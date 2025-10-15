Мужчины чаще меняют оператора мобильной связи Россияне 35–44 лет чаще других переносят свой тариф при переходе от другого оператора. Около 40% таких клиентов не только продолжают пользоваться привычными условиями, но и создают семейные группы, чтобы делиться пакетами услуг с близкими. 15 октября, 12:24 Оператора связи чаще меняют мужчины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Самый большой интерес к «мобильному клонированию» проявили жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Чечни, Башкирии и Татарстана. В топ-10 регионов также вошли Краснодарский край, Дагестан, Самарская, Свердловская и Оренбургская области. Таковы данные аналитиков МегаФона.

Мужчины в 1,5 раза чаще женщин оформляли подобные заявки. На абонентов в возрасте 35–44 лет приходится 30% всех переходов с сохранением тарифа. Далее следуют люди 45–55 лет (20%) и 25–34 лет (19%), что говорит о широком спросе среди разных возрастных групп.

37% клиентов, перешедших с сохранением тарифа, сразу стали организаторами семейных групп. Они могут добавить в неё родных и близких, даже если живут в разных регионах, и вместе с ними пользоваться пакетами услуг связи.

Авторы Валерия Мишина