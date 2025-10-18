Десерт за 5 минут: 3 рецепта яблок в микроволновке, которые тают во рту Оглавление Как выбрать яблоки для запекания Печёные яблоки в микроволновке с мёдом и корицей Ингредиенты и время приготовления Шаг 1. Подготавливаем яблоки Шаг 2. Начиняем Шаг 3. Отправляем в микроволновку Яблоки в микроволновке с творогом и изюмом Ингредиенты и время приготовления Шаг 1. Подготавливаем изюм Шаг 2. Удаляем сердцевинку яблок Шаг 3. Готовим начинку Шаг 4. Начиняем яблоки Шаг 5. Отправляем в микроволновку Яблоки, запечённые в микроволновке с овсяными хлопьями Ингредиенты и время приготовления Шаг 1. Подготавливаем яблоки Шаг 2. Растапливаем сливочное масло Шаг 3. Делаем овсяный крамбл Шаг 4. Соединяем ингредиенты и отправляем в микроволновку Советы опытных кулинаров в вопросах и ответах Как понять, что яблоко идеально подойдёт для запекания, если вы не знаете его сорт? Какие специи, кроме корицы, раскроют вкус яблок? С чем подать запечённое яблоко, чтобы это было и вкусно, и красиво? На какой мощности и сколько готовить яблоки в микроволновке? Чем полезны яблоки в микроволновке? Как запечь яблоки в микроволновой печи? Печёные яблоки в микроволновке за пару минут, яблоки, запечённые с корицей и мёдом, — простые пошаговые рецепты с фото в материале Life.ru. 18 октября, 07:01 Яблоки можно запечь в микроволновой печи. Обложка © «Шедеврум»

Представьте: всего 5 минут, одно яблоко и щепотка корицы. А на выходе — настоящая осенняя сказка в тарелке, нежный и ароматный десерт, который напомнит о бабушкиной шарлотке, но потребует в десятки раз меньше усилий. Да, это не магия, а простая физика вашей микроволновки. Life.ru открывает секрет, как сделать самый обычный плод изысканным лакомством, которое никогда не превратится в безвкусную кашу.

Как выбрать яблоки для запекания

Правильно выбранные яблоки при запекании не разварятся в кашу и сохранят форму. А значит, выбираем для микроволновки плотные, кисло-сладкие и кислые сорта с твёрдой мякотью. Идеально подойдут антоновка, «гренни смит», «симиренко» и «макинтош». Не стоит брать для запекания белый налив, «голден», «ред» и другие «делишес»: они слишком нежные и практически гарантированно превратятся в пюре.

Если не разбираетесь в сортах, не беда. Просто сожмите яблоко. Твёрдое и упругое? Подходит.

Важно обращать внимание не только на плотность, но и на форму и размер. Чтобы яблоко равномерно пропеклось, а фаршировать его было удобно, выбирайте округлые, симметричные плоды среднего размера.

Печёные яблоки в микроволновке с мёдом и корицей

Яблоки можно запечь с корицей. Фото © «Шедеврум»

Классическое сочетание и рецепт, адаптированный для приготовления в микроволновке.

Ингредиенты и время приготовления

Нам понадобятся:

яблоко — 2 штуки;

мёд — 30 г;

корица молотая — 5 г.

Время приготовления — 10 минут.

Шаг 1. Подготавливаем яблоки

Яблоки моем и обсушиваем. Срезаем верхушку и осторожно вырезаем сердцевину так, чтобы оставить не меньше 1 см донышка.

Шаг 2. Начиняем

В вырезанное углубление выкладываем мёд и корицу.

Шаг 3. Отправляем в микроволновку

Готовим в микроволновке на максимальной мощности 5–7 минут.

Яблоки в микроволновке с творогом и изюмом

Нежная, тающая творожная начинка, сладость распаренного изюма и мягкая яблочная «лодочка» — готовый идеальный перекус, который готовится в микроволновке всего за 10 минут.

Ингредиенты и время приготовления

Нам потребуются:

яблоко — 2 штуки;

сахар — 1 чайная ложка (или по вкусу);

творог — 100 г;

изюм — 10 г.

Время приготовления — 10–12 минут.

Шаг 1. Подготавливаем изюм

Чтобы изюм стал мягче, заливаем его на 5 минут кипятком.

Шаг 2. Удаляем сердцевинку яблок

Моем яблоки и аккуратно удаляем сердцевину с семенами, чтобы донышко яблока осталось целым.

Шаг 3. Готовим начинку

В творог добавляем сахар и тщательно разминаем вилкой. Вмешиваем в массу подготовленный изюм.

Шаг 4. Начиняем яблоки

Фаршируем яблоки готовой начинкой.

Шаг 5. Отправляем в микроволновку

Перекладываем яблоки в посуду, которая подходит для использования в микроволновке, и отправляем в СВЧ-печь на 5–7 минут при максимальной мощности.

