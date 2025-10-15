Цены на бриллианты рухнули до минимума за 10 лет

Цены на бриллианты опустились до минимальных значений за последнее десятилетие, сообщил «Постньюс» инвестиционный аналитик Юрий Медушенко.

По его словам, с 2023 года алмазная отрасль переживает глубокий кризис: «Индекс цен для камней массой один карат снизился на 22% год к году, достигнув 4,62 пункта».

Эксперт отметил, что Россия по-прежнему остаётся одним из ключевых игроков на мировом рынке: на её территории сосредоточено более 60% доказанных запасов алмазов. В 2024 году страна обеспечила 32% мировой добычи этих драгоценных камней.