым членом альянса, действительно занимают около десяти лет.
Напомним, что после саммита в Гааге страны НАТО обязались к 2035 году довести совокупные оборонные траты до 5% ВВП. Согласно оценкам Bloomberg, среди европейских стран больше всех на оборону в этом году в процентном отношении к ВВП тратят Польша (4,48%) и Литва (4%).
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.