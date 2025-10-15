Сектор Газа
С 1 ноября повысят социальные выплаты. Кому заплатят больше и на сколько

Крупная индексация социальных выплат пройдёт с 1 февраля 2026 года, но некоторые меры поддержки повысят ранее. Кому сделают прибавку к социальным выплатам с 1 ноября 2025 года и как её получить?

14 октября, 21:20
Юристы рассказали, какие социальные выплаты повысят с 1 ноября. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

С 1 ноября ожидается повышение ряда социальных выплат на региональном уровне. Об этом сообщила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Так, в столице сделают выплату в рамках Распоряжения Правительства Москвы от 05.09.2025 N 681-РП в связи с празднованием 84-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

— В ноябре 2025 года будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 40 000 рублей ветеранам определённых категорий, которые зарегистрированы в Москве по месту жительства. В частности, выплата положена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, участникам обороны Москвы, в том числе людям, награждённым медалью "За оборону Москвы", участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой. Если пенсионер имеет право на единовременную материальную помощь по нескольким основаниям, то он получит одну выплату, пояснила Оксана Красовская.

В Краснодарском крае с 1 ноября 2025 года утверждено ежемесячное пособие на оплату проезда гражданам в возрасте до 23 лет. Речь идёт о людях, признанных инвалидами, обучающихся по очной форме обучения на территории региона. Ежемесячное пособие на оплату проезда установлено в размере 3700 рублей. Один раз в год эта сумма будет индексироваться. Ежемесячное пособие выдаётся управлениями социальной защиты населения по месту жительства человека, признанного инвалидом. Решение о его предоставлении или отказе в предоставлении принимает управление социальной защиты населения в течение 15 рабочих дней со дня обращения, пояснила Оксана Красовская.

На федеральном уровне с учётом действующих норм с 1 ноября 2025 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям людей, которые работали по определённым специальностям. Речь идёт о членах лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категориях работников организаций угольной промышленности. Они получают доплату за специальный стаж.

Для членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации такая доплата предусмотрена законом N 155-ФЗ, а для работников угольной промышленности — законом N 84-ФЗ.

Кроме того, сейчас активно обсуждаются и вопрос повышения пенсий с 1 января 2026 года, и различные инициативы по дополнительным индексациям. В частности, Госдума готовится рассмотреть законопроект о двукратном повышении социальных пенсий. Впрочем, этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.

— На данный момент плановое повышение социальных пенсий ожидается с 1 апреля 2026 года, а страховых — с 1 января. Так происходит каждый год. Чёткий размер прибавки станет известен чуть позже. В целом же самые крупные повышения социальных выплат обычно происходят в начале года и затрагивают большинство получателей, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Федеральные социальные выплаты проиндексируют с 1 февраля 2026 года. Как сообщил Минтруд, предварительно индексация составит 6,8%. Это соответствует прогнозируемому уровню инфляции за 2025 год. Таким образом, с 1 февраля повысят пособия, материнский капитал и другие социальные выплаты. Например, материнский капитал на первого ребёнка составит 737,2 тыс. рублей, а на второго — 974,1 тыс.

— Все выплаты проиндексируют автоматически, обращаться в Социальный фонд не требуется. Если уровень инфляции окажется выше ожидаемого, то могут сделать дополнительную индексацию. В этом году, например, так и было. Изначально с 1 января 2025 года размер страховой пенсии по старости планировали повысить на 7,3%. Затем провели дополнительные расчёты и установили другое значение инфляции — 9,5%. В результате сделали прибавку задним числом и повысили пенсии до нужного значения, добавила Елена Кузнецова.

