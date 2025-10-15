С 1 ноября повысят социальные выплаты. Кому заплатят больше и на сколько Крупная индексация социальных выплат пройдёт с 1 февраля 2026 года, но некоторые меры поддержки повысят ранее. Кому сделают прибавку к социальным выплатам с 1 ноября 2025 года и как её получить? 14 октября, 21:20 Юристы рассказали, какие социальные выплаты повысят с 1 ноября. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

С 1 ноября ожидается повышение ряда социальных выплат на региональном уровне. Об этом сообщила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Так, в столице сделают выплату в рамках Распоряжения Правительства Москвы от 05.09.2025 N 681-РП в связи с празднованием 84-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

— В ноябре 2025 года будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 40 000 рублей ветеранам определённых категорий, которые зарегистрированы в Москве по месту жительства. В частности, выплата положена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, участникам обороны Москвы, в том числе людям, награждённым медалью "За оборону Москвы", участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой. Если пенсионер имеет право на единовременную материальную помощь по нескольким основаниям, то он получит одну выплату, — пояснила Оксана Красовская.

В Краснодарском крае с 1 ноября 2025 года утверждено ежемесячное пособие на оплату проезда гражданам в возрасте до 23 лет. Речь идёт о людях, признанных инвалидами, обучающихся по очной форме обучения на территории региона. Ежемесячное пособие на оплату проезда установлено в размере 3700 рублей. Один раз в год эта сумма будет индексироваться. Ежемесячное пособие выдаётся управлениями социальной защиты населения по месту жительства человека, признанного инвалидом. Решение о его предоставлении или отказе в предоставлении принимает управление социальной защиты населения в течение 15 рабочих дней со дня обращения, — пояснила Оксана Красовская.

На федеральном уровне с учётом действующих норм с 1 ноября 2025 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям людей, которые работали по определённым специальностям. Речь идёт о членах лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категориях работников организаций угольной промышленности. Они получают доплату за специальный стаж.

Для членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации такая доплата предусмотрена законом N 155-ФЗ, а для работников угольной промышленности — законом N 84-ФЗ.

Кроме того, сейчас активно обсуждаются и вопрос повышения пенсий с 1 января 2026 года, и различные инициативы по дополнительным индексациям. В частности, Госдума готовится рассмотреть законопроект о двукратном повышении социальных пенсий. Впрочем, этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.

— На данный момент плановое повышение социальных пенсий ожидается с 1 апреля 2026 года, а страховых — с 1 января. Так происходит каждый год. Чёткий размер прибавки станет известен чуть позже. В целом же самые крупные повышения социальных выплат обычно происходят в начале года и затрагивают большинство получателей, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Федеральные социальные выплаты проиндексируют с 1 февраля 2026 года. Как сообщил Минтруд, предварительно индексация составит 6,8%. Это соответствует прогнозируемому уровню инфляции за 2025 год. Таким образом, с 1 февраля повысят пособия, материнский капитал и другие социальные выплаты. Например, материнский капитал на первого ребёнка составит 737,2 тыс. рублей, а на второго — 974,1 тыс.

— Все выплаты проиндексируют автоматически, обращаться в Социальный фонд не требуется. Если уровень инфляции окажется выше ожидаемого, то могут сделать дополнительную индексацию. В этом году, например, так и было. Изначально с 1 января 2025 года размер страховой пенсии по старости планировали повысить на 7,3%. Затем провели дополнительные расчёты и установили другое значение инфляции — 9,5%. В результате сделали прибавку задним числом и повысили пенсии до нужного значения, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева