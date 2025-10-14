Мужчины чаще женщин продолжают дружбу с бывшими партнёрами. Говорят, что по практическим причинам. Об этом пишут наши коллеги из «Постньюс», ссылаясь на исследование психологов Джастина Могильски и Лайзы Уэллинг из Оклендского университета.

Одной из причин этого может быть влияние черт «Тёмной триады» — нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. В ходе исследования респонденты отметили, что продолжают общение с бывшими ради секса без обязательств, социального влияния или доступа к ресурсам. Также мужчины нередко используют бывших для помощи в рабочих вопросах или других практических ситуациях.

А ранее Life.ru рассказывал о «восьми непростительных поступках» в отношениях, даже если любовь кажется безграничной. Психологи выделяют восемь критических моментов, которые не стоит прощать даже самому близкому человеку. Влюбленность зачастую побуждает нас быть снисходительными к множеству вещей: будь то опоздание на встречу, забытый важный день или неосторожное слово, сказанное в пылу эмоций. Однако есть и те, что выходят за пределы обыденных разногласий и необходимости искать компромиссы.