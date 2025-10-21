Румяная шарлотка без духовки: простой рецепт, который получится даже у новичка Оглавление Как выбрать яблоки для шарлотки Ингредиенты для шарлотки с яблоками на сковороде Готовим шарлотку без духовки: пошаговый рецепт Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты Шаг 2. Приступаем к яблокам Шаг 3. Готовим «ленивую карамель» Шаг 4. Добавляем яблоки Шаг 5. Приступаем к тесту Шаг 6. Добавляем сухие ингредиенты Шаг 7. Заливаем яблоки тестом Шаг 8. Переворачиваем шарлотку Шаг 9. Доводим до готовности Шаг 10. Шарлотка на сковороде готова! Советы опытных кулинаров и домохозяек Сбрызгиваем яблоки лимонным соком Правильно вводим муку Выбираем нужную сковороду Тщательно взбиваем яйца Если не хочется возиться с карамелью Всеми любимый пирог, шарлотку, можно приготовить и без духовки. Готовим простую шарлотку из яблок на сковороде с пышным ароматным тестом — пошаговый рецепт с фото в материале Life.ru. 21 октября, 08:36 Рецепт для ленивых: шарлотка на сковороде, которая всегда получается. Обложка © «Шедеврум»

Вам захотелось шарлотки, но включать духовку нет ни времени, ни желания? Этот рецепт — ваша палочка-выручалочка! Готовим с Life.ru знаменитый яблочный пирог на сковороде: всего 15 минут активных действий, ещё 35 — на плите, и у вас на столе ароматная, нежная шарлотка с румяной корочкой. Быстро, просто и вкусно, как у бабушки в деревне.

Как выбрать яблоки для шарлотки

Готовится ли шарлотка на сковороде или в духовке, главным её ингредиентом остаются яблоки. От них-то и зависит успех всего мероприятия, так что выбирать их надо особенно тщательно.

Для шарлотки подходят кислые и кисло-сладкие яблоки, ароматные, плотные и твёрдые. Всё просто: кислота сбалансирует сладость теста и сделает вкус более насыщенным, а плотная мякоть лучше сохранит форму и текстуру и не превратится в кашу.

Казалось бы, целая наука, но такие яблоки можно найти даже в магазине у дома. Они должны быть твёрдыми и упругими при сжатии, с гладкой, без больших тёмных пятен кожурой. Аромат проверяем у хвостика — если даже там яблоко ничем не пахнет, в нашу шарлотку на сковороде оно точно не годится.

Если разбираетесь в сортах, то берите антоновку, «гренни смит», «симиренко», «бессемянку» или «макинтош». Совсем не годятся сладкие и рассыпчатые сорта: например, «фуджи», «конфетное», «медовые».

Ингредиенты для шарлотки с яблоками на сковороде

Нам понадобятся:

яйца — 3 штуки;

мука — 100 г;

масло сливочное — 30 г;

сахар — 90 г;

ванильный сахар — 10 г;

разрыхлитель — 5 г;

яблоки — 2 штуки (300 г).

Всё приготовление займёт у нас 50–55 минут: 15–20 минут активного участия и 35 минут на сковороде.

Готовим шарлотку без духовки: пошаговый рецепт

Сейчас мы шаг за шагом приготовим шарлотку на обычной сковороде: с нежным тестом, сочной яблочной начинкой и золотистой корочкой. Быстро, легко — и невероятно вкусно!

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты

Подготавливаем и отвешиваем необходимое количество ингредиентов. Муку и разрыхлитель просеиваем.

Шаг 2. Приступаем к яблокам

Яблоки для шарлотки моем, чистим, удаляем сердцевинку и режем на слайсы примерно 0,5 см толщиной.

Шаг 3. Готовим «ленивую карамель»

Выкладываем на сковороду сливочное масло и растапливаем его на среднем огне. Отправляем к нему сахар и ждём, пока он полностью растворится. Мешать его нельзя — тогда карамель схватится и получится жёсткой.

Шаг 4. Добавляем яблоки

В получившейся карамели обжариваем слайсы яблок до мягкости и красивой корочки. Плиту пока можно выключить.

Шаг 5. Приступаем к тесту

В миске взбиваем яйца с ванильным сахаром: масса должна стать почти белой и увеличиться в объёме. По времени это займёт 8–10 минут.

Шаг 6. Добавляем сухие ингредиенты

К взбитым с ванильным сахаром яйцам добавляем муку с разрыхлителем и осторожно, но тщательно перемешиваем тесто до однородности.

Шаг 7. Заливаем яблоки тестом

Выливаем подготовленное тесто в сковороду с карамелизированными яблоками и аккуратно его разравниваем. Готовим пирог под крышкой на медленном огне 25 минут.

Шаг 8. Переворачиваем шарлотку

Осторожно, при помощи лопатки отделяем шарлотку от краёв сковороды, накрываем плоской тарелкой или доской и одним резким движением переворачиваем. Делаем всё очень аккуратно, чтобы не обжечься!

Шаг 9. Доводим до готовности

Возвращаем шарлотку в сковороду — теперь яблоки будут сверху. Смазываем верхушку небольшим количеством сливочного масла и жарим ещё примерно 10 минут до красивой золотистой корочки. Готовность проверяем зубочисткой: она должна остаться сухой и чистой.

Шаг 10. Шарлотка на сковороде готова!

Готовую шарлотку перекладываем на блюдо, немного остужаем и посыпаем сахарной пудрой. Пора звать всех на чай!

Советы опытных кулинаров и домохозяек

Сбрызгиваем яблоки лимонным соком

Так они не потемнеют, а вкус станет ещё ярче и подчеркнёт сладость карамели и теста.

Правильно вводим муку

Муку нужно обязательно просеять, чтобы тесто получилось пышным и воздушным. Ещё один «мучной» секрет: вводим муку в яичную смесь в три приёма и каждый раз аккуратно перемешиваем снизу вверх. Миксер для этого не подходит — орудуем лопаточкой или ложкой.

Выбираем нужную сковороду

Для указанного количества ингредиентов лучше всего подойдёт сковорода диаметром 24 см. Обязательное условие — толстое дно.

Тщательно взбиваем яйца

Яйца взбиваем 8–10 минут до светлой и очень пышной массы. Чтобы проверить её готовность, поднимите венчик: если яичная основа достаточно взбита, стекающий след от венчика будет держаться 1–2 секунды и не растекаться.

Если не хочется возиться с карамелью

То и не надо! В таком случае порежьте яблоки кубиками, а весь сахар добавьте в яйца при взбивании. Затем в готовую массу добавьте муку и разрыхлитель, а потом осторожно вмешайте яблоки. Сковороду нужно будет смазать сливочным маслом и присыпать сахаром — и можно заливать тесто с яблоками.

И вот он, момент истины — ароматная, золотистая шарлотка уже на вашем столе. Как видите, для кулинарного волшебства не нужны ни духовка, ни много времени — только обычная сковорода и желание порадовать близких. Готовьте с удовольствием, и пусть в вашем доме всегда пахнет яблоками и счастьем!