Яблоки, запечённые в микроволновке с овсяными хлопьями

Яблоки с овсяными хлопьями. Фото © «Шедеврум»

Нежнейшее печёное яблоко и хрустящая золотистая овсяная корочка с корицей... Этот волшебный контраст текстур и сладкий аромат создаются в микроволновке всего за несколько минут. Просто, полезно и по-настоящему вкусно.

Ингредиенты и время приготовления

Нам понадобятся:

яблоки — 500 г;

масло сливочное — 40 г;

сахар — 50 г;

хлопья овсяные — 80 г;

мука — 50 г;

сок лимона — 1 чайная ложка;

корица молотая — по вкусу.

Время приготовления — 15–20 минут.

Шаг 1. Подготавливаем яблоки

Моем яблоки, удаляем сердцевину и нарезаем их на аккуратные ломтики. Выкладываем их в жаропрочную форму и слегка сбрызгиваем лимонным соком, чтобы они сохранили цвет и аппетитный вид.

Шаг 2. Растапливаем сливочное масло

В отдельной глубокой миске растапливаем кусочек сливочного масла. Для этого отправляем его в микроволновку на 1 минуту на полной мощности.

Шаг 3. Делаем овсяный крамбл

К растопленному маслу добавляем сахар, муку, овсяные хлопья и щепотку ароматной корицы. Затем перемешиваем все ингредиенты, чтобы у нас получилась рассыпчатая, однородная масса.

Шаг 4. Соединяем ингредиенты и отправляем в микроволновку

Равномерно распределяем хрустящую смесь поверх яблочных ломтиков. Отправляем форму в микроволновку и запекаем на полной мощности 10–12 минут. Проверяем готовность по мягкости яблок — они должны легко протыкаться вилкой.

Советы опытных кулинаров в вопросах и ответах

Как понять, что яблоко идеально подойдёт для запекания, если вы не знаете его сорт?

Правильное яблоко для запекания ощущается тяжелее, чем кажется на вид. Оно плотное, твёрдое, не поддается при нажатии. Кожура у него гладкая и упругая, без морщинок и складок.

Какие специи, кроме корицы, раскроют вкус яблок?

Яблоки с ванилью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AtlasStudio

Ваниль добавит яблокам цветочные, сливочные ноты и бархатистую глубину. Хвойно-цитрусовый аромат кардамона с едва уловимой перечной ноткой создаст потрясающий контраст со сладостью яблока. Имбирь, особенно свеженатёртый, добавит яркую, согревающую остроту и пикантность, которая идеально оттеняет яблочную кислоту. Мускатный орех придаст уютный аромат домашней выпечки.

Для создания особенного пряного аромата можно использовать бадьян или гвоздику. Звёздочку бадьяна можно положить рядом с яблоком при запекании, а в само яблоко воткнуть 1–2 сушёных бутона гвоздики.

С чем подать запечённое яблоко, чтобы это было и вкусно, и красиво?

Классические сочетания — ванильное мороженое или взбитые сливки. Более лёгкие и полезные альтернативы — греческий йогурт, сметана и творожный крем (мягкий творог, смешанный со сметаной или сливками). Ярким акцентом станут мелко рубленые орехи, свежие ягоды или несколько листиков мяты.

На какой мощности и сколько готовить яблоки в микроволновке?

Подавляющее большинство рецептов, включая наши, «заточены» под стандартные бытовые микроволновки. Их максимальная мощность обычно находится в пределах 700–800 Вт. На такой мощности для запекания яблок достаточно 5–7 минут.

Мощность выше 800 Вт? Уменьшите время приготовления на 1–2 минуты, чтобы яблоки не пересушились и не переварились.

Мощность ниже 700 Вт? Увеличьте время запекания на те же 1–2 минуты для гарантированной мягкости и пропаривания фруктов.

Чем полезны яблоки в микроволновке?

В запечённых яблоках сохраняется внушительный запас витаминов (группы В, А, РР) и важных для организма микроэлементов. Под воздействием температуры в плодах увеличивается концентрация пектина, который мягко впитывает и помогает выводить из кишечника токсины, шлаки и даже излишки «плохого холестерина».

Мягкие пищевые волокна запечённого яблока действуют гораздо нежнее, чем грубая клетчатка свежего плода. Они бережно стимулируют работу кишечника, не раздражая чувствительную слизистую. Благодаря такому щадящему воздействию на пищеварительную систему запечённые яблоки превращаются в настоящий диетический продукт. Врачи часто рекомендуют их тем, кто столкнулся с проблемами ЖКТ — гастритом, панкреатитом или просто нуждается в лёгком и питательном перекусе во время восстановления.

Как видите, чтобы побаловать себя изысканным десертом, не нужны ни время, ни особые кулинарные навыки. Микроволновка творит чудеса, а яблоки в ней раскрываются по-новому. Экспериментируйте с начинками, находите свои любимые сочетания и делитесь этим рецептом тепла с близкими. Готовьте с удовольствием!

Авторы Божена Зажицкая