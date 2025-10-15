В Уфе китайский грузовик Shacman на полном ходу смял 11 машин: двое погибли

Серьёзная авария произошла в Уфе — китайский большегруз Shacman из-за отказа тормозов на скорости врезался сразу в одиннадцать автомобилей.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, ДТП случилось на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе.



«У грузовика Shacman отказали тормоза, и на большой скорости он допустил столкновение с автомобилями, которые двигались по дороге», — говорится в официальном сообщении.

По предварительным данным, двое человек из легкового автомобиля погибли на месте. Информация о пострадавших уточняется.

Начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что лично выехал на место происшествия. Там работают сотрудники МЧС России, медики и следователи МВД.

В региональном управлении МЧС уточнили, что спасатели деблокировали погибших из покорёженных машин.



«Наши сотрудники совместно со специалистами управления гражданской защиты проводят разбор завалов и оценивают последствия ДТП», — отметили в ведомстве.

По информации прокуратуры Башкирии, в результате аварии есть пострадавшие, их доставили в больницы. Точное число пострадавших пока не названо.