Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 07:45

Цены на бриллианты рухнули до минимума за 10 лет

Обложка © EPA/SERGEI ILNITSKY ATTENTION

Обложка © EPA/SERGEI ILNITSKY ATTENTION

Цены на бриллианты опустились до минимальных значений за последнее десятилетие, сообщил «Постньюс» инвестиционный аналитик Юрий Медушенко.

По его словам, с 2023 года алмазная отрасль переживает глубокий кризис: «Индекс цен для камней массой один карат снизился на 22% год к году, достигнув 4,62 пункта».

Эксперт отметил, что Россия по-прежнему остаётся одним из ключевых игроков на мировом рынке: на её территории сосредоточено более 60% доказанных запасов алмазов. В 2024 году страна обеспечила 32% мировой добычи этих драгоценных камней.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar